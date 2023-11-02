تربية مادبا تطلق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 2 تشرين الثاني (بترا)- أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا، فعاليات جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية بدورتها 18 للعام الدراسي 2023 / 2024.

وقالت مديرة التربية والتعليم لقصبة مادبا، لنا البخيت، خلال افتتاح الفعاليات في مدارس الإخلاء التربوية، إن الجائزة التي يشارك فيها حوالي 18 ألف طالب وطالبة من مدارس مادبا، تحتل موقع الصدارة في اهتمامات وزارة التربية والتعليم؛ نظرا لانعكاساتها الإيجابية على الطلبة المشاركين سواء على المستوى البدني والصحي أو التحصيل العلمي والسلوكي والانفعالي العاطفي.

بدورها، بينت مديرة مدارس الإخلاء التربوية ختمة بن سعيد، أهمية الجائزة في التنمية البدنية والصحية للطلبة، والرياضة بشكل عام وفي صقل مواهب الطلبة وقدراتهم.

وأشارت رئيسة قسم النشاطات في تربية مادبا سناء أبو ميالة، إلى حزمة الأهداف التي تشملها الجائزة نحو تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم، وتكوين ثقافة رياضية صحية لديهم، كما تحفز الطلبة على ممارسة التمارين الرياضية لتصبح جزءا أساسيا من حياتهم اليومية للتمتع بنمط حياة أكثر صحة.

--(بترا)

ج ب/رق

02/11/2023 10:56:17