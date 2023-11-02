Friday, 03 November 2023 01:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 2-11-2023

11/2/2023 2:32:23 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 2-11-2023.





إيقاف تداول 14 سهمًا
أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المصرية للدواجن، ودلتا للطباعة والتغليف، وآسيك للتعدين-اسكوم، وعبور لاند للصناعات الغذائية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعربية لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وأم بي للهندسة، والعبوات الطبية، وحق اكتتاب شركة أم بي للهندسة-1، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والدولية للأسمدة والكيماويات، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والإسماعيلية مصر للدواجن.





البورصة تربح 15 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.535 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 859.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100.9 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.1%، والعرب على 5.95%، واستحوذت المؤسسات على 20.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.83%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 168.1 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه، 66.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 5.4 مليون جنيه، 192.3 مليون جنيه، 46.7 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 22639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 27738 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 9622 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 4412 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 6581 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 5099 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1433 نقطة.



وصعدت أسهم 114 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:
- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 57.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.



- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 22.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.



- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 17.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.



- ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 80.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.



- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 5.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.95%.



وضمت الأسهم المتراجعة:
- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 41.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.74%.



- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 113.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.62%.



- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.538 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.41%.



- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 7.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.38%.



- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 42.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.11%.












MENAFN02112023000132011024ID1107362401

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث