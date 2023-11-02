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أخبار البورصة اليوم الخميس 2-11-2023

11/2/2023 2:32:23 PM
(MENAFN- Youm7) تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 1-11-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.535 تريليون جنيه



إيقاف تداول 14 سهمًا
أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المصرية للدواجن، ودلتا للطباعة والتغليف، وآسيك للتعدين-اسكوم، وعبور لاند للصناعات الغذائية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعربية لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وأم بي للهندسة، والعبوات الطبية، وحق اكتتاب شركة أم بي للهندسة-1، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والدولية للأسمدة والكيماويات، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والإسماعيلية مصر للدواجن.





البورصة تربح 15 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.535 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 859.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100.9 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.1%، والعرب على 5.95%، واستحوذت المؤسسات على 20.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.83%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 168.1 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه، 66.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 5.4 مليون جنيه، 192.3 مليون جنيه، 46.7 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 22639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 27738 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 9622 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 4412 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 6581 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 5099 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1433 نقطة.



وصعدت أسهم 114 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.



تعاملات الداخليين
تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 160 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 150 ألف سهم، 820 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والشمس للإسكان والتعمير عدد 146.4 ألف سهم، 5875 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-الرواد 3600 سهم.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بوربرتيز للتنمية العمرانية، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 20 ألف سهم، 4412 سهم، 819.3 ألف سهم، 2.8 مليون سهم، 3.76 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، والعبوات الطبية، ورواد السياحة-الرواد، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 95 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 10 آلاف سهم، 14.3 مليون سهم، على التوالي.



نتائج الأعمال
أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إيرادات نشاط بقيمة 1.103 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 30% عن الفترة المثيلة من العام السابق، وزيادة في صافي الربح بعد الضريبة 980 مليون جنيه بنسبة نمو 46%، في حين بلغ الإنتاج الكمي 178.1 ألف حاوية مكافئة بنسبة انخفاض 9%.



وحققت شركة جهينة للصناعات الغذائية، إيرادات بلغت 11.7 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023 بنسبة نمو 43%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 879 مليون جنيه بنسبة نمو 85^.



كما حققت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إيرادات بلغت 637.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، بنسبة نمو 43.01%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 347.4 مليون جنيه، بنسبة نمو 119.2%.
















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