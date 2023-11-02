الأمن العام تطلق الحملة السنوية للتفتيش على المركبات شتاء آمن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- باشرت مديرية الأمن العام بتنفيذ حملتها الوقائية والموسعة "شتاء آمن"، الهادفة إلى تعزيز الوقاية من الحوادث خلال الظروف الجوية التي تشهدها المملكة عادة في فصل الشتاء، والتي ستنفذ من قبل مديرية الدفاع المدني، والإدارات المرورية، ومديرية الإعلام والشرطة المجتمعية.
كما أطلقت المديرية حملتها التفتيشية المرورية السنوية للتأكد من صلاحية المركبات وجاهزيتها للسير على الطرق خلال الشتاء، وتوافر عناصر السلامة فيها، والتي ستنفذ من قبل الإدارات المرورية (السير، والترخيص، والدوريات الخارجية) والإدارة الملكية لحماية البيئة، ومختصين بالفحص الفني من إدارة الصيانة.
وستشتمل الحملة المرورية على فحص المركبات والتفتيش عليها من قبل الدوريات المنتشرة على الطرق الداخلية والخارجية، وستمنح المركبات التي يتم فحصها ملصقا لوضعه على الزجاج الأمامي للمركبات الجاهزة، أما في حال وجود أي خلل فني فإنه سيتم إعطاء صاحب المركبة إشعارا (دون مخالفة) لمدة 10 أيام لتصويب أوضاع المركبة فنيا، وفي حال عدم تصويب النواقص ضمن الوقت المحدد سيتم مخالفة المركبات التي لم تستجب لاستكمال النواقص المتعلقة بالسلامة العامة.
ويأتي إطلاق الحملة الوقائية والتوعوية الموسعة "شتاء آمن"، إيماناً من مديرية الأمن العام بأهمية نشر التوعية والتثقيف، وبذل الجهود للوقاية من الحوادث المنزلية أو المرورية أو في المنشآت، التي تقع غالبا نتيجة لعدم اتباع سبل الوقاية اللازمة، أو لنقص في أدوات السلامة وتجهيزاتها.
وتقوم مديرية الدفاع المدني والإدارات المرورية ومديرية الإعلام والشرطة المجتمعية خلال هذه الحملة بتنفيذ جملة من الأنشطة الهادفة لرفع مستوى الوعي حول الإجراءات السليمة الواجب اتباعها خلال الشتاء والظروف الجوية المتوقعة مثل، هطول الأمطار وتساقط الثلوج وتشكل السيول والبرك المائية في المناطق المنخفضة، فضلاً عن التذكير بضرورة التعامل السليم مع وسائل التدفئة بمختلف أنواعها.
ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة التعاون مع مرتباتها، واتباع جميع الإرشادات والتعليمات وإجراء الصيانة المناسبة لمركباتهم، وتفقد وسائل التدفئة المنزلية، وإجراء الصيانة لها قبل البدء باستخدامها، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.
--(بترا)
ل م/أ م/رق
02/11/2023 10:35:18
MENAFN02112023000117011021ID1107362419
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