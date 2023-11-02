MSCI تستكمل الاستحواذ على Trove Research

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--شركة .MSCI Inc (مدرجة في بورصة نيويورك باسم: (MSCI)، أعلنت بوصفها المزود الرائد لأدوات وخدمات دعم القرارات المهمة لمجتمع الاستثمار العالمي، اليوم أنها أكملت استحواذها على شركة Trove Research، وهي شركة متخصصة في البيانات والتحليلات حول أسواق الكربون الطوعية.
تم الإعلان عن الاستحواذ في الأصل في 10 أكتوبر 2023.
قال Henry Fernandez ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MSCI : "يمثل الانتهاء من عملية الاستحواذ هذه علامة فارقة لشركة MSCI. ستساعدنا بيانات وتحليلات Trove على تطوير مجموعة واسعة من الحلول لسوق الكربون الطوعي، وهو أمر بالغ الأهمية لدعم عملائنا أثناء إدارتهم لانبعاثات الكربون في محافظهم الاستثمارية. من خلال هذه الحلول، ستعزز MSCI المزيد من الوضوح والاتساق للمستثمرين والشركات عبر الصناعات".
حول شركة . MSCI Inc
إن شركة MSCI هي مُزود رائد لأدوات وخدمات دعم القرارات الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي. نوفر الدعم في اتخاذ قرارات استثمار أفضل من خلال تمكين العملاء من فهم الدوافع الرئيسية للمخاطر والعوائد وتحليلها، والعمل بثقة لبناء حافظات استثمارية أعلى كفاءة، بفضل ما نتمتع به من أكثر من 50 عامًا من الخبرة في مجال البحث، والبيانات والتكنولوجيا. نقوم بإنشاء حلول رائدة ومعززة بالأبحاث يستخدمها العملاء للحصول على نظرة ثاقبة حول عملية الشفافية وتحسينها على امتداد عملية الاستثمار. لمعرفة المزيد، ترجى زيارة MSCI#IR
البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بدمج أبحاث Trove وآفاق الأعمال المكتسبة حديثًا. تتعلق هذه البيانات التطلعية بالأحداث المستقبلية أو بالأداء المالي المستقبلي وتنطوي على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية أو مستويات نشاطنا أو أدائنا أو إنجازاتنا اختلافًا جوهريًا عن أي نتائج أو مستويات نشاط أو أداء أو إنجازات مستقبلية صريحة أو ضمنية في هذه البيانات. في بعض الحالات، يمكنك تحديد العبارات التطلعية باستخدام كلمات مثل "قد" أو "يمكن" أو "يتوقع" أو "ينوي" أو "يخطط" أو "يسعى" أو "يتوقع" أو "يعتقد" أو "يقدر" أو "يتنبأ" أو "محتمل" أو "مستمر" أو عكس هذه المصطلحات أو غيرها من المصطلحات المماثلة. يجب ألا تعتمد اعتمادًا غير مبرر على البيانات التطلعية لأنها تنطوي على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة وعوامل أخرى، تكون في بعض الحالات، خارجة عن سيطرة MSCI والتي يمكن أن تؤثر ماديًا على النتائج الفعلية أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات.
يمكن العثور على العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على النتائج الفعلية أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات في التقرير السنوي لشركة MSCI عن النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (" SEC") في 10 فبراير 2023 وفي التقارير ربع السنوية عن النموذج 10-Q والتقارير الحالية عن النموذج 8-K المودعة أو المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. إذا تحقق أيٌّ من هذه المخاطر أو الشكوك، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية لشركة MSCI غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا كبيرًا عما توقعته MSCI. يعكس أي بيان تطلعي في هذا البيان الصحفي وجهات النظر الحالية لشركة MSCI فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية ويخضع لهذه المخاطر وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بعمليات MSCI ونتائج العمليات وإستراتيجية النمو والسيولة. لا تتحمل MSCI أي التزام بتحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية علنًا لأيّ سبب من الأسباب، سواء أكان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
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