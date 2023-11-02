الأعمال الممنوعة تروى قصصها.. افتتاح متحف الفن المحرم فى برشلونة

MENAFN - Youm7) شهدت مدينة برشلونة الإسبانية افتتاح متحف الفن المحر أمام الجمهور في برشلونة وقد تم تخصيص هذا المتحف الجديد للأعمال الفنية التي كانت خاضعة للرقابة في السابق.



يحتوي المتحف على 42 عملاً لفنانين حول العالم تم إدانتها أو مهاجمتها أو إزالتها من المعرض ومن بين الفنانين فرانسيسكو دي جويا "إسبانيا"، وآندي وارهول "الولايات المتحدة"، وآي ويوي "الصين"، وغيرهم وتعد الأعمال الفنية جزءًا من مجموعة يملكها رجل الأعمال الإسباني تاتكسو بينيت.

وقد أثارت هذه الأعمال الفنية جدلاً بالفعل، وقال تاتكسو بينيت لوكالة فرانس برس "نحن لا نجمع أو نعرض أعمالا فاضحة أو مثيرة للجدل في المتحف، نحن نعرض في المتحف أعمالا خضعت للرقابة أو الاعتداء أو الانتهاك أو الحظر"، وأضاف: "الأعمال التي لها تاريخ وراءها، لولا هذا التاريخ لما كانت موجودة هنا".

بينيت هو أحد مؤسسي مجموعة الوسائط المتعددة الإسبانية Mediaproوقد بدأ مجموعته فى عام 2018 عندما اشترى تركيبًا بعنوان "السجناء السياسيون في إسبانيا المعاصرة".

ويعرض متحف الفن المحرم أيضًا لوحات ورسومات تخطيطية رسمها نزلاء سابقون في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج جوانتانامو فى كوبا وتشمل هذه الأعمال عملاً يُظهر تمثال الحرية مغمورًا بالمياه ولا يظهر سوى اليد التي تحمل الشعلة والتاج.

بعد أن آثار معرض الأعمال الفنية التي صنعها سجناء خليج جوانتانامو جدلاً في عام 2017، أمرت الحكومة الأمريكية بتدمير الأعمال الفنية التي صنعها السجناء فى السجن عند إطلاق سراحهم.

وقال بينيت: "أي فنان لا يستطيع عرض أعماله لأن هناك من يمنعه من القيام بذلك، هو فنان خاضع للرقابة، وبالتالي سيكون له دائما مكان في هذا المتحف".