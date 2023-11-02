مطالب بإعادة قناع أثرى نادر إلى الجابون بعد بيعه فى فرنسا بمزاد علنى

MENAFN - Youm7) طالب نشطاء ومهتمون بالتراث والوطنى فى الجابون بإعادة قناع نادر من فرنسا إلى بلادهمالجابونرغم أن القناع لايزال محل نزاع قانونى تحكم فيه محكمة بفرنسا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهم زوجان مسنان تاجر آثار بممارسات تجارية غير شريفة بعد أن باعا القناع الجابونى النادر له مقابل 150 يورو (حوالي 157 دولارًا) وحقق 4.2 مليون يورو (4.4 مليون دولار) في مزاد، وذكرت صحيفة لوموند في ذلك الوقت،

أن المتقاعدين الذين لم تذكر أسمائهم، والذين يعيشون في أور-إي-لوار، جنوب باريس، طلبوا من محكمة الاستئناف في نيم تحديد التعويض المستحق لهم.

القناع الجابونى

ومع ذلك، طالب الناشطون فى الجابون بإعادة القطعة الأثرية إلى بلادهم، وهى دولة فى وسط أفريقيا استعمرتها فرنسا بين عامى 1885 و1960، وخلال تلك الفترة نهبت قوات الاحتلال الموارد الطبيعية والممتلكات الثقافية في الجابون، واليوم ينتشر عدد غير معروف من القطع الأثرية في جميع أنحاء فرنسا، وفقا لما ذكره موقع ارت نيوز.

وعثر الزوجان المسنان على القطعة الأثرية عندما كانا ينظفان مقتنيات قديمة فى منزلهما

وكان جد الرجل قد أحضر القناع إلى فرنسا من أفريقيا، وفقًا لإذاعة فرنسا الدولية، كان اسمه رينيه فيكتور إدوارد موريس فورنييه، وكان حاكمًا فرنسيًا فى داكار ثم فى الكونغو برازافيل، التى كانت آنذاك مستعمرة فرنسية، وكان قد حصل على القناع خلال رحلة إلى الجابون عام 1917.

وفى عام 2006، حقق قناع مماثل من نوع فانغ 5.9 مليون يورو خلال مزاد فى باريس.