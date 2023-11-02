تعلن Kinaxis عن عرض أسعار عادية للجهة المُصدرة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر Kinaxis Inc. (" Kinaxis
" أو " الشركة
") (TSX: KXS)، الشركة الرائدة عالميًا في إدارة سلسلة التوريد، أن تعلن أن بورصة تورونتو للأوراق المالية (" البورصة
" أو " بورصة تورونتو
") قد قبلت الإشعار (" الإشعار
") المقدم من الشركة بشأن نيتها إجراء عرض أسعار عادية للجهة المُصدرة (" NCIB
"). فيما يتعلق بعرض أسعار عادية للجهة المُصدرة (NCIB)، دخلت الشركة في خطة شراء أسهم تلقائية (" ASPP
") مع وسيطها المعين للسماح بشراء أسهمها العادية (" الأسهم
").
ينص الإشعار على أنه يجوز للشركة، خلال فترة الـ 12 شهرًا التي تبدأ في 6 نوفمبر 2023 وتنتهي في 5 نوفمبر 2024، أو في أي تاريخ مبكر تكمل فيه Kinaxis مشترياتها أو تقدم إشعارًا بالإنهاء، شراء ما يصل إلى 1,424,790 سهمًا إجمالاً، تمثل حوالي 5% من الأسهم المصدرة والقائمة كما في 23 أكتوبر 2023. اعتبارًا من نهاية العمل في 23 أكتوبر 2023، كان لدى الشركة 28,495,810 سهمًا صادرًا ومعلقًا. باستثناء عمليات الشراء الجماعية المسموح بها بموجب قواعد بورصة تورونتو، لن يتجاوز عدد الأسهم التي سيتم شراؤها يوميًا 12817، وهو ما يمثل 25% من متوسط حجم التداول اليومي للأسهم في بورصة تورونتو للأشهر التقويمية الستة الأخيرة المنتهية في 29 سبتمبر 2023 (وهي 51,271 سهمًا) قبل قبول بورصة تورونتو للإشعار. سيتم تحديد العدد الفعلي للأسهم التي يمكن شراؤها بموجب عرض أسعار عادية للجهة المُصدرة (NCIB) وتوقيت أي عمليات شراء من هذا القبيل من قبل إدارة الشركة، وفقًا للقانون المعمول به وقواعد بورصة تورونتو.
مع مراعاة أي موافقات تنظيمية مطلوبة، سيتم إجراء جميع عمليات شراء الأسهم بموجب عرض أسعار عادية للجهة المُصدرة (NCIB) من خلال مرافق بورصة تورونتو و/أو أنظمة التداول الكندية البديلة بأسعار السوق السائدة، أو عن طريق وسائل أخرى قد تسمح بها هيئة الأوراق المالية المعمول بها. سيتم إلغاء جميع الأسهم المشتراة بموجب عرض أسعار عادية للجهة المُصدرة (NCIB).
دخلت Kinaxis في خطة شراء الأسهم التلقائية (ASPP) مع RBC Dominion Securities Inc. (" RBC DS ") للسماح بشراء الأسهم بموجب عرض أسعار عادية للجهة المُصدرة (NCIB) في الأوقات التي لا يُسمح للشركة عادةً بشراء الأسهم بسبب القيود التنظيمية أو فترات الحظر المفروضة ذاتيًا.
وفقًا لخطة شراء الأسهم التلقائية (ASPP)، قبل الدخول في فترة الحظر، يجوز لـ Kinaxis، ولكن ليس مطلوبًا منها، إصدار تعليمات إلى RBC DS لإجراء عمليات شراء بموجب عرض أسعار عادية للجهة المُصدرة (NCIB) وفقًا لشروط خطة شراء الأسهم التلقائية (ASPP). سيتم تحديد عمليات الشراء هذه بواسطة RBC DS وفقًا لتقديرها الخاص بناءً على المعلمات التي حددتها Kinaxis قبل فترة الحظر وفقًا لقواعد بورصة تورونتو وقوانين الأوراق المالية المعمول بها وشروط خطة شراء الأسهم التلقائية (ASPP). تمت الموافقة المسبقة على خطة شراء الأسهم التلقائية (ASPP) بواسطة بورصة تورونتو بالتزامن مع بدء عرض أسعار عادية للجهة المُصدرة (NCIB).
يرى مجلس إدارة الشركة (" المجلس ") أنه، من حين لآخر، قد لا يعكس سعر السوق للأسهم بشكل كامل القيمة الأساسية لأعمال الشركة. ونتيجةً لذلك، واعتمادًا على تحركات الأسعار المستقبلية وعوامل أخرى، يرى مجلس الإدارة أن شراء الأسهم سيكون استخدامًا مرغوبًا لأموال الشركة لتحقيق أفضل مصالح الشركة. علاوةً على ذلك، من المتوقع أن تعود عمليات الشراء بالنفع على جميع الأشخاص الذين يواصلون امتلاك الأسهم من خلال زيادة حصتهم في أسهم الشركة عند إلغاء هذه الأسهم المعاد شراؤها.
