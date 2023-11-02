مقتل 17 جنديا إسرائيليا منذ الغزو البري على غزة

مقتل 17 جنديا إسرائيليا منذ الغزو البري على غزة
التاريخ
11/2/2023 2:34:06 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 2 تشرين الثاني (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مقتل أحد جنوده خلال الاشتباكات في قطاع غزة.
واعترف جيش الاحتلال بمقتل جنود من الكتيبة 7007 خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه منذ بداية العملية البرية إلى 17 جنديا، حسبما نشرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.
--(بترا)
م ف/رق
02/11/2023 11:29:24
MENAFN02112023000117011021ID1107362423
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