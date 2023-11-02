أحمد مكى: اللى بتعمله إسرائيل بداية زوالهم ودى فرصة اننا نمشى في طريق الله

MENAFN - Youm7) أعلن النجم أحمد مكيتضامنه ودعمه للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم، حيث نشر فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وعلق بأن هناك حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم، يصف الحال الذى نعيشه بالضبط".

واستشهد أحمد مكي بحديث الرسول: "يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، فقال قائل يا رسول الله: وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت"

وشرح مكي الحديث قائلاً: "الغثاء تشبيه عبقرى وهو كل ما ليس له وزن ويطفو على السيل أو الفقاقيع اللى بتفرقع، أما حب الدنيا وكراهية الموت فلا يجتمعان ابدا مع فكرة الايمان، لأن اللى عنده ايمان حقيقي من جواه هيكون حابب انه يستشهد في سبيل الحق، والحق هو الله".

وتابع أحمد مكي: "أحب أوضح في البداية أنا لا أدعى انى رجل دين ولا مثالي، وأنا إنسان بسيط وأقل من البسيط بكتير، وإنسان يخطئ وأصيب وبستغفر وأكيد ليا أخطاء في حياتى ندمان عليها وبدعى ربنا يغفر لى وربنا يهدينى ويهديكم جميعاً".

وأضاف أحمد مكي: "نرجع لموضوعنا، لما قعدت أقرا شوية في الموضوع اكتشفت آيات واضحة وصريحة في القرآن قايلة الخلاصة، وقايلة ان النصر له شروط، مستشهداً بالآيات: "وكان حقاً علينا نصر المؤمنين"، و"إن تنصروا الله ينصركم"،، وغيرها من الآيات"، وهو ما يوضح ان النصر مقرون ومنسوب لله دايما في القرآن.

وأستكمل أحمد مكي: "وربنا من رحمته من قبل ما تشتد أحداث فلسطين مؤخرًا، في علامات ربنا نزلها كتير، الأعمى يشوفها، زي الزلازل والبراكين والأوبئة، وربنا من رحمته بينذل النذر قبل الأحداث العظام، وإحنا داخلين على حاجات عظيمة، وأنا مش بفتي ولكن ده كلام موجود في الدين، اللي جاي لازم الإنسان يحدد فيه موقفه ويعرف الطريق الصحيح وهو طريق الله وأقصد بيه طريق الله من غير أجندات، طريق الله مفيهوش تنازع أو أحزاب".



وأوضح أحمد مكي: "لو قاعد في بيتك في بيت عيلة، ودخل عليك مجموعة بلطجية وضربوك

قدام مراتك وقتلوا شوية من عيالك وعملوا كل حاجة واستباحوا البيت، هل هنا ستقف تتحدث وتندد، ولما تجتمع العيلة ويقعدوا يشتموا فيهم هل ده كافي، البلطجي معروف لازم يسحق ويباد".

وتابع مكي: "أول رئيس وزراء في إسرائيل لما مسك قال في تصريحاته بمنتهى الفجاجة والناس عدت الموضوع عادي من غير ما يقولوا إن ده إرهاب، وقتها قال إن قوتهم الرئيسية في قدرتهم على تفتيت أكبر الدول العربية وهم بالترتيب العراق وسوريا ومصر، وأغلب المخطط حصل بالظبط، وللأسف لما حصل في العراق حصل نفس الموقف المخزي ومحدش تدخل ومحصلش وحدة والناس ماخدتش موقف".

وأشار أحمد مكي إلى ان "الأحبار عندهم اللي مذاكرين التوراة كويس، عارفين إن الحركة اللي بيعملوها الصهاينة دلوقتي دي بداية الزوال وده وعد الله الحق وعمره ما يخلف ميعاده أبدًا، ودلوقتى وقت حساس يا تاخد طريق الله يا طريق الشيطان لأن الصهاينة هما جيش الشيطان واللى مش فاهم يدور ويبحث دى الحقيقة اللهم بلغت اللهم فأشهد".