الأردن يرسل طائرة مساعدات إغاثية جديدة إلى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية طائرة مساعدات إغاثية جديدة إلى الأهل في قطاع غزة، بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والأجهزة الأمنية، وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية لإيصالها من خلال معبر رفح وإدخالها الى قطاع غزة.
وقال بيان صدر عن الهيئة اليوم الخميس، إن الطائرة تحمل مواد إغاثية وطبية، سيتم تسليمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأنروا)، ليصار الى توزيعها على المستشفيات في القطاع.
وبين أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، "استمرارا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتقديم المساعدات ومد يد العون للأهل في قطاع غزة، حشدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية كافة جهودها وشراكاتها وبالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية الحكومية والدبلوماسية لترسل اليوم طائرة جديدة الى قطاع غزة بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية ليتم إدخالها من خلال معبر رفح وبالتعاون مع الهلال الأحمر المصري ليصار الى إدخالها الى القطاع".
وثمن الدكتور الشبلي، كافة الحملات الشعبية والمؤسسية والخاصة لدعم الأهل في غزة من خلال تقديم التبرعات النقدية والعينية وكل حسب اختصاصه والتي تعكس الموقف الأردني الحقيقي الثابت والصادق والداعم للقضية الفلسطينية المحورية والمركزية.
يشار إلى أن الهيئة قامت بإرسال طائرتين محملتين بالأدوية والمستهلكات الطبية تم إدخالها الى قطاع غزة من خلال معبر رفح وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، وتم تسليمها الى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأنروا) وتم توزيعها على المستشفيات هناك.
تستمر الهيئة في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي، بنك الاتحاد – فرع الوحدات - JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، بالإضافة الى CliQ على الاسم المستعار JHCOGAZA والمحافظ الالكترونية وأي فواتيركم والصرافين والموقع الإلكتروني الخاص بها أما التبرعات العينية فتم التعاون مع وزارة الداخلية لاستقبالها في مراكز المحافظات ومن خلال التنسيق مع الحكام الإداريين.
--(بترا)
ج ب/رق
02/11/2023 09:09:06
MENAFN02112023000117011021ID1107362416
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