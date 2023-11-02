ارتفاع أسعار الذهب عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير ووسط تزايد رهانات المستثمرين على أن البنك المركزي ربما وصل لنهاية هذه الدورة من رفع أسعار الفائدة.

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1983.77 دولار للأوقية "الأونصة".

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1991.80 دولار.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.98 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 926.08 دولار، وصعد البلاديوم 1 بالمئة إلى 1114.02 دولار.

--(بترا)

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02/11/2023 10:36:58