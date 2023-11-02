ارتفاع أسعار الذهب عالميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير ووسط تزايد رهانات المستثمرين على أن البنك المركزي ربما وصل لنهاية هذه الدورة من رفع أسعار الفائدة.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1983.77 دولار للأوقية "الأونصة".
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1991.80 دولار.
واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.98 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 926.08 دولار، وصعد البلاديوم 1 بالمئة إلى 1114.02 دولار.
--(بترا)
رصد/رس/أ أ/رق
02/11/2023 10:36:58
MENAFN02112023000117011021ID1107362420
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