Friday, 03 November 2023 01:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حاكم الشارقة يشيد بالمشاركة المصرية فى معرض الشارقة الدولي للكتاب

11/2/2023 2:32:19 PM
(MENAFN- Youm7) أشاد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، بالمشاركة المصرية بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته ال 42، حيث تشارك مصر بنحو 1000 عنوان في فروع المعرفة المختلفة.



جاء ذلك خلال تفقد حاكم الشارقة لجناحي الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية ضمن المشاركة المصرية الرسمية بمعرض الشارقة.



وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بأكثر من 700 عنوانً من إصدراتها بكافة السلاسل المختلفة وابرزها إصدارات مشروعها «استعادة طه حسين»، الصادر بالتزامن مع مرور 50عاما على رحيل عميد الأدب العربي ،بخلاف عدد كبير من العناوين المتميزة منها ،عاصمة الخلود، وصحف مختارة من الشعر التمثيلي عند اليونان، وقادة الفكر، وعاصمة الخلود، وموسوعة القتلة، والفلسفة في مصر، وطه حسين بين أشياعه، ومنوعات فكرية، وهوامش العميد، وشبه الجزيرة العربية في العصر الإسلامي، والمغاربة والأندلسيون في بلاد الشام في العصر المملوكي، والجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل، ونخب الذخائر في أحوال الجواهر.



فيما تشارك دار الكتب والوثائق القومية بعدد من العناوين أبرزها، دستور 1923،والعقاد الذي لا يعرفه الكثيرون،وعبد الرحمن الرافعي، وكتاب الآثار،وبحر الأنساب.
















MENAFN02112023000132011024ID1107362397

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث