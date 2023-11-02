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أفكار سهلة ومُبتكرة لتجديد ديكور غرفة النوم.. تساعد فى تخصيص مساحتك الخاصة

11/2/2023 2:32:26 PM
(MENAFN- Youm7) الإبداع في
الديكور سواء عند تزيين الجدران واختيار المفارش وتنظيم المنزل، جميعها تعكس شخصية أصحاب البيت، لذلك فلابد من الإهتمام باختيار ديكور المنزل وخاصة غرفة النوم، ولهذا نستعرض فى التقرير، أفكار لاختيار قطع ديكور أنيقة بغرفة النوم والتى تساعد على الشعور بالاسترخاء، وفقاً لما ذكره موقع
thespruce
.


غرفة نوم
سراير نوم مرتفعة:

إذا كنت قادرًا على تغييرارتفاع سريرك، فمن الأفضل أن تفكر في توفير مساحة أرضية،
تساعد على إضافة مكتب أوخزانة ملابس أسفل السرير، أو إضافة مقعداً صغيرًا.


حبل أضواء:

يعتبر حبل أضواء النيون من أفضل الأضواء التي تُضيف مظهراً بصريًا للجدران الخاصة بغرفة النوم، كما تساعد في الشعور بزيادة المساحة والاتساع، ولكن يفضل التأكد من إمكانية الوصول إلى مفتاح إيقاف التشغيل حتى لا تتداخل الأضواء الساطعة مع
أضواء غرفة النوم.



حبل أضواء طبقات من ​​الوسائد:

تعتبر الوسائد من الديكورات اللطيفة والخفيفة والمفضلة عند الكثير من الأشخاص، لذا إذا كنت تحب وجود الكثير من الوسائد في غرفتك، فحاول أن تمزج بين الأنماط والألوان المختلفة لتضيف ترتيب فريد بالسرير يجعلك تشعر بالراحة.


طبقات من ​​الوسائد تعليق النباتات الصناعية خلف السرير :

الكثير يفضل النباتات الخضراء، لذا يمكن أن تقوم جلب بعض الكروم المعلقة من النباتات الخضراء ووضعها خلف السرير للحصول على تأثير درامي، يجعل الشخص يشعر بالبهجة وكأنه استيقظ في حديقة خضراء.


ستائر من الزرع إضافة طابعًا شخصيًا بغرفة النوم:

قم بشراء لافتة نيون مكتوب عليها اسمك أو العبارة المفضلة لديك وقم بتعليقها فوق سريرك لكي تعطي علامة للآخرين بأن المكان يخصك.


استخدام لافتة مضيئة نسج قطعًا زخرفية صغيرة :

تعتبر اللمسات الزخرفية الصغيرة من أفضل اللمسات التي تضيف لمسة مميزة في غرفة النوم، لذا يمكن إضافة قطع صغيرة مزخرفة على المرايات الخاصة بك بغرفة النوم.


قطعًا زخرفية


إضافة خزانة :

يمكنك تخصيص مساحة على مكتبك لإضافة أدوات الماكياج وأدوات الشعر مع تخصيص الجزء الرئيسي من مكتبك للوازم المدرسية، و الحفاظ على ترتيبها لتجنب العشوائية والفوضى .


أدوات مكياج









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