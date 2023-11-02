الأمن العام تطلق الحملة السنوية للتفتيش على المركبات شتاء آمن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- باشرت مديرية الأمن العام بتنفيذ حملتها الوقائية والموسعة "شتاء آمن"، الهادفة إلى تعزيز الوقاية من الحوادث خلال الظروف الجوية التي تشهدها المملكة عادة في فصل الشتاء، والتي ستنفذ من قبل مديرية الدفاع المدني، والإدارات المرورية، ومديرية الإعلام والشرطة المجتمعية.

كما أطلقت المديرية حملتها التفتيشية المرورية السنوية للتأكد من صلاحية المركبات وجاهزيتها للسير على الطرق خلال الشتاء، وتوافر عناصر السلامة فيها، والتي ستنفذ من قبل الإدارات المرورية (السير، والترخيص، والدوريات الخارجية) والإدارة الملكية لحماية البيئة، ومختصين بالفحص الفني من إدارة الصيانة.

وستشتمل الحملة المرورية على فحص المركبات والتفتيش عليها من قبل الدوريات المنتشرة على الطرق الداخلية والخارجية، وستمنح المركبات التي يتم فحصها ملصقا لوضعه على الزجاج الأمامي للمركبات الجاهزة، أما في حال وجود أي خلل فني فإنه سيتم إعطاء صاحب المركبة إشعارا (دون مخالفة) لمدة 10 أيام لتصويب أوضاع المركبة فنيا، وفي حال عدم تصويب النواقص ضمن الوقت المحدد سيتم مخالفة المركبات التي لم تستجب لاستكمال النواقص المتعلقة بالسلامة العامة.

ويأتي إطلاق الحملة الوقائية والتوعوية الموسعة "شتاء آمن"، إيماناً من مديرية الأمن العام بأهمية نشر التوعية والتثقيف، وبذل الجهود للوقاية من الحوادث المنزلية أو المرورية أو في المنشآت، التي تقع غالبا نتيجة لعدم اتباع سبل الوقاية اللازمة، أو لنقص في أدوات السلامة وتجهيزاتها.

وتقوم مديرية الدفاع المدني والإدارات المرورية ومديرية الإعلام والشرطة المجتمعية خلال هذه الحملة بتنفيذ جملة من الأنشطة الهادفة لرفع مستوى الوعي حول الإجراءات السليمة الواجب اتباعها خلال الشتاء والظروف الجوية المتوقعة مثل، هطول الأمطار وتساقط الثلوج وتشكل السيول والبرك المائية في المناطق المنخفضة، فضلاً عن التذكير بضرورة التعامل السليم مع وسائل التدفئة بمختلف أنواعها.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة التعاون مع مرتباتها، واتباع جميع الإرشادات والتعليمات وإجراء الصيانة المناسبة لمركباتهم، وتفقد وسائل التدفئة المنزلية، وإجراء الصيانة لها قبل البدء باستخدامها، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

--(بترا)

ل م/أ م/رق

02/11/2023 10:35:18