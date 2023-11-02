إصابة 8 من قوات حفظ السلام بمالي بجروح

إصابة 8 من قوات حفظ السلام بمالي بجروح
التاريخ
11/2/2023 2:33:57 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 2 تشرين الثاني (بترا)- قالت البعثة الأممية في مالي الليلة الماضية إن ثمانية من قوات حفظ السلام أصيبوا بجروح خطيرة، خلال انسحاب القوات من كيدال.
وأضافت البعثة في بيان صحفي أن جميع الجرحى نقلوا إلى مدينة غاو الإ أنها لم تذكر جنسياتهم.
وأوضحت البعثة أن مركبة مدرعة من القافلة اصطدمت بعبوة ناسفة في طريقها إلى غاو، مشيرة إلى أن هذا هو "الهجوم الثالث بالعبوات الناسفة على القافلة منذ مغادرتها يوم الثلاثاء".
-- (بترا)
م د/ ف ج
02/11/2023 06:13:47
MENAFN02112023000117011021ID1107362414
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