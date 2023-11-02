شاروخان عن فيلمه الجديد DUNKI: شرف كبير أن أكون جزءًا من هذه الرحلة

MENAFN - Youm7) يستعد النجم شاروخان لطرح فيلمه الجديد DUNKI في ديسمبر المقبل، ضمن أفلام الكريسماس، معربا عن سعادته بالمشاركة في العمل من خلال حسابه على "تويتر".

حيث نشر شاروخان البرومو التشويقي للفيلم، معلقا عليه: "قصة أناس بسيطون وحقيقيون يحاولون تحقيق أحلامهم ورغباتهم، من الصداقة والحب والتواجد معًا.. أن تكون في علاقة تسمى المنزل! قصة دافئة من قبل راوي قصص دافئ، إنه لشرف كبير أن أكون جزءًا من هذه الرحلة وآمل أن تأتوا معنا جميعًا".

وتدور أحداث فيلم DUNKI في إطار درامي كوميدي حول أربعة أصدقاء وسعيهم للوصول إلى الشواطئ الأجنبية، ويرسم الفيلم رحلتهم الشاقة التي غيرت حياتهم لتحقيق أحلامهم، ومن المقرر طرحه في سينمات دول العالم يوم 21 ديسمبر المقبل.

فيلم Dunki بطولة شاروخان، تابسي بانو، ضياء ميرزا، وبومان إيراني، سيناريو راجكومار هيراني، بالتعاون مع أبهيجات جوشي وكانيكا ديلون، وإخراج راجكومار هيراني.

يذكر أن شاروخان طرح خلال عام 2023 فيلمين، الأول فيلم

Pathaan الذي انطلق في دور العرض السينمائية في شهر يناير الماضي، والثاني فيلم jawan المعروض حاليا في السينمات.

فيلم Dunki





فيلم Dunki





فيلم Dunki





فيلم Dunki





فيلم Dunki





فيلم Dunki