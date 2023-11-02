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رواد ناسا يكملون مهمة السير فى الفضاء الرابعة للسيدات

11/2/2023 2:32:16 PM
(MENAFN- Youm7) أكمل اثنان من رواد فضاء ناسا أول سير فى الفضاء معًا خارج محطة الفضاء الدولية ، وهو رابع نشاط خارج المركبة للنساء فى التاريخ، وكانت الانشطة التى قاموا بها خارج المركبة هو النشاط رقم 269 لدعم تجميع وصيانة وتحديث محطة الفضاء الدولية، كما أنها عملية السير في الفضاء الثانية عشرة لمحطة الفضاء الدولية لهذا العام والثانية خلال الرحلة الاستكشافية 70، وفقا لتقرير سبيس.



وقضت الرائدات بطاقم البعثة 70 ياسمين مقبلي ولورال أوهارا بقضاء 6 ساعات و42 دقيقة في صيانة المحطة، واستبدال المحمل لإبقاء المصفوفات الشمسية في محطة الفضاء الدولية (ISS) تدور بشكل صحيح وأجريا أنشطة صيانة أخرى.



وقامت مقبلى وأوهارا بتحويل بدلاتهما الفضائية إلى طاقة البطارية فى 1 نوفمبر إيذانًا بالبداية الرسمية للنشاط خارج المركبة، و بعد الخروج من غرفة معادلة الضغط في US Quest وتهيئة أدوات الربط والأدوات الخاصة بهما، ذهب رائدا الفضاء في طريقين منفصلين للتعامل مع مهامهما الأولى المجدولة.



وركز مقبلي أولاً على إزالة تجهيزات المناولة، مما يمهد الطريق للتركيب المستقبلي لمجموعة إضافية من الطاقة الشمسية القابلة للنشر في محطة الفضاء الدولية (iROSA وستعمل المصفوفة الإضافية إلى جانب خمس مصفوفات ممتدة سابقة، على زيادة إمدادات الطاقة للمحطة لدعم الأنشطة التجارية الموسعة في الموقع المداري.



كما قام مقبلي أيضًا بتوثيق الموقع الذي سيتم فيه إضافة جناح iROSA الجديد، وفي هذه الأثناء، بدأ أوهارا العمل لبدء استبدال واحدة من 12 مجموعة محامل متدحرجة على مفصل ألفا الشمسي الدوار (SARJ) على جانب المنفذ (أو الأيسر) من دعامة العمود الفقري للمحطة.



وقامت بسحب البطانيات العازلة التي تغطي حلقة السباق المسننة التي تعمل عليها المحامل، وبعد الفحص، أبلغت عن عدم رؤية أي نشارة معدنية أو ضرر ناتج عن التجميع الصادر.



ولم يتم تحرير محمل الدوران بسهولة كما كان متوقعًا، وواجه أوهارا بمساعدة مقبلي تأخيرات في فك البراغي التي تثبت محمل الدوران المتدهور في مكانه، على الرغم من أنه تم حله أخيرًا، إلا أنه ترك مقبلي وأوهارا متأخرين بحوالي ساعة عن الجدول الزمني.



وبعد إزالة المحمل القديم، شرع مقبلي في تقويم كابل إيثرنت لتوفير نقل البيانات لكاميرا خارجية بينما عمل أوهارا بمسدس تشحيم ذي الجاذبية الصغرى لتليين حلقة السباق قبل تثبيت المحمل الاحتياطي.



ثم تحولت بعد ذلك إلى أداة قبضة المسدس وهي عبارة عن مثقاب فضائي مصمم خصيصًا لتأمين مسامير الوحدة البديلة، والتي دخلت دون مشكلة.



وانتقل رائدا الفضاء بعد ذلك للحصول على العمل الذي يمكنهما القيام به في الوقت المتاح المتبقي لإعداد صندوق إلكترونيات، يسمى مجموعة الترددات الراديوية (RFG)، لإزالته.



وأثبتت المهمة نفسها أنها مزعجة خلال نشاط خارج المركبة (EVA) سابق أجراه رائد فضاء ناسا ستيفن بوين ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في أبريل 2023.



ودعت الخطة الأصلية للسير في الفضاء يوم الأربعاء إلى قيام مقبلي بتثبيت مسند للقدم في نهاية الذراع الروبوتية Canadarm 2 للمحطة ثم استخدامه للركوب إلى حيث يوجد صندوق مجموعة الترددات الراديوية للنطاق S على الجانب الأيمن من الجمالون ، ونظرًا للتنازل عن إزالة الوحدة مقابل نشاط خارج المركبة لاحقًا، وجهت وحدة التحكم في المهمة مقبلي للتخلي عن استخدام الذراع الآلية والتوجه إلى موقع العمل.



وقرب نهاية السير في الفضاء، ذكرت أوهارا أن حامل الاتصالات الخاص بها (أو "قبعة سنوبي") كان ينزلق على جبهتها، لكنه لا يعيق رؤيتها، و مع اكتمال مهامها وجهتها مراقبة المهمة للعودة إلى غرفة معادلة الضغط بينما قامت مقبلي بجمع أدواتها ثم فعلت الشيء نفسه.



وانتهت عملية السير في الفضاء بعودة مقبلى وأوهارا إلى غرفة معادلة الضغط في كويست حيث بدأت إعادة الضغط لمدة إجمالية قدرها 6 ساعات و42 دقيقة.














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