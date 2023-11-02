تربية مادبا تطلق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 2 تشرين الثاني (بترا)- أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا، فعاليات جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية بدورتها 18 للعام الدراسي 2023 / 2024.
وقالت مديرة التربية والتعليم لقصبة مادبا، لنا البخيت، خلال افتتاح الفعاليات في مدارس الإخلاء التربوية، إن الجائزة التي يشارك فيها حوالي 18 ألف طالب وطالبة من مدارس مادبا، تحتل موقع الصدارة في اهتمامات وزارة التربية والتعليم؛ نظرا لانعكاساتها الإيجابية على الطلبة المشاركين سواء على المستوى البدني والصحي أو التحصيل العلمي والسلوكي والانفعالي العاطفي.
بدورها، بينت مديرة مدارس الإخلاء التربوية ختمة بن سعيد، أهمية الجائزة في التنمية البدنية والصحية للطلبة، والرياضة بشكل عام وفي صقل مواهب الطلبة وقدراتهم.
وأشارت رئيسة قسم النشاطات في تربية مادبا سناء أبو ميالة، إلى حزمة الأهداف التي تشملها الجائزة نحو تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم، وتكوين ثقافة رياضية صحية لديهم، كما تحفز الطلبة على ممارسة التمارين الرياضية لتصبح جزءا أساسيا من حياتهم اليومية للتمتع بنمط حياة أكثر صحة.
--(بترا)
ج ب/رق
02/11/2023 10:56:17
MENAFN02112023000117011021ID1107362421
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