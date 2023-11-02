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واتساب يطرح ميزة الدردشة المباشرة للمحادثات الجماعية

11/2/2023 2:32:16 PM
(MENAFN- Youm7) يسمح تطبيق واتساب، للمستخدمين بتثبيت الدردشات المهمة في الجزء العلوي من نافذة الدردشة، ويقوم تطبيق المراسلة الفورية بطرح نفس الميزة لمحادثات مجموعة المجتمع.



وفقًا لما أوردته WABetaInfo، يقوم واتساب بطرح القدرة على تثبيت محادثات مجموعة المجتمع، والميزة متاحة حاليًا لمختبري الإصدار التجريبي من Android ويمكن الوصول إليها في إصدار التحديث 2.23.24.9.

تثبيت وظيفة الدردشة



يشير التقرير إلى أن ميزة التثبيت متاحة في قائمة مجموعة الدردشة المجتمعية، وتسمح هذه الميزة الجديدة لأعضاء المجتمع بتثبيت محادثاتهم الجماعية الأكثر أهمية أو التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر في الجزء العلوي من شاشتهم، مما يضمن سهولة الوصول إليها دائمًا.



يوفر تثبيت محادثات مجموعة المجتمع للمستخدمين طريقة مبسطة وفعالة لإدارة محادثاتهم، ومن خلال تثبيت هذه المجموعات في أعلى الشاشة، يحصل المستخدمون على وصول سريع وسهل إلى مجتمعاتهم المفضلة، مما يعزز تنظيم الدردشة وكفاءتها.



وميزة تثبيت الدردشة متاحة لمختبري النسخة التجريبية ومن المتوقع أن يتم طرحها قريبًا لجميع المستخدمين

سيتمكن مستخدمو واتساب قريبًا من إخفاء الدردشات المقفلة.



ويقوم تطبيق Meta's WhatsApp حاليًا بتطوير ميزة لإخفاء الدردشات المقفلة بشكل سري، والتي من المتوقع أن تكون جزءًا من تحديث التطبيق المستقبلي.



في الوقت الحالي، تكون نقطة الدخول للوصول إلى الدردشات المقفلة مرئية دائمًا في قائمة الدردشات، مما قد يكشف عن وجودها حتى لو تعذر الوصول إليها.



وستسمح الميزة القادمة للمستخدمين بإخفاء نقطة الدخول هذه، مما يتطلب رمزًا سريًا في شريط البحث للوصول إلى الدردشات المقفلة، مما يعزز الخصوصية والأمان لأولئك الذين يريدون إبقاء المحادثات الحساسة مخفية.












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