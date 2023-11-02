الصحف القطرية تشيد بنتائج زيارة الملك للدوحة وتؤكد أهميتها لوقف العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 2 تشرين الثاني (بترا)- أولت الصحف القطرية الصادرة اليوم الخميس، اهتماما بالغا للزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني للدوحة، والمباحثات التي أجراها جلالته مع أخيه سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وخصصت الصحف القطرية (الشرق، الراية، الوطن، العرب) المساحات الرئيسية على صفحاتها الأولى وافتتاحياتها، لتسليط الضوء على مباحثات جلالة الملك وأمير قطر، وتناول أبعاد زيارة جلالته وأهميتها في هذا التوقيت بالذات، الذي يتعرض فيه قطاع غزة لقصف متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وما نتج عن ذلك من استشهاد آلاف الفلسطينيين وتدمير منازلهم والبنى التحتية ومساحات شاسعة من القطاع، وانعكاسات هذه الحرب على المنطقة.

وقالت صحيفة الراية في افتتاحيتها بعنوان "تنسيق قطري أردني لإيقاف العدوان"، إنه بينما تتجه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نحو تصعيد شامل بعد العملية البرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والجرائم اليومية التي ترتكبها خلال عدوانها على القطاع، تبرز الجهود القطرية الأردنية لإيقاف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة، من أجل تجنيب المنطقة حربًا شاملة على عدة جبهات.

وأضافت الصحيفة "أنه وفي هذا السياق، جاءت المباحثات التي أجراها أمير البلاد، وأخوه جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر لوسيل مساء أمس، والتي تناولت أبرز المُستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك لا سيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث كان اللقاء الأخوي بين الزعيمين الشقيقين فرصة للتشاور وتبادل الآراء حول دفع الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة، والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية بشكل جذري ونهائي، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقالت صحيفة الراية، إن قطر كانت على الدوام مناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني وداعمة لصموده على أرضه في مواجهة الجرائم اليومية بحقه، وقد أكد سمو الشيخ تميم خلال اللقاء مع جلالة الملك عبدالله الثاني على موقف قطر الثابت من القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، وإدانتها لكافة الانتهاكات للشعب الفلسطيني وأراضيه ومُقدساته التي تقوّض الوصول إلى حل عادل للقضية.

وشددت على أن الدوحة وعمّان تقومان بجهود دبلوماسية كبيرة من أجل إيقاف العدوان وحقن دماء المدنيين وخفض التصعيد وإدخال المساعدات بشكل فوري ومستمر، ولا يخفى على أحد التنسيق عالي المستوى بين العاصمتين العربيتين لحماية إخواننا الفلسطينيين، وإيقاف العدوان عبر الحلول الدبلوماسية ودعم الوساطة، فقطر تقدّر الأدوار الأردنية في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، كما يدعم الأردن جهود الوساطة القطرية في غزة لإطلاق سراح المُحتجزين المدنيين، وكذلك فتح معبر رفح في الاتجاهين لما للبلدين من ثقل دبلوماسي دولي ومواقفهما الثابتة المناصرة للقضية الفلسطينية، فمثل هذه اللقاءات على مستوى القيادتين السياسيتين ستزيد من الزخم الدبلوماسي لإيقاف العدوان وإيجاد حل سياسي يؤدي لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 1967.

من جانبها، قالت صحيفة الشرق في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان "قطر والأردن والقضية الفلسطينية"، إنه ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ظلت قطر تقود تحركات واتصالات واسعة على كل المستويات إقليميا ودوليا، من أجل وقف الحرب، وضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، وتبذل دولة قطر جهودا مكثفة بالتعاون والتنسيق مع كل الدول الشقيقة والصديقة من أجل وقف دوامة العنف وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.

وأضافت أنه في هذا السياق تأتي المحادثات التي أجراها سمو الشيخ تميم مع أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي زار الدوحة أمس، والتي هدفت لدفع الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة، والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية بشكل جذري ونهائي، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الشرق أن قطر تدرك وفي ظل التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية وعلى وجه الخصوص استمرار القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتصعيد حملات الاحتلال في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، الحاجة الماسة لتكثيف الجهود الإقليمية والدولية من أجل عملية سلمية جادة وحقيقية، وفقا للمرجعيات المعروفة.

أما صحيفة الوطن، فقد أشارت في افتتاحيتها بعنوان "مواقف ثابتة"، إلى أن لقاء أمير قطر وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني، تناول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، كما تم التشاور وتبادل الآراء حول دفع الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة، والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية بشكل جذري ونهائي، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما تعمل من أجله قطر بكافة الطرق.

وتابعت الصحيفة قولها: إن أمير البلاد أكد على موقف قطر الثابت من القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، وإدانتها لكافة الانتهاكات للشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته التي تقوض الوصول إلى حل عادل للقضية، وهو موقف مبدئي لم يتبدل يوما، لإيمان قطر الأكيد بأن لا سلام ولا أمن ولا استقرار دون إيجاد حل عادل لهذه القضية وفق المرجعيات المعروفة، التي قبل بها وأيدها المجتمع الدولي بأسره، وبغير تحقيق ذلك فإن الأمور سوف تأخذ أبعادا أخطر، وفي كل الأحوال، فإن كل ما تفعله آلة الحرب الإسرائيلية لن يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يتعين أن تدركه تل أبيب وتعمل بمقتضاه عبر الدخول في مفاوضات جادة للتوصل إلى سلام عادل، من شأنه السماح للجميع بالعيش في سلام، ووضع حد لهذه الحروب المؤلمة.

وقالت صحيفة العرب في افتتاحيتها تحت عنوان " وقف إطلاق النار أولوية قطرية"، إن الجهود الدبلوماسية القطرية، تتواصل لمواكبة التطورات الخطيرة التي تجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الاتصالات التي جرت على أعلى المستويات ومع مختلف المسؤولين في المنطقة والعالم من أجل التنسيق حيال هذه التطورات.

وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى أن أمير قطر بحث وأخوه جلالة الملك عبدالله الثاني، أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. كما جرى خلال اللقاء، التشاور وتبادل الآراء حول دفع الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة، والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية بشكل جذري ونهائي، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت الصحيفة إن سمو الأمير أكد على موقف قطر الثابت من القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، وإدانتها لكافة الانتهاكات للشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته التي تقوض الوصول إلى حل عادل للقضية، فيما أعرب جلالة الملك عبد الله عن شكره وتقديره لسمو الأمير على دعمه المستمر للقضية الفلسطينية والقضايا العربية العادلة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه التحركات والجهود، تأتي في وقت تعلن فيه دولة قطر باستمرار عن رفضها القاطع لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة، وتدعو إلى رفع الحصار عن القطاع وتوفير الحماية التامة للمدنيين وإنفاذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

--(بترا)

م ف/رق

02/11/2023 10:14:37