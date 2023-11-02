5 أكلات مشهورة أصلها فلسطيني.. منها الخبز بالسمسم والمجدرة

MENAFN - Youm7) لكل بلد تراثها وفكرها وتاريخها، فهناك من يستطيع، الاحتفاظ بهذا التراث، ويبقى على خطاه مهما كلفه الأمر، ويورثه لأطفاله وأحفاده، وهناك من لا يستطيع فعل ذلك، ومن دول العالم المعروفة بتراثها وبتمسكها به، هي فلسطين ، حيث إنهم يورثون لأطفالهم كل ما يتعلق بأجدادهم وتاريخ أرضهم، وهذه من أكثر الأشياء التي يهتمون بها ومستمرون فيها منذ زمن بعيد مثل احتفاظهم ببعض الأكلات المميزة، وعلى الرغم من أن البعض يعتقد أنه من تراث دول أخرى إلا أنها فلسطينية الأصل، ونستعرض فى هذا التقرير، بعض الأكلات التي يتميز بها المطبخ الفلسطيني.

المقلوبة

قد يعتقد البعض أن المقلوبة أصلها سوري، إلا أنها من الأطباق التراثية المعروفة في فلسطين منذ قديم الزمن، وهي معروفة بأنها عبارة عن طبقات من الباذنجان واللحم، والأرز، والكثير من المكسرات، وعلى رأسها الصنوبر واللوز.

المقلوبة الخبز بالسمسم

يشتهر الفلسطينيون بقدرتهم المميزة على عمل الكثير من المعجنات وعلى رأسها الخبز بالسمسم أو ما يعرف باسم "كحك القدس "، فهى من الفطائر المميزة التي لا تخلو المائدة منها، نظرا لفوائدها، كما أنها تمميز بطعمها ويمكن تناولها بمفردها أو حتى مع كوب شاي، ويمكن غمسه بزيت الزيتون والزعتر.

الخبز بالسمسمالكبة في الصينية

من المعروف أن الكبة أو الكبيبة هي أكلة سورية، تشكل على هيئة كرات من اللحم وتغطى بطبقة من البرغل، أما الكبة الفلسطينية فهي معروفة، بأنه تفرد في صينية، بنفس المكونات، ويرش من فوقها، السمسم وحبة البركة.









الكبيبة الفلسطينية شيش برك

الشيش برك هي أكلة فلسطينية، تجهز من عجينة رقيقة من الدقيق الأبيض، ومحشوة باللحم المفروم والمكسرات، والبقدونس والشبت، وتطهى في الحليب.

الشيش براك ملاتيت

هو نوع من أنواع الخبز يتم حشوه بالكثير من النكهات، ويسمى أيضاً بخبز فتوت، أو الفتات نظراً لهشاشة عجينته التي تفتت أثناء العجن، ويتم حشوة أما بالجبن، أو اللحوم، أو الدجاج، أو الأعشاب.

ملاتيت المجدرة

أما المجدرة فهي عبارة عن أرز وعدس بجبة مع تقلية البصل، وتعتبر أكلة شعبية في فلسطين، ويتم تناولها ساخنة، وتشبه لحد كبير الكشري المصري ولكن بدون صلصلة أو مكرونة.

المجدرة



