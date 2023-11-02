تعلن Kinaxis عن عرض أسعار عادية للجهة المُصدرة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر Kinaxis Inc. ("" أو "") (TSX: KXS)، الشركة الرائدة عالميًا في إدارة سلسلة التوريد، أن تعلن أن بورصة تورونتو للأوراق المالية ("" أو "") قد قبلت الإشعار ("") المقدم من الشركة بشأن نيتها إجراء عرض أسعار عادية للجهة المُصدرة (""). فيما يتعلق بعرض أسعار عادية للجهة المُصدرة (NCIB)، دخلت الشركة في خطة شراء أسهم تلقائية ("") مع وسيطها المعين للسماح بشراء أسهمها العادية ("").

ينص الإشعار على أنه يجوز للشركة، خلال فترة الـ 12 شهرًا التي تبدأ في 6 نوفمبر 2023 وتنتهي في 5 نوفمبر 2024، أو في أي تاريخ مبكر تكمل فيه Kinaxis مشترياتها أو تقدم إشعارًا بالإنهاء، شراء ما يصل إلى 1,424,790 سهمًا إجمالاً، تمثل حوالي 5% من الأسهم المصدرة والقائمة كما في 23 أكتوبر 2023. اعتبارًا من نهاية العمل في 23 أكتوبر 2023، كان لدى الشركة 28,495,810 سهمًا صادرًا ومعلقًا. باستثناء عمليات الشراء الجماعية المسموح بها بموجب قواعد بورصة تورونتو، لن يتجاوز عدد الأسهم التي سيتم شراؤها يوميًا 12817، وهو ما يمثل 25% من متوسط حجم التداول اليومي للأسهم في بورصة تورونتو للأشهر التقويمية الستة الأخيرة المنتهية في 29 سبتمبر 2023 (وهي 51,271 سهمًا) قبل قبول بورصة تورونتو للإشعار. سيتم تحديد العدد الفعلي للأسهم التي يمكن شراؤها بموجب عرض أسعار عادية للجهة المُصدرة (NCIB) وتوقيت أي عمليات شراء من هذا القبيل من قبل إدارة الشركة، وفقًا للقانون المعمول به وقواعد بورصة تورونتو.

مع مراعاة أي موافقات تنظيمية مطلوبة، سيتم إجراء جميع عمليات شراء الأسهم بموجب عرض أسعار عادية للجهة المُصدرة (NCIB) من خلال مرافق بورصة تورونتو و/أو أنظمة التداول الكندية البديلة بأسعار السوق السائدة، أو عن طريق وسائل أخرى قد تسمح بها هيئة الأوراق المالية المعمول بها. سيتم إلغاء جميع الأسهم المشتراة بموجب عرض أسعار عادية للجهة المُصدرة (NCIB).

دخلت Kinaxis في خطة شراء الأسهم التلقائية (ASPP) مع RBC Dominion Securities Inc. (" RBC DS ") للسماح بشراء الأسهم بموجب عرض أسعار عادية للجهة المُصدرة (NCIB) في الأوقات التي لا يُسمح للشركة عادةً بشراء الأسهم بسبب القيود التنظيمية أو فترات الحظر المفروضة ذاتيًا.

وفقًا لخطة شراء الأسهم التلقائية (ASPP)، قبل الدخول في فترة الحظر، يجوز لـ Kinaxis، ولكن ليس مطلوبًا منها، إصدار تعليمات إلى RBC DS لإجراء عمليات شراء بموجب عرض أسعار عادية للجهة المُصدرة (NCIB) وفقًا لشروط خطة شراء الأسهم التلقائية (ASPP). سيتم تحديد عمليات الشراء هذه بواسطة RBC DS وفقًا لتقديرها الخاص بناءً على المعلمات التي حددتها Kinaxis قبل فترة الحظر وفقًا لقواعد بورصة تورونتو وقوانين الأوراق المالية المعمول بها وشروط خطة شراء الأسهم التلقائية (ASPP). تمت الموافقة المسبقة على خطة شراء الأسهم التلقائية (ASPP) بواسطة بورصة تورونتو بالتزامن مع بدء عرض أسعار عادية للجهة المُصدرة (NCIB).

يرى مجلس إدارة الشركة (" المجلس ") أنه، من حين لآخر، قد لا يعكس سعر السوق للأسهم بشكل كامل القيمة الأساسية لأعمال الشركة. ونتيجةً لذلك، واعتمادًا على تحركات الأسعار المستقبلية وعوامل أخرى، يرى مجلس الإدارة أن شراء الأسهم سيكون استخدامًا مرغوبًا لأموال الشركة لتحقيق أفضل مصالح الشركة. علاوةً على ذلك، من المتوقع أن تعود عمليات الشراء بالنفع على جميع الأشخاص الذين يواصلون امتلاك الأسهم من خلال زيادة حصتهم في أسهم الشركة عند إلغاء هذه الأسهم المعاد شراؤها.

