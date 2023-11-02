أمريكى يتخصص فى تصوير الكلاب على الشاطئ لمساعدتها على التبنى.. صور

MENAFN - Youm7) تخصص الأمريكى جيمس كيتندورف فى تصوير الحيوانات لا سيما الكلا ، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، فدائما ما كان منجذبًا إلى قصص الإنقاذ وإعادة التأهيل، وهو ما جعله يتعاون مع منظمة مكرسة لإنقاذ وإعادة توطين الجراء المحلية فى الجزر.

تصوير جيمس





وقال كيتندورف "يوجد جراء من سلالة مختلطة تتمتع بسحر فريد ومرونة، للأسف، ينتهى الأمر بالعديد من هذه الجراء مهجورة أو مهملة، ولذلك كانت هذه المؤسسة التى تتدخل لتوفير المأوى والرعاية وفرصة لمستقبل اكثر اشراقا لهم"، وفقا لموقع

boredpanda.

صورة أخرى من صور جيمس





ويضيف كيتندورف، "قررت أن أجمع بين حبى للتصوير الفوتوغرافى ورغبتى فى مساعدة هؤلاء الجراء الرائعين من خلال السفر إلى جزر تركس وكايكوس لالتقاط شخصياتهم الدافئة ومساعدتهم فى العثور على منازل للأبد".

كلب آخر





وتابع، "عند وصولى إلى Potcake Place، استقبلتنى صراخات ونباحات من صغار الجراء، وهى عبارة عن مزيج من الأحجام والألوان والشخصيات، حريصة على اللعب وجذب الانتباه، فقضيت ساعات فى التفاعل معهم، والتقاط صورهم الغريبة، وعيونهم المفعمة بالحيوية، وطاقتهم المعدية".

تصوير جيمس





واستطرد، "كان لكل جرو قصة فريدة من نوعها، ورحلة من المرونة والأمل، كان هناك الجرو الخجول الذى خرج ببطء من قوقعته، والكلب المرح، والعملاق اللطيف الذى يتوق إلى احتضانه".

كلب يلعب





وأردف، "عندما قمت بتصوير هذه الجراء الرائعة، لم أستطع إلا أن أتخيلهم فى بيوت تم تبنيهم، مستلقين على الأرائك، يطاردون الكرات فى الأفنية الخلفية، ويجلبون الفرح لعائلاتهم، كنت أعلم أن صورى يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا فى مساعدتهم فى العثور على منازلهم إلى الأبد".





بعد قضاء أسبوع مع فريق Potcake Place وفريقهم الرائع، غادرت بقلب ملىء بالامتنان وكاميرا مليئة بالصور المبهجة. كنت أعلم أن صورى ستعرض جمال وروح هذه الجراء المرنة وتساعدهم فى العثور على المنازل المحبة التى يستحقونها، وقمت بمشاركة صورى على وسائل التواصل الاجتماعى، وكان الرد ساحقا، وقع الناس من جميع أنحاء العالم فى حب الجراء الصغيرة، وتدفقت طلبات التبنى، وامتلأ قلبى فرحًا عندما علمت أن صورى لعبت دورًا صغيرًا فى نهاياتها السعيدة"





وأختتم، "علمتنى التجربة أنه حتى الأعمال الطيبة الصغيرة يمكن أن يكون لها تأثير عميق، لقد عزز ذلك إيمانى بقدرة التصوير الفوتوغرافى على التواصل والإلهام وإحداث الفرق، والأهم من ذلك، أنه ذكرنى بأن كل حيوان يستحق فرصة فى منزل محب.. صحيح انه لا يزال هناك المئات من الجراء فى Potcake Place يبحثون عن منازلهم إلى الأبد، إذا أتيحت لأى شخص الفرصة للذهاب إلى جزر تركس وكايكوس، وأوصى بذلك، فأنا أتحدى انه سيتبنى جروا عند نهاية الزيارة"







