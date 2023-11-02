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مقتل 17 جنديا إسرائيليا منذ الغزو البري على غزة

11/2/2023 2:34:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 2 تشرين الثاني (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مقتل أحد جنوده خلال الاشتباكات في قطاع غزة.
واعترف جيش الاحتلال بمقتل جنود من الكتيبة 7007 خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه منذ بداية العملية البرية إلى 17 جنديا، حسبما نشرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.
--(بترا)
م ف/رق
02/11/2023 11:29:24

MENAFN02112023000117011021ID1107362423

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