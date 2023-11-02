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استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في قلقيلية

11/2/2023 2:34:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 2 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت "حي نزال" من مدينة قلقيلية، وسط إطلاق النار وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني، وإصابة آخرين بجروح خطيرة، أحدهما طفل يبلغ من العمر 15 عاما.
وبارتقاء الشاب في قلقيلية، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 131 شهيدا.
--(بترا)
م ف/رق
02/11/2023 11:11:46

MENAFN02112023000117011021ID1107362422

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