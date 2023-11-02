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الذكاء الاصطناعى AI يحصل على لقب كلمة العام

11/2/2023 2:32:16 PM
(MENAFN- Youm7) حصل "AI" رسميًا على جائزة كلمة العام من جانب قاموس Collins، وهو اختصار لـ "الذكاء الاصطناعي "، وهذا المصطلح يعني "نمذجة الوظائف العقلية البشرية بواسطة برامج الكمبيوتر".



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال أليكس بيكروفت، المدير الإداري لشركة كولينز: "إن استخدام الكلمة كما تم مراقبتها من خلال Collins Corpus أمر مثير للاهتمام دائمًا وليس هناك شك في أن هذا كان أيضًا موضوع الحديث لعام 2023".



كما أنه من خلال تحليل قاعدة بيانات تضم 20 مليار كلمة من مواقع الويب والصحف والمجلات والكتب، وجد الخبراء أن استخدام كلمة الذكاء الاصطناعي قد تسارع جنبًا إلى جنب مع المناقشات حول التكنولوجيا.



وتم إطلاق ChatGPT، وهو برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي، في نوفمبر 2022 ووصل إلى 100 مليون مستخدم بعد شهرين فقط، ومع تعرض المزيد من الأشخاص للتكنولوجيا، انتقل الذكاء الاصطناعي من مجال تقني متخصص إلى نقطة مهيمنة في المحادثة والأخبار السائدة.



ويأتي اختيار الذكاء الاصطناعي ككلمة العام في الوقت الذي يستقبل فيه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الخبراء وقادة الصناعة في بلتشلي بارك لحضور قمة الذكاء الاصطناعي الأولى.



وأضاف بيكروفت: "نحن نعلم أن الذكاء الاصطناعي كان موضع تركيز كبير هذا العام بالطريقة التي تطور بها وسرعان ما أصبح موجودًا في كل مكان وجزءًا لا يتجزأ من حياتنا مثل البريد الإلكتروني أو البث المباشر أو أي تقنية أخرى مستقبلية أصبحت الآن تستخدم كل يوم".



ومع ذلك، لم يكن الذكاء الاصطناعي هو الشيء الوحيد الذي دار في أذهان الناس هذا العام، حيث حققت الكلمات المتعلقة بالصحة والثقافة الشعبية والشؤون المالية عرضًا قويًا في القائمة المختصرة لكولينز.












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