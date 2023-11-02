إصابة 8 من قوات حفظ السلام بمالي بجروح

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 2 تشرين الثاني (بترا)- قالت البعثة الأممية في مالي الليلة الماضية إن ثمانية من قوات حفظ السلام أصيبوا بجروح خطيرة، خلال انسحاب القوات من كيدال.

وأضافت البعثة في بيان صحفي أن جميع الجرحى نقلوا إلى مدينة غاو الإ أنها لم تذكر جنسياتهم.

وأوضحت البعثة أن مركبة مدرعة من القافلة اصطدمت بعبوة ناسفة في طريقها إلى غاو، مشيرة إلى أن هذا هو "الهجوم الثالث بالعبوات الناسفة على القافلة منذ مغادرتها يوم الثلاثاء".

-- (بترا)

م د/ ف ج

02/11/2023 06:13:47