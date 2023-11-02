واتساب يطرح ميزة الدردشة المباشرة للمحادثات الجماعية

(MENAFN
- Youm7) يسمح تطبيق واتساب، للمستخدمين بتثبيت الدردشات المهمة في الجزء العلوي من نافذة الدردشة، ويقوم تطبيق المراسلة الفورية بطرح نفس الميزة لمحادثات مجموعة المجتمع.
وفقًا لما أوردته WABetaInfo، يقوم واتساب بطرح القدرة على تثبيت محادثات مجموعة المجتمع، والميزة متاحة حاليًا لمختبري الإصدار التجريبي من Android ويمكن الوصول إليها في إصدار التحديث 2.23.24.9.
تثبيت وظيفة الدردشة
يشير التقرير إلى أن ميزة التثبيت متاحة في قائمة مجموعة الدردشة المجتمعية، وتسمح هذه الميزة الجديدة لأعضاء المجتمع بتثبيت محادثاتهم الجماعية الأكثر أهمية أو التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر في الجزء العلوي من شاشتهم، مما يضمن سهولة الوصول إليها دائمًا.
يوفر تثبيت محادثات مجموعة المجتمع للمستخدمين طريقة مبسطة وفعالة لإدارة محادثاتهم، ومن خلال تثبيت هذه المجموعات في أعلى الشاشة، يحصل المستخدمون على وصول سريع وسهل إلى مجتمعاتهم المفضلة، مما يعزز تنظيم الدردشة وكفاءتها.
وميزة تثبيت الدردشة متاحة لمختبري النسخة التجريبية ومن المتوقع أن يتم طرحها قريبًا لجميع المستخدمين
سيتمكن مستخدمو واتساب قريبًا من إخفاء الدردشات المقفلة.
ويقوم تطبيق Meta's WhatsApp حاليًا بتطوير ميزة لإخفاء الدردشات المقفلة بشكل سري، والتي من المتوقع أن تكون جزءًا من تحديث التطبيق المستقبلي.
في الوقت الحالي، تكون نقطة الدخول للوصول إلى الدردشات المقفلة مرئية دائمًا في قائمة الدردشات، مما قد يكشف عن وجودها حتى لو تعذر الوصول إليها.
وستسمح الميزة القادمة للمستخدمين بإخفاء نقطة الدخول هذه، مما يتطلب رمزًا سريًا في شريط البحث للوصول إلى الدردشات المقفلة، مما يعزز الخصوصية والأمان لأولئك الذين يريدون إبقاء المحادثات الحساسة مخفية.
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