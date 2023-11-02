Friday, 03 November 2023 01:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد طفل فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال في البيرة

11/2/2023 2:34:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 2 تشرين الثاني (بترا)- استشهد طفل فلسطيني (14 عاما)، اليوم الخميس، متأثرا بجروحه، فيما أصيب 3 شبان آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة البيرة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، تسللت إلى شارع نابلس في مدينة البيرة، قبل أن تتبعها عدة دوريات عسكرية، وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.
وبارتقاء الطفل في البيرة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي إلى 340 شهيدا، بينهم 132 شهيدا منذ 7 تشرين الأول الماضي.
من جهة أخرى، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستعمرين في الضفة الغربية، التي تخلف باستمرار المزيد من الشهداء والمصابين والجرحى كما حصل صباح اليوم، في مدينتي قلقيلية والبيرة، والتصعيد الحاصل في حملة الاعتقالات الجماعية غير المسبوقة بحجج وذرائع واهية.
كما دانت حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني عامة وفي قطاع غزة بشكل خاص والمتواصلة لليوم 27 على التوالي، بما تخلفه يومياً من توسيع لرقعة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وتضييق الخناق على الوجود الفلسطيني الإنساني في غزة.
--(بترا)
م ف/أ م/أ أ/رق
02/11/2023 11:54:09

MENAFN02112023000117011021ID1107362424

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث