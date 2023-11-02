استشهاد طفل فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال في البيرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 2 تشرين الثاني (بترا)- استشهد طفل فلسطيني (14 عاما)، اليوم الخميس، متأثرا بجروحه، فيما أصيب 3 شبان آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة البيرة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، تسللت إلى شارع نابلس في مدينة البيرة، قبل أن تتبعها عدة دوريات عسكرية، وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.
وبارتقاء الطفل في البيرة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي إلى 340 شهيدا، بينهم 132 شهيدا منذ 7 تشرين الأول الماضي.
من جهة أخرى، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستعمرين في الضفة الغربية، التي تخلف باستمرار المزيد من الشهداء والمصابين والجرحى كما حصل صباح اليوم، في مدينتي قلقيلية والبيرة، والتصعيد الحاصل في حملة الاعتقالات الجماعية غير المسبوقة بحجج وذرائع واهية.
كما دانت حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني عامة وفي قطاع غزة بشكل خاص والمتواصلة لليوم 27 على التوالي، بما تخلفه يومياً من توسيع لرقعة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وتضييق الخناق على الوجود الفلسطيني الإنساني في غزة.
--(بترا)
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02/11/2023 11:54:09
MENAFN02112023000117011021ID1107362424
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