قمة سلامة الذكاء الاصطناعى.. تعرف موقف الصين بشأن تنظيم تكنولوجيا الـAI

(MENAFN
- Youm7) انطلقت أول قمة على مستوى العالم لسلامة الذكاء الاصطناعي ، في بلتشلي بارك بجنوب إنجلترا، حيث يناقش المسؤولون التنفيذيون في مجال التكنولوجيا والقادة السياسيون المخاطر التي تشكلها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وتعمل البلدان والمناطق، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي شاركت في هذا الحدث، على تنظيم التكنولوجيا للتخفيف من المخاطر، كما حضرت الصين القمة واتفقت على العمل مع الدول الأخرى في نفس الشأن.
وقال وو تشاو هوي، نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني، إن بكين مستعدة "لتعزيز الحوار والتواصل في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي مع جميع الأطراف".
وتعمل الصين أيضًا على تنظيم التكنولوجيا، ولكن ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي توافق فيها الصين علنًا على العمل مع دول أخرى في هذه القضية.
وقال إن الصين ستساهم في "آلية دولية بشأن الذكاء الاصطناعي، وتوسيع المشاركة، وإطار الحوكمة القائم على توافق واسع النطاق لتحقيق الفوائد للشعب، وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية".
وتحمل هذه التصريحات أهمية لأن الصين على خلاف حاليًا مع الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا.
وأضاف أن "الدول بغض النظر عن حجمها وحجمها تتمتع بحقوق متساوية في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي".
وكانت الصين من بين الدول الـ 28 التي وقعت على "إعلان بلتشلي"، وهو اتفاق بشأن الذكاء الاصطناعي يعزز "الفهم المشترك للفرص والمخاطر التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الحدودي وحاجة الحكومات إلى العمل معا لمواجهة أهم التحديات".
وبموجب الاتفاق، تتفق البلدان على "الحاجة الملحة إلى فهم المخاطر المحتملة وإدارتها بشكل جماعي من خلال جهد عالمي مشترك جديد".
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي التي تتم مناقشتها؟
ظهرت المخاوف بشأن تأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على جوانب مختلفة مثل الاقتصاد بعد فترة وجيزة من إطلاق أوبن إيه أي المدعوم من مايكروسوفت لـ ChatGPT للجمهور.
وقد أدى ذلك إلى إطلاق شركات أخرى إصداراتها الخاصة من نماذج الذكاء الاصطناعي وبرامج LLM وروبوتات الدردشة لحالات استخدام محددة أدت إلى ازدهار في عالم التكنولوجيا.
بدأ الجمهور وحتى بعض رواد الذكاء الاصطناعي في الاعتقاد بأن الآلات يمكنها بمرور الوقت تحقيق ذكاء أكبر من البشر، مما يؤدي إلى عواقب غير مرحب بها.
MENAFN02112023000132011024ID1107362389
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.