مسؤول أممي: الفشل بوقف الحرب على غزة عواقبه ستتجاوز حدود المنطقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 2 تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، الذي اختتم زيارته إلى فلسطين المحتلة، إن الفشل في التحرك الآن لوقف الحرب على غزة سيخلف عواقب تتجاوز حدود المنطقة، لأن هذه أزمة عالمية.
وأشار غريفيث في بيان بعد انتهاء الزيارة إلى الهجمات الأخيرة على مخيم جباليا للاجئين، قائلا: "تعرض النساء والأطفال والرجال في غزة للتجويع والصدمة والقصف حتى الموت، وفقدوا كل إيمانهم بالإنسانية وكل أمل في المستقبل، إنّ يأسهم واضح".
وفي الضفة الغربية، قال المسؤول الأممي إن عدد الشهداء يرتفع بشكل متزايد، مضيفا انه "وبسبب العنف وإغلاق نقاط التفتيش، لا يستطيع الناس الحصول على الغذاء والوظائف والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية".
وبين "يبدو أن العالم غير قادر أو غير راغب في التحرك"، مشددا على أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، ونحتاج إلى تغيير مهم.
--(بترا)
م د/رق
02/11/2023 07:36:48
MENAFN02112023000117011021ID1107362415
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