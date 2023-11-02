استشهاد طفل فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال في البيرة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 2 تشرين الثاني (بترا)- استشهد طفل فلسطيني (14 عاما)، اليوم الخميس، متأثرا بجروحه، فيما أصيب 3 شبان آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة البيرة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، تسللت إلى شارع نابلس في مدينة البيرة، قبل أن تتبعها عدة دوريات عسكرية، وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.

وبارتقاء الطفل في البيرة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي إلى 340 شهيدا، بينهم 132 شهيدا منذ 7 تشرين الأول الماضي.

من جهة أخرى، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستعمرين في الضفة الغربية، التي تخلف باستمرار المزيد من الشهداء والمصابين والجرحى كما حصل صباح اليوم، في مدينتي قلقيلية والبيرة، والتصعيد الحاصل في حملة الاعتقالات الجماعية غير المسبوقة بحجج وذرائع واهية.

كما دانت حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني عامة وفي قطاع غزة بشكل خاص والمتواصلة لليوم 27 على التوالي، بما تخلفه يومياً من توسيع لرقعة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وتضييق الخناق على الوجود الفلسطيني الإنساني في غزة.

--(بترا)

م ف/أ م/أ أ/رق

02/11/2023 11:54:09