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منتدى الطائف للاستثمار تعزيز الاستدامة وتنويع الاقتصاد - جريدة الوطن السعودية

11/2/2023 2:24:30 PM
(MENAFN- Al Watan) يقول الشاعر أبو الطيب المتنبي:
على قدر أهل العزم تأتي العزائم
وتأتي على قدر الكرام المكارم
تذكرت هذا البيت ونحن نعد ونجهز لأكبر منتدى استثماري في الطائف لم تشهد المدينة مثله منذ نشأتها، لجهة الاهتمام والزخم والكم الكبيرين من النخب المشاركة فيه من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء، ومن المستثمرين وكبار التنفيذين في الشركات السعودية والعالمية الكبرى، الذين سيناقشون مواضيع استثمارية مهمة وحيوية متعددة، ترتبط بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي يقودها سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله-، كما وترتبط بتطلعات وتوجهات الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف -حفظه الله- الذي يسعى برؤية ثاقبة وجهود حثيثة ومتواصلة لتعزيز الفرص التنموية والاستثمارية في الطائف، مستندًا إلى مقوماتها وإمكاناتها وما توفره مبادرات الوزارات ومبادرات البرامج التنفيذية للرؤية من فرص ودعم كبيرين.
نعم فالكبار الكرام من رجال ونساء بلادي، من أهل العزيمة والصبر والإصرار والرؤى التي تلامس عنان السماء تصغر في أعينهم العظائم لاغتنام الفرص التنموية المتاحة والممكّنة والمحققة للمستهدفات، وإن كانت صعبة وتحتاج لجهود جبارة ومتواصلة، ومهما كانت التحديات والمشكلات والعوائق، يتضح ذلك جليًا في روح المبادرة والتعاون والتكاتف على مستوى القيادات الحكومية، وعلى مستوى كبار المستثمرين من رجال الأعمال السعوديين، ورؤساء ومديري الأجهزة الحكومية في الطائف ومن خارجها.
هنيئًا لمملكتنا الغالية وللطائف وأهلها هذا التجمع الكبير والمبارك والذي يشارك في منتدى الطائف للاستثمار الذي يوفر منصة للأفكار الإبداعية الخلاقة، ومنصة للمعرفة الشاملة، ومنصة لتبادل الأراء بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، وتسليط الضوء عليها، والتعرف على التحديات والعوائق والعمل على معالجتها من خلال التفاعل المباشر وتعزيز التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية، كما يسعى المنتدى إلى تنمية الاقتصاد المحلي في الطائف في قطاعات مهمة وحيوية تشكل ميزات تنافسية مميزة أو متفردة.
نعرف جميعًا أن محافظة الطائف تُعدُ واحدة من المناطق المهمة في المملكة، حيث تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وطبيعتها الخلابة التي تجذب الزوار إليها من جميع أنحاء العالم، ولتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية واعدة ومتنوعة ومستدامة، تأتي أهمية تنظيم منتدى الطائف للاستثمار 2023 والذي يتمحور حول تحقيق توجهات ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
تمتاز الطائف بموقعها الاستراتيجي فهي قريبة من مكة المكرمة التي من المتوقع أن يزورها 30 مليون حاج ومعتمر سنويًا وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وكذلك قربها من مدينة جدة التي يزورها الكثير من السياح من مختلف دول العالم، كما تتميز بمناخ لطيف على مدار السنة، إضافة إلى طبيعتها الفريدة وجبالها الشاهقة ومناظرها الخلابة كل ذلك يمكن أن يحوّل المدينة إلى وجهة سياحية عالمية يغدو فيها قطاع السياحة محركًا اقتصاديًا رئيسيًا إذا اغتنمت فرصها الاستثمارية الهائلة في مجال السياحة، بما في ذلك تطوير المنتجعات الفاخرة والفنادق والمطاعم ووسائل النقل والترفيه ونحو ذلك.
الطائف أيضًا وبما تتميز به من بيئة مثالية لزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل وتربية الماشية يمكن أن تعزز هذا القطاع من خلال تنمية المشاريع الزراعية والاستدامة الزراعية وتحسين تقنياتها، وتعدّ الاستثمارات في مجال الزراعة والأمن الغذائي فرصًا مستدامة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الغذائي، وتوفير فرص عمل لأبناء الطائف، وهو هدف استراتيجي تسعى الرؤية إلى تحقيقه.
كذلك بما تحظى به الطائف من موارد طبيعية متنوعة وملائمة لتوليد الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وما يتوفر فيها من موارد معدنية غنية، يمكن أن تعد مصدرًا مستدامًا وبديلًا عن الوقود الأحفوري، ومقرًا لصناعات التعدين، ولا شك أن استثمار هذه الموارد في إنشاء محطات توليد الكهرباء المتجددة وغيرها من مشاريع الطاقة النظيفة، وتطوير صناعات التعدين وتوفير فرص استثمارية في تكنولوجيا التعدين واستخراج المعادن، يمكن أن يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الطاقة وتخفيض الانبعاثات الضارة للبيئة، وتوفير مصادر دخل كبيرة لاقتصاد المحافظة.
بطبيعة الحال لا يتسع المقال لذكر مميزات الطائف والفرص الاستثمارية المتاحة والآثار الكثيرة والمتعددة والنوعية المترتبة على اغتنامها وما سيحققه هذا المنتدى النوعي من نتائج إيجابية وكبيرة تتحول لبرامج ومبادرات عمل بإذن الله بعزيمة وجهود القيادات والمسؤولين والمستثمرين وأهالي المنطقة، ولكن يمكني القول باختصار إن منتدى الطائف للاستثمار يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق رؤيتها 2030 وتحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما يعكس جهود سمو المحافظ والمسؤولين بالمنطقة إذ يُعد هذا المنتدى مناسبة مهمة للتعريف بإمكانات الطائف الاستثمارية وتسليط الضوء على الرؤى والمشاريع الاستراتيجية المستقبلية التي ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة وفي المملكة بشكل عام.
الطائف اليوم على عتبات مستقبل واعد، يرسم المنتدى ملامحه المزهرة، ويخطّ المشاركون فيه رؤاهم الملهمة وأفكارهم الخلاقة لتعزيز فرص التنمية المستدامة فيها.

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