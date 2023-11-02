شاروخان عن فيلمه الجديد DUNKI: شرف كبير أن أكون جزءًا من هذه الرحلة

(MENAFN
- Youm7) يستعد النجم شاروخان لطرح فيلمه الجديد DUNKI في ديسمبر المقبل، ضمن أفلام الكريسماس، معربا عن سعادته بالمشاركة في العمل من خلال حسابه على "تويتر".
حيث نشر شاروخان البرومو التشويقي للفيلم، معلقا عليه: "قصة أناس بسيطون وحقيقيون يحاولون تحقيق أحلامهم ورغباتهم، من الصداقة والحب والتواجد معًا.. أن تكون في علاقة تسمى المنزل! قصة دافئة من قبل راوي قصص دافئ، إنه لشرف كبير أن أكون جزءًا من هذه الرحلة وآمل أن تأتوا معنا جميعًا".
وتدور أحداث فيلم DUNKI في إطار درامي كوميدي حول أربعة أصدقاء وسعيهم للوصول إلى الشواطئ الأجنبية، ويرسم الفيلم رحلتهم الشاقة التي غيرت حياتهم لتحقيق أحلامهم، ومن المقرر طرحه في سينمات دول العالم يوم 21 ديسمبر المقبل.
فيلم Dunki بطولة شاروخان، تابسي بانو، ضياء ميرزا، وبومان إيراني، سيناريو راجكومار هيراني، بالتعاون مع أبهيجات جوشي وكانيكا ديلون، وإخراج راجكومار هيراني.
يذكر أن شاروخان طرح خلال عام 2023 فيلمين، الأول فيلم
Pathaan الذي انطلق في دور العرض السينمائية في شهر يناير الماضي، والثاني فيلم jawan المعروض حاليا في السينمات.
فيلم Dunki
فيلم Dunki
فيلم Dunki
فيلم Dunki
فيلم Dunki
فيلم Dunki
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