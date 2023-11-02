حاكم الشارقة يشيد بالمشاركة المصرية فى معرض الشارقة الدولي للكتاب

(MENAFN
- Youm7) أشاد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، بالمشاركة المصرية بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته ال 42، حيث تشارك مصر بنحو 1000 عنوان في فروع المعرفة المختلفة.
جاء ذلك خلال تفقد حاكم الشارقة لجناحي الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية ضمن المشاركة المصرية الرسمية بمعرض الشارقة.
وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بأكثر من 700 عنوانً من إصدراتها بكافة السلاسل المختلفة وابرزها إصدارات مشروعها «استعادة طه حسين»، الصادر بالتزامن مع مرور 50عاما على رحيل عميد الأدب العربي ،بخلاف عدد كبير من العناوين المتميزة منها ،عاصمة الخلود، وصحف مختارة من الشعر التمثيلي عند اليونان، وقادة الفكر، وعاصمة الخلود، وموسوعة القتلة، والفلسفة في مصر، وطه حسين بين أشياعه، ومنوعات فكرية، وهوامش العميد، وشبه الجزيرة العربية في العصر الإسلامي، والمغاربة والأندلسيون في بلاد الشام في العصر المملوكي، والجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل، ونخب الذخائر في أحوال الجواهر.
فيما تشارك دار الكتب والوثائق القومية بعدد من العناوين أبرزها، دستور 1923،والعقاد الذي لا يعرفه الكثيرون،وعبد الرحمن الرافعي، وكتاب الآثار،وبحر الأنساب.
MENAFN02112023000132011024ID1107362397
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.