على حد علم الشركة، لا ينوي أي مدير أو مسؤول كبير أو أي شخص آخر من داخل الشركة أو أي من شركائهم حاليًا بيع أي أسهم بموجب عرض أسعار عادية للجهة المُصدرة (NCIB)، إلا أن المبيعات من قبل هؤلاء الأشخاص من خلال مرافق البورصة أو أي سوق أو سوق أخرى متاحة قد يحدث نظام تجاري بديل إذا تغيرت الظروف الشخصية لأي من هؤلاء الأشخاص أو إذا اتخذ أي من هؤلاء الأشخاص قرارًا لا علاقة له بمشتريات أسعار عادية. ستكون المزايا التي سيحصل عليها أي شخص تم شراء أسهمه هي نفس المزايا المتاحة لجميع المالكين الآخرين الذين تم شراء أسهمهم.
نبذة عن Kinaxis
Kinaxis هي الشركة الرائدة عالميًا في إدارة سلسلة التوريد الحديثة. نخدم سلاسل التوريد والأفراد الذين يديرونها لخدمة الإنسانية. تحظى برامجنا بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطراب الذي نشهده اليوم. نحن نجمع بين تقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع مع نهج يركز على الإنسان في الذكاء الاصطناعي لتمكين الشركات من جميع الأحجام من تنسيق شبكة سلسلة التوريد الشاملة الخاصة بها، بدءًا من التخطيط الاستراتيجي متعدد السنوات وحتى التنفيذ وصولاً إلى الثانية والتسليم في الميل الأخير. لمزيد من الأخبار والمعلومات، يرجى زيارة kinaxis أو تابعونا على LinkedIn .
ملاحظة تحذيرية ومعلومات تطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على معلومات تطلعية بالمعنى المقصود في تشريعات الأوراق المالية الكندية. تتعلق المعلومات التطلعية بالأحداث المستقبلية أو الأداء المتوقع لـ Kinaxis وتعكس توقعات الإدارة أو معتقداتها فيما يتعلق بهذه الأحداث المستقبلية. في بعض الحالات، يمكن تحديد البيانات التي تحتوي على معلومات تطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "الخطط"، أو "تتوقع"، أو "متوقع"، أو "الميزانية"، أو "المقررة"، أو "التقديرات"، أو "التنبؤات"، أو "يعتزم"، أو "يتوقع"، أو "يعتقد"، أو أشكال مختلفة من هذه الكلمات والعبارات أو التصريحات بأن بعض الإجراءات أو الأحداث أو النتائج "قد" أو "يمكن" أو "سوف" أو "قد" أو "سوف يتم اتخاذها"، أو "يحدث" أو "يتحقق" أو أساليب النفي لهذه الكلمات أو المصطلحات المماثلة. تتضمن المعلومات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي بيانات تتعلق بالمزايا المتوقعة من عرض أسعار عادية للجهة المُصدرة (NCIB) وعدد الأسهم التي يمكن شراؤها بموجب عرض أسعار عادية للجهة المُصدرة (NCIB). تتضمن المعلومات التطلعية بحكم طبيعتها مخاطر معروفة وغير معروفة وشكوك وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف الأداء الفعلي لـ Kinaxis بشكل جوهري عن أي أداء متوقع صريح أو ضمني من خلال هذه المعلومات التطلعية.
تخضع المعلومات التطلعية لمجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك، والتي قد تتسبب في اختلاف الأحداث أو النتائج الفعلية عن تلك التي تنعكس في المعلومات التطلعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر الموضحة تحت عنوان "عوامل الخطر" في نموذج المعلومات السنوي للشركة بتاريخ 3 مارس 2023 عن سنتها المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمخاطر الأخرى المحددة في ملفات الشركة لدى منظمي الأوراق المالية الكندية، والتي تتوفر ملفاتها على .
عوامل الخطر المشار إليها أعلاه ليست قائمة شاملة للعوامل التي قد تؤثر على أي من المعلومات التطلعية للشركة. تتضمن المعلومات التطلعية بيانات حول المستقبل وهي غير مؤكدة بطبيعتها، وقد تختلف الإنجازات الفعلية للشركة أو الأحداث أو الظروف المستقبلية الأخرى ماديًا عن تلك المنعكسة في المعلومات التطلعية بسبب مجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك وعوامل أخرى. تعتمد بيانات الشركة التي تحتوي على معلومات تطلعية على معتقدات وتوقعات وآراء الإدارة في تاريخ