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صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الخميس على رأسها التعليم بنسبة 3.8%

11/2/2023 2:32:23 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 3.8%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.8%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.3%، وصعد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.9%؟



وقفز قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.7%، وزاد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.5%، وصعدت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والعقارات، والتجارة والموزعون بنسبة 1.4%، 1.2%، 1.1%، 1%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاعا الموارد الأساسية، ومواد البناء بنسبة 0.2%.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.535 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 859.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100.9 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.1%، والعرب على 5.95%، واستحوذت المؤسسات على 20.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.83%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 168.1 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه، 66.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 5.4 مليون جنيه، 192.3 مليون جنيه، 46.7 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 22639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 27738 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 9622 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 4412 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 6581 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 5099 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1433 نقطة.












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