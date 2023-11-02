أحمد رزق يقابل أمير كرارة في بيت الرفاعى رمضان 2024

MENAFN - Youm7) تعاقد النجم أحمد رزق على بطولة مسلسل "بيت الرفاعى" أمام النجم أمير كرارة وتأليف بيتر ميمى وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، حيث تعمل الشركة المنتجة على التحضيرات الخاصة بالعمل وابرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير خلال الفترة المقبل حسب الجدول الزمنى الذى وضعه مخرج العمل.

وقدم أحمد رزق في شهر رمضان الماضى مسلسل "حضرة العمدة" والذى شارك في بطولته روبى، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

وينتظر أحمد رزق عرض مسلسل "حرب الجبالى" الذى انتهى من تصويره العام الماضى، ويشارك فى بطولته سوسن بدر، هبة مجدى، نسرين أمين، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمى، دنيا المصرى، صفوة وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

يذكر أن أمير كرارة قدم في شهر رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولتهمى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى،تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.











