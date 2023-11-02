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كان نفسه يبقى زيه.. ماعلاقة اليوتيوبر أبو فلة بالشهيد الفلسطينى عوني؟

11/2/2023 2:32:26 PM
(MENAFN- Youm7) "أنا عوني الدوس، فلسطيني من غزة، هدفي أن تصل القناة لـ 100 ألف مشترك، وحتى 10 مليون بمحبتكم ودعمكم"، بهذه الكلمات قدم الطفل الفلسطينى" عونى" نفسه لمتابعيه على قناته على موقع "اليوتيوب" التى وصل عددها فى ذلك الوقت إلى ألف مشترك، ولكنه لم يعلم أن غارات الإحتلال الإسرائيلى سوف تحول بينه وبين تحقيق هذا الحلم بقصف منزله بغزة، وبرحيله أبكى متابعيه وكذلك أطفال العالم العربى ومثله الأعلى اليوتيوبر الشهير الكويتى"أبو فلة" الذي بكى حرقة على فراق
الشهيد
ونعاه قائلاً: "الله يرحمك أخوي الصغير".


الشهيد عوني الدوس أبو فلة ينهار باكياً: رحل صديقي الشهيد عوني الدوس

منذ بداية القصف الأسرائيلي على غزة نشر اليوتيوبر الشهير "أبو فلة" الذى يتابعه أكثر من 34 مليون مشترك على "اليوتيوب"، وذلك في بداية الأزمة أحد الفيديوهات التي نددت بالاعتداءات الإسرائيلية على إخواننا في فلسطين، خاصة قتل الأطفال والرضع، ومذبحة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها الجرحى والمسعفين ومن احتمى بالمستشفى.


عوني الدوس


لكن أبو فلة تفاجأ بحذف موقع "اليوتيوب "مقطع الفيديو بل وأرسل له تحذيرا، الأمر الذي جعله ينشر فيديو آخر يندد فيه بما حدث ولكن هذه المرة بعبارات أشد قوة، والتى تحدث خلالها عن "عوني الدوس" الطفل الفلسطيني الذي كان يرغب فى أن يصبح يوتيوبر شهيرا.


ابو فلة


الأمر الذي جعل" أبو فلة" يبحث في صفحة الطفل الشهيد، ويشاهد فيديوهاته، ليكتشف بأن الطفل من أشد المعجبين به، وبيد مضطربة قرر فتح الرسائل التي بينه وبين الشهيد الصغير، والتى جعلته ينفجر في البكاء بصراخ مكتوم عندما قرأ رسائل الشهيد الصغير له المعبرة عن مدى حبه وتقديره له حتى أنه يعتبره مثله الأعلى وأسطورته، مما أثار بكاء اليوتيوبر الكويتى الذى ظهر باكياً في نهاية مقطع الفيديو الذى شاركه مع متابعيه.

وبرغم من استشهاد الطفل الفلسطينى عونى وعدم إضافة محتوى جديد بقناته، إلا أن القناة وصل عدد متابعيها لما يقرب لنصف مليون مشترك، الذين حرصوا طوال الوقت على الدعاء للشهيد من خلال تعليقاتهم على مقاطع الفيديو الخاصة به.








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