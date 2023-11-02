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تجمع بين الطبيعة والجمال.. 5 مزارات في محمية رأس محمد بجنوب سيناء

11/2/2023 2:32:27 PM
(MENAFN- Youm7)

يتميز ساحل البحر الأحمر بالعديد من المناطق السياحية، بداية من مرسى علم والقصير والعين السخنة، حتى الغردقة وشرم الشيخ، تحديداً منطقة رأس محمد بجنوب سيناء، حيث تجمع العديد من المزارات السياحية الممتعة، والتي تعتبر مشتى مميز يمكنك من خلاله التنزه والاستمتاع بالبحر بجانب المزارات التي يمكنك زيارتها، لذا نستعرض فى هذا التقرير، أشهر المعالم السياحية في محمية رأس محمد بجنوب سينا كما يلي.

البوابة الحجرية

تظهر في مقدمة محمية رأس محمد عدة كتل حجرية موجودة بفعل الطبيعة، والتي اعتبرها الزوار بمثابة بوابات حجرية مميزة، يمكن للجميع التقاط صور
أمامها.


البوابة الحجرية شجرة المانجروف

توجد شجرة المانجرو بكثافة على طول شاطئ البحر الأحمر، ولكنها تكثر في محمية رأس محمد، وأيضاً توجد في محمية جبل علبة ووادي الجمال.


اشجار المانجروف شق الزلزال

يعتبر شق الزلزال في محمية رأس محمد أحد العجائب الطبيعية التي وهبها الله سبحانه وتعالى لمصر، ويتصل الشق بالبحر، ويمر على كهوف داخلية منه، و ظهر نتيجة هزة أرضية "زلزال" وقعت عام 1968.


شق الزلزال الكثبان الرملية

الكثبان الرملية في محمية رأس محمد ليست كما يعتقد البعض، ولكنها تتشكل مثل خيوط الذهب المتلألئ، والذي يجعلها أحد أجمل الأماكن حول العالم للسفاري ورحلات التخييم.


مجمع البحرين

ولمجمع البحرين أهمية كبيرة للغاية عند المصريين وأيضاً السائحين الذين يأتون من جميع إنحاء العالم، منها سواء بغرض السياحة التاريخية والطبيعية والدينية أيضاً، ويعتبر من أجمل الأماكن التي يمكن زيارتها في محمية رأس محمد.


مجمع البحرين








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