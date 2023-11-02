اخبار الاقتصاد اليوم: شركة إيطالية تستهدف إقامة مصنع بمصر باستثمارات 10 ملايين يورو

MENAFN - Youm7) نشر اليوم السابع على مدار اليوم العديد من الاخبار الاقتصادية وقد تنوعت اخبار الاقتصاد اليوم الخميس 2-11-2023 ، وكان ابرزها تصريحات وزير الصناعة عن استهداف شركة إيطالية إقامة مصنع بمصر باستثمارات 10 ملايين يورو







وزير الصناعة: شركة إيطالية تستهدف إقامة مصنع بمصر باستثمارات 10 ملايين يورو

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

لقاءً مع ميكيلي تريكاريو، مدير التطوير الصناعي واللوجستي لشركة كوفرا الإيطالية المتخصصة في إنتاج أحذية الأمان، حيث استعرض اللقاء خطة الشركة للاستثمار في السوق المصري، حضر اللقاء اللواء كامل هلال، مستشار الوزير للمشروعات الصناعية.



وقال الوزير إن الشركة تخطط لإقامة مشروع إنتاجي لها في مصر خلال المرحلة المقبلة باستثمارات تبلغ 10 ملايين يورو ويوظف عمالة تصل إلى 2000 فرد لا سيما وأن هذه الصناعة من الصناعات كثيفة العمالة، لافتاً إلى أن الشركة مقرها الأساسي في إيطاليا وتمتلك عدة مصانع ومراكز لوجستية في عدد من الدول وتسعى لتوسعة قاعدتها الإنتاجية من خلال إقامة مصنع لها بالسوق المصري على مساحة تبلغ حوالي 50 ألف متر مربع.









وزيرة التخطيط تفتتح مجمع مدارس أرض القرية الكونية

أشارت

الدكتورة هالة السعيد

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إلى أن مشروع تطوير أرض القرية الكونية ينقسم إلى مرحلتين، المرحلة الأولى منه هي إنشاء خمس مدارس ومجمع للخدمات الرياضية والترفيهية وجاري الإنتهاء من مخطط تطوير المرحلة الثانية، ويبلغ عدد الطلاب في المرحلة الحالية حوالي 1000 طالب، ومن المستهدف أن تصل الطاقة الاستيعابية للمجمع إلى حوالي 7500 إلى 8000 طالب، في المرحلة الأولى، مضيفة أن أهم ما يميز هذا النوع من المدارس أنها مدارس تلائم الشريحة العريضة من المجتمع وهي الطبقة المتوسطة، وأيضا يقدم تعليم متميز يدرج فيه كل المهارات التكنولوجية والإبتكارية التي يحتاجها سوق العمل الديناميكي المتطور.

1.96% ارتفاعا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أغسطس 2023

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء

اليوم الخميس البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر اغسطس2023.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشاط الصناعي

(ISIC Rev.4)

وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.





وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 105.07 خلال شهر اغسطس2023 (أولي) مقابل 103.04خلال شهر يوليو 2023(نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.96٪.







صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.92% فى ختام تعاملات الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.535 تريليون جنيه.







ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 22639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 27738 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 9622 نقطة.