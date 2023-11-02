استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في قلقيلية

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في قلقيلية
التاريخ
11/2/2023 2:34:05 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 2 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت "حي نزال" من مدينة قلقيلية، وسط إطلاق النار وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني، وإصابة آخرين بجروح خطيرة، أحدهما طفل يبلغ من العمر 15 عاما.
وبارتقاء الشاب في قلقيلية، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 131 شهيدا.
--(بترا)
م ف/رق
02/11/2023 11:11:46
MENAFN02112023000117011021ID1107362422
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