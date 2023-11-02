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مسؤول أممي: الفشل بوقف الحرب على غزة عواقبه ستتجاوز حدود المنطقة

11/2/2023 2:33:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 2 تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، الذي اختتم زيارته إلى فلسطين المحتلة، إن الفشل في التحرك الآن لوقف الحرب على غزة سيخلف عواقب تتجاوز حدود المنطقة، لأن هذه أزمة عالمية.
وأشار غريفيث في بيان بعد انتهاء الزيارة إلى الهجمات الأخيرة على مخيم جباليا للاجئين، قائلا: "تعرض النساء والأطفال والرجال في غزة للتجويع والصدمة والقصف حتى الموت، وفقدوا كل إيمانهم بالإنسانية وكل أمل في المستقبل، إنّ يأسهم واضح".
وفي الضفة الغربية، قال المسؤول الأممي إن عدد الشهداء يرتفع بشكل متزايد، مضيفا انه "وبسبب العنف وإغلاق نقاط التفتيش، لا يستطيع الناس الحصول على الغذاء والوظائف والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية".
وبين "يبدو أن العالم غير قادر أو غير راغب في التحرك"، مشددا على أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، ونحتاج إلى تغيير مهم.
--(بترا)
م د/رق
02/11/2023 07:36:48

MENAFN02112023000117011021ID1107362415

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