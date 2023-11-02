Friday, 03 November 2023 01:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شاروخان عن فيلمه الجديد DUNKI: شرف كبير أن أكون جزءًا من هذه الرحلة

11/2/2023 2:32:33 PM
(MENAFN- Youm7) يستعد النجم شاروخان لطرح فيلمه الجديد DUNKI في ديسمبر المقبل، ضمن أفلام الكريسماس، معربا عن سعادته بالمشاركة في العمل من خلال حسابه على "تويتر".

حيث نشر شاروخان البرومو التشويقي للفيلم، معلقا عليه: "قصة أناس بسيطون وحقيقيون يحاولون تحقيق أحلامهم ورغباتهم، من الصداقة والحب والتواجد معًا.. أن تكون في علاقة تسمى المنزل! قصة دافئة من قبل راوي قصص دافئ، إنه لشرف كبير أن أكون جزءًا من هذه الرحلة وآمل أن تأتوا معنا جميعًا".

وتدور أحداث فيلم DUNKI في إطار درامي كوميدي حول أربعة أصدقاء وسعيهم للوصول إلى الشواطئ الأجنبية، ويرسم الفيلم رحلتهم الشاقة التي غيرت حياتهم لتحقيق أحلامهم، ومن المقرر طرحه في سينمات دول العالم يوم 21 ديسمبر المقبل.

فيلم Dunki بطولة شاروخان، تابسي بانو، ضياء ميرزا، وبومان إيراني، سيناريو راجكومار هيراني، بالتعاون مع أبهيجات جوشي وكانيكا ديلون، وإخراج راجكومار هيراني.

يذكر أن شاروخان طرح خلال عام 2023 فيلمين، الأول فيلم
Pathaan الذي انطلق في دور العرض السينمائية في شهر يناير الماضي، والثاني فيلم jawan المعروض حاليا في السينمات.


فيلم Dunki



فيلم Dunki



فيلم Dunki



فيلم Dunki



فيلم Dunki



فيلم Dunki






MENAFN02112023000132011024ID1107362411

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث