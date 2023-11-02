أداء لافت لصفاء جلال فى مسلسل ورق التوت ..فيديو

قدمت الفنانة صفاء جلال أداء لافت في مسلسل "ورق التوت "، خاصة في المشهد الذي جمعها بابنتها، حيث أخبرت صفاء ابنتها في المسلسل انها حامل لتنهار بعدها خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيش فيها.

صفاء جلال





صفاء جلال





صفاء جلال





يتواصل عرض مسلسل "ورق التوت" على قناة cbc حيث شهدت الحلقات الماضية تفاعلا من الجمهور مع أحداث الحلقات لاسيما بسبب القضايا الاجتماعية الهامة التي يناقشها العمل، إذ يتناول قضايا التحرش الجنسي، التنمر، تحديد النسل، الختان، العنف الأسري، المشاكل الطبقية، الجهل، الاضطراب النفسي، وغيرها من القضايا المجتمعية في مصر بشكل درامى لا يخلو من التشويق.





ويطرح المسلسل هذه القضايا الاجتماعية الهامة والحساسة والتي تهم الشباب بشكل أكبر، من خلال شخصيات الأبطال، حيث إن لكل بطل قصة مختلفة عن الآخر ولكن الرابط بينهم هو الرغبة في التمثيل، وتكشف الأحداث قصة كل شخص ومعاناته من شيء ما سواء في شخصيته أو ما عائلته أو أمور أخرى، إضافة إلى دمخ قصص أخرى اجتماعية ورومانسية خلال الخطوط الدرامية للمسلسل.





"ورق التوت" تدور معظم أحداثه في مكان واحد وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكل منهم، ويظهر شريف سلامة بشخصية "مروان غالب"، الذى يعود

لمصر بعدما عاش خارج البلاد فترة من الوقت، إلا أنه يكون رافض للأوضاع التي يراها غريبة ومختلفة عما كانت عليه، إلا أنه يقرر اللجوء إلى فتح الأكاديمية للتعامل مع الطلاب، ويبدأ العمل فيها كمخرج ورئيس لها.





يعرض مسلسل "ورق التوت" من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، بالاضافة إلى عرض بالتزامن على منصة watch it.





مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران،

تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.



