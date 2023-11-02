زى النهارده.. وصول البعثة الأولى إلى محطة الفضاء الدولية

MENAFN - Youm7) "زي النهارده" منذ 23 عاما، رحبت محطة الفضاء الدولية بأول المقيمين فيها لفترة طويلة، وهم رائد فضاء ناسا بيل شيبرد ورائدا الفضاء الروسيان، يوري جيدزينكو وسيرجي كريكاليف، وكانت المهمة تسمى إكسبيديشن 1، في الثاني من نوفمبر عام 2000، وفقاً لموقع space.



أطلقت وكالة ناسا، قبل هذه البعثة، خمس بعثات مكوكية فضائية مدتها أسبوع واحد للمساعدة في بناء المحطة الفضائية وتوفير الإمدادات.

لكن هذه المرة، استمر الطاقم لمدة أربعة أشهر ونصف، ولم يستقلوا المكوك، وبدلاً من ذلك، أخذوا مركبة فضائية روسية من طراز سويوز، وكانت هذه أول مركبة سويوز ترسو في المحطة الفضائية على الإطلاق.

كما أنه أثناء إقامتهم في المحطة الفضائية، قاموا بتفريغ الإمدادات وتركيب معدات جديدة، بما في ذلك المصفوفات الشمسية الأولى، لقد غادروا على متن مكوك الفضاء ديسكفري، الذي أحضر طاقم إكسبيديشن 2 الذي حل محلهم.