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لن ترى سحابة فوق بيت واحد - جريدة الوطن السعودية

11/2/2023 2:24:29 PM
(MENAFN- Al Watan) ربما يشوب مفهوم الحوسبة السحابية كمصطلح يتكرر في الآونة الأخيرة غموض لدى البعض، خصوصًا ما يرافقه من مصطلحات مثل مراكز البيانات، ومسميات أخرى لا أريد تشتيتكم بها، ولكن أحببت اليوم أن أتحدث عن ما هي الحوسبة السحابية. وقبل كل شيء أنا فخور بما تحققه مملكتنا الحبيبة من قفزات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
في البداية، الحوسبة السحابية من أهم عناصر التقدم والتطور في التكنولوجيا وتعتبر حلقة الوصل وعقلا مدبرا بين أجهزتنا كافة، وسأطرح أمثلة كثيرة عن استخدامات الحوسبة السحابية، وسأشرحها ببساطة شديدة فقط للشرح، حيث هي عبارة عن جهاز كمبيوتر أو سيرفر متصل بالإنترنت طوال الوقت ويعمل على (تخزين البيانات واستعراضها، استقبال الأوامر وإعطائها، الربط بين عدة أجهزة بوقت واحد، يحلل البيانات)، وعندما نضاعفه لعدة أجهزة مرتبطة، حينها يطلق عليه مركز بيانات ما يجعل أداءه أعلى في استقبال البيانات وتعدد في المهام، ويُعتقد أن تسمية حوسبة ((سحابية)) كتشبيه رمزي بأن السحابة لا توجد فوق بيتك فقط فهي عملاقة تغطي كل المدينة، وإن وجدت فسوف يراها الجميع بالوقت نفسه! وهي رمزية لتوفر كل شيء متى أردته، فمثلا عندما تكتب لصديقك على الواتسآب مرحبا!، هل تعتقد أن هاتفك سيصرخ عاليا ليبحث عن هاتف صديقك حتى يوصل له رسالتك؟ أو عندما تريد تشغيل التكييف في منزلك الذكي وأنت في العمل فإن هاتفك سيقف قليلًا ليتذكر مكان منزلك ويرسل إشارة؟ لا بالطبع، فهو عبر الحوسبة السحابية كل خدماتك متصلة طوال الوقت وتعمل باستمرار! فمثلا حافظت على كثير من بياناتنا من الفقدان، فعندما تنتقل من هاتف لآخر وبمجرد تسجيل الدخول ستجد أن هاتفك نقل من الحوسبة السحابية نسخة الأرقام المسجلة بهاتفك السابق، والصور، والملفات! وعندما تدخل لإحدى الألعاب ستجد أن هاتفك تعرف بأنك أكملت نصف اللعبة ولن تحتاج للعودة لبداية تخطي المراحل، وكذلك تربط كل اللاعبين مع بعضهم في ألعاب البث المباشر، وأيضا تستخدم عبر المستشعرات وأجهزة المراقبة والأمان، والتنبؤ بالطقس، والتحكم بالروبوتات لحظيًا! وربما مستقبلا إن أصبحت السيارات ذاتية القيادة ستوجهها الحوسبة السحابية في مساراتها كافة! وفي ترشيد الإنفاق ستكون مستنداتك كافة على الحوسبة السحابية عبر ملف واحد يتم دمشاركته مع الجميع ودون أوراق ومواعيد وحضور.
فخلال فترة قصيرة سمعنا عن إعلان عدة شركات كبرى أنشأت مراكز بيانات لها بالمملكة، والذي يؤكد جاذبية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في ظل هذا التسارع الرقمي، ويثبت أن قيادتنا الرشيدة داعمة وممكنة لكل ما فيه من منفعة ومواكب للتطور العالمي، وبجهود لا تعرف الراحة.
ودعونا نتحدث عن بعض أرقام الحوسبة السحابية، حيث حققت الحوسبة السحابية ما يقارب 111 مليار دولار في عام 2022 كأرباح، ويقدّر حجم سوق الحوسبة السحابية بـ 500 مليار دولار في 2023، أما ناحية حجم البيانات الموجودة على الحوسبة السحابية فبحسب بعض الدراسات تقدّرها بـ 130 زيتابايت، وهو رقم واحد وبجانبه واحد وعشرون صفرًا! ولنحاول تخيل هذا الرقم في سؤال، كم فيلما ((مدته ساعة مثلا وحجمه واحد جيجابايت)) في الزيتابايت؟ الإجابة: ترليون فيلم، وكما أشارت بعض الدراسات بأن 60% من البيانات في العالم موجودة على الحوسبة السحابية! ختامًا هي أحد أهم الاختراعات المفيدة في الحاضر وللمستقبل.

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