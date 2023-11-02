العثور على جثتي لبنانيين أصيبا بنيران إسرائيلية في منطقة الوزاني

العثور على جثتي لبنانيين أصيبا بنيران إسرائيلية في منطقة الوزاني
التاريخ
11/2/2023 2:34:02 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 2 تشرين الثاني (بترا)- عثر الجيش اللبناني صباح اليوم الخميس، على جثتي لبنانيين أصيبا أمس قرب نهر الوزاني بعدما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما.
وقال مصدر أمني لبناني، إن الشابين في العقد الثاني من العمر وكانا يقومان برعاية الماشية عندما قام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار.
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، أن الجيش اللبناني طلب مساعدة اليونيفيل لإجلاء شخصين أصيبا بالقرب من الخط الأزرق في منطقة الوزاني.
--(بترا)
ف ج/أ أ/رق
02/11/2023 10:31:26
MENAFN02112023000117011021ID1107362418
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