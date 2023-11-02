تجمع بين الطبيعة والجمال.. 5 مزارات في محمية رأس محمد بجنوب سيناء

(MENAFN
- Youm7)
يتميز ساحل البحر الأحمر بالعديد من المناطق السياحية، بداية من مرسى علم والقصير والعين السخنة، حتى الغردقة وشرم الشيخ، تحديداً منطقة رأس محمد بجنوب سيناء، حيث تجمع العديد من المزارات السياحية الممتعة، والتي تعتبر مشتى مميز يمكنك من خلاله التنزه والاستمتاع بالبحر بجانب المزارات التي يمكنك زيارتها، لذا نستعرض فى هذا التقرير، أشهر المعالم السياحية في محمية رأس محمد بجنوب سينا كما يلي.
البوابة الحجرية
تظهر في مقدمة محمية رأس محمد عدة كتل حجرية موجودة بفعل الطبيعة، والتي اعتبرها الزوار بمثابة بوابات حجرية مميزة، يمكن للجميع التقاط صور
أمامها.
البوابة الحجرية شجرة المانجروف
توجد شجرة المانجرو بكثافة على طول شاطئ البحر الأحمر، ولكنها تكثر في محمية رأس محمد، وأيضاً توجد في محمية جبل علبة ووادي الجمال.
اشجار المانجروف شق الزلزال
يعتبر شق الزلزال في محمية رأس محمد أحد العجائب الطبيعية التي وهبها الله سبحانه وتعالى لمصر، ويتصل الشق بالبحر، ويمر على كهوف داخلية منه، و ظهر نتيجة هزة أرضية "زلزال" وقعت عام 1968.
شق الزلزال الكثبان الرملية
الكثبان الرملية في محمية رأس محمد ليست كما يعتقد البعض، ولكنها تتشكل مثل خيوط الذهب المتلألئ، والذي يجعلها أحد أجمل الأماكن حول العالم للسفاري ورحلات التخييم.
مجمع البحرين
ولمجمع البحرين أهمية كبيرة للغاية عند المصريين وأيضاً السائحين الذين يأتون من جميع إنحاء العالم، منها سواء بغرض السياحة التاريخية والطبيعية والدينية أيضاً، ويعتبر من أجمل الأماكن التي يمكن زيارتها في محمية رأس محمد.
مجمع البحرين
MENAFN02112023000132011024ID1107362406
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.