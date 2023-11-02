أفكار سهلة ومُبتكرة لتجديد ديكور غرفة النوم.. تساعد فى تخصيص مساحتك الخاصة

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- Youm7) الإبداع في
الديكور سواء عند تزيين الجدران واختيار المفارش وتنظيم المنزل، جميعها تعكس شخصية أصحاب البيت، لذلك فلابد من الإهتمام باختيار ديكور المنزل وخاصة غرفة النوم، ولهذا نستعرض فى التقرير، أفكار لاختيار قطع ديكور أنيقة بغرفة النوم والتى تساعد على الشعور بالاسترخاء، وفقاً لما ذكره موقع
thespruce
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غرفة نوم
سراير نوم مرتفعة:
إذا كنت قادرًا على تغييرارتفاع سريرك، فمن الأفضل أن تفكر في توفير مساحة أرضية،
تساعد على إضافة مكتب أوخزانة ملابس أسفل السرير، أو إضافة مقعداً صغيرًا.
حبل أضواء:
يعتبر حبل أضواء النيون من أفضل الأضواء التي تُضيف مظهراً بصريًا للجدران الخاصة بغرفة النوم، كما تساعد في الشعور بزيادة المساحة والاتساع، ولكن يفضل التأكد من إمكانية الوصول إلى مفتاح إيقاف التشغيل حتى لا تتداخل الأضواء الساطعة مع
أضواء غرفة النوم.
حبل أضواء طبقات من الوسائد:
تعتبر الوسائد من الديكورات اللطيفة والخفيفة والمفضلة عند الكثير من الأشخاص، لذا إذا كنت تحب وجود الكثير من الوسائد في غرفتك، فحاول أن تمزج بين الأنماط والألوان المختلفة لتضيف ترتيب فريد بالسرير يجعلك تشعر بالراحة.
طبقات من الوسائد تعليق النباتات الصناعية خلف السرير :
الكثير يفضل النباتات الخضراء، لذا يمكن أن تقوم جلب بعض الكروم المعلقة من النباتات الخضراء ووضعها خلف السرير للحصول على تأثير درامي، يجعل الشخص يشعر بالبهجة وكأنه استيقظ في حديقة خضراء.
ستائر من الزرع إضافة طابعًا شخصيًا بغرفة النوم:
قم بشراء لافتة نيون مكتوب عليها اسمك أو العبارة المفضلة لديك وقم بتعليقها فوق سريرك لكي تعطي علامة للآخرين بأن المكان يخصك.
استخدام لافتة مضيئة نسج قطعًا زخرفية صغيرة :
تعتبر اللمسات الزخرفية الصغيرة من أفضل اللمسات التي تضيف لمسة مميزة في غرفة النوم، لذا يمكن إضافة قطع صغيرة مزخرفة على المرايات الخاصة بك بغرفة النوم.
قطعًا زخرفية
إضافة خزانة :
يمكنك تخصيص مساحة على مكتبك لإضافة أدوات الماكياج وأدوات الشعر مع تخصيص الجزء الرئيسي من مكتبك للوازم المدرسية، و الحفاظ على ترتيبها لتجنب العشوائية والفوضى .
أدوات مكياج
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