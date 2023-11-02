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العثور على جثتي لبنانيين أصيبا بنيران إسرائيلية في منطقة الوزاني

11/2/2023 2:34:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 2 تشرين الثاني (بترا)- عثر الجيش اللبناني صباح اليوم الخميس، على جثتي لبنانيين أصيبا أمس قرب نهر الوزاني بعدما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما.
وقال مصدر أمني لبناني، إن الشابين في العقد الثاني من العمر وكانا يقومان برعاية الماشية عندما قام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار.
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، أن الجيش اللبناني طلب مساعدة اليونيفيل لإجلاء شخصين أصيبا بالقرب من الخط الأزرق في منطقة الوزاني.
--(بترا)
ف ج/أ أ/رق
02/11/2023 10:31:26

MENAFN02112023000117011021ID1107362418

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