على حد علم الشركة، لا ينوي أي مدير أو مسؤول كبير أو أي شخص آخر من داخل الشركة أو أي من شركائهم حاليًا بيع أي أسهم بموجب عرض أسعار عادية للجهة المُصدرة (NCIB)، إلا أن المبيعات من قبل هؤلاء الأشخاص من خلال مرافق البورصة أو أي سوق أو سوق أخرى متاحة قد يحدث نظام تجاري بديل إذا تغيرت الظروف الشخصية لأي من هؤلاء الأشخاص أو إذا اتخذ أي من هؤلاء الأشخاص قرارًا لا علاقة له بمشتريات أسعار عادية. ستكون المزايا التي سيحصل عليها أي شخص تم شراء أسهمه هي نفس المزايا المتاحة لجميع المالكين الآخرين الذين تم شراء أسهمهم.

نبذة عن Kinaxis

Kinaxis هي الشركة الرائدة عالميًا في إدارة سلسلة التوريد الحديثة. نخدم سلاسل التوريد والأفراد الذين يديرونها لخدمة الإنسانية. تحظى برامجنا بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطراب الذي نشهده اليوم. نحن نجمع بين تقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع مع نهج يركز على الإنسان في الذكاء الاصطناعي لتمكين الشركات من جميع الأحجام من تنسيق شبكة سلسلة التوريد الشاملة الخاصة بها، بدءًا من التخطيط الاستراتيجي متعدد السنوات وحتى التنفيذ وصولاً إلى الثانية والتسليم في الميل الأخير. لمزيد من الأخبار والمعلومات، يرجى زيارة kinaxis أو تابعونا على LinkedIn .

ملاحظة تحذيرية ومعلومات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على معلومات تطلعية بالمعنى المقصود في تشريعات الأوراق المالية الكندية. تتعلق المعلومات التطلعية بالأحداث المستقبلية أو الأداء المتوقع لـ Kinaxis وتعكس توقعات الإدارة أو معتقداتها فيما يتعلق بهذه الأحداث المستقبلية. في بعض الحالات، يمكن تحديد البيانات التي تحتوي على معلومات تطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "الخطط"، أو "تتوقع"، أو "متوقع"، أو "الميزانية"، أو "المقررة"، أو "التقديرات"، أو "التنبؤات"، أو "يعتزم"، أو "يتوقع"، أو "يعتقد"، أو أشكال مختلفة من هذه الكلمات والعبارات أو التصريحات بأن بعض الإجراءات أو الأحداث أو النتائج "قد" أو "يمكن" أو "سوف" أو "قد" أو "سوف يتم اتخاذها"، أو "يحدث" أو "يتحقق" أو أساليب النفي لهذه الكلمات أو المصطلحات المماثلة. تتضمن المعلومات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي بيانات تتعلق بالمزايا المتوقعة من عرض أسعار عادية للجهة المُصدرة (NCIB) وعدد الأسهم التي يمكن شراؤها بموجب عرض أسعار عادية للجهة المُصدرة (NCIB). تتضمن المعلومات التطلعية بحكم طبيعتها مخاطر معروفة وغير معروفة وشكوك وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف الأداء الفعلي لـ Kinaxis بشكل جوهري عن أي أداء متوقع صريح أو ضمني من خلال هذه المعلومات التطلعية.

تخضع المعلومات التطلعية لمجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك، والتي قد تتسبب في اختلاف الأحداث أو النتائج الفعلية عن تلك التي تنعكس في المعلومات التطلعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر الموضحة تحت عنوان "عوامل الخطر" في نموذج المعلومات السنوي للشركة بتاريخ 3 مارس 2023 عن سنتها المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمخاطر الأخرى المحددة في ملفات الشركة لدى منظمي الأوراق المالية الكندية، والتي تتوفر ملفاتها على .

عوامل الخطر المشار إليها أعلاه ليست قائمة شاملة للعوامل التي قد تؤثر على أي من المعلومات التطلعية للشركة. تتضمن المعلومات التطلعية بيانات حول المستقبل وهي غير مؤكدة بطبيعتها، وقد تختلف الإنجازات الفعلية للشركة أو الأحداث أو الظروف المستقبلية الأخرى ماديًا عن تلك المنعكسة في المعلومات التطلعية بسبب مجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك وعوامل أخرى. تعتمد بيانات الشركة التي تحتوي على معلومات تطلعية على معتقدات وتوقعات وآراء الإدارة في تاريخ تقديم البيانات، ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث هذه المعلومات التطلعية إذا كانت الظروف أو معتقدات الإدارة أو توقعاتها أو يجب أن تتغير الآراء، بخلاف ما يقتضيه القانون المعمول به. للأسباب المذكورة أعلاه، لا ينبغي للمرء الاعتماد بشكل غير مبرر على المعلومات التطلعية.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.