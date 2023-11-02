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قمة سلامة الذكاء الاصطناعى.. تعرف موقف الصين بشأن تنظيم تكنولوجيا الـAI

11/2/2023 2:32:15 PM
(MENAFN- Youm7) انطلقت أول قمة على مستوى العالم لسلامة الذكاء الاصطناعي ، في بلتشلي بارك بجنوب إنجلترا، حيث يناقش المسؤولون التنفيذيون في مجال التكنولوجيا والقادة السياسيون المخاطر التي تشكلها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.



وتعمل البلدان والمناطق، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي شاركت في هذا الحدث، على تنظيم التكنولوجيا للتخفيف من المخاطر، كما حضرت الصين القمة واتفقت على العمل مع الدول الأخرى في نفس الشأن.



وقال وو تشاو هوي، نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني، إن بكين مستعدة "لتعزيز الحوار والتواصل في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي مع جميع الأطراف".





وتعمل الصين أيضًا على تنظيم التكنولوجيا، ولكن ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي توافق فيها الصين علنًا على العمل مع دول أخرى في هذه القضية.



وقال إن الصين ستساهم في "آلية دولية بشأن الذكاء الاصطناعي، وتوسيع المشاركة، وإطار الحوكمة القائم على توافق واسع النطاق لتحقيق الفوائد للشعب، وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية".



وتحمل هذه التصريحات أهمية لأن الصين على خلاف حاليًا مع الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا.



وأضاف أن "الدول بغض النظر عن حجمها وحجمها تتمتع بحقوق متساوية في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي".



وكانت الصين من بين الدول الـ 28 التي وقعت على "إعلان بلتشلي"، وهو اتفاق بشأن الذكاء الاصطناعي يعزز "الفهم المشترك للفرص والمخاطر التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الحدودي وحاجة الحكومات إلى العمل معا لمواجهة أهم التحديات".



وبموجب الاتفاق، تتفق البلدان على "الحاجة الملحة إلى فهم المخاطر المحتملة وإدارتها بشكل جماعي من خلال جهد عالمي مشترك جديد".



ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي التي تتم مناقشتها؟




ظهرت المخاوف بشأن تأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على جوانب مختلفة مثل الاقتصاد بعد فترة وجيزة من إطلاق أوبن إيه أي المدعوم من مايكروسوفت لـ ChatGPT للجمهور.



وقد أدى ذلك إلى إطلاق شركات أخرى إصداراتها الخاصة من نماذج الذكاء الاصطناعي وبرامج LLM وروبوتات الدردشة لحالات استخدام محددة أدت إلى ازدهار في عالم التكنولوجيا.



بدأ الجمهور وحتى بعض رواد الذكاء الاصطناعي في الاعتقاد بأن الآلات يمكنها بمرور الوقت تحقيق ذكاء أكبر من البشر، مما يؤدي إلى عواقب غير مرحب بها.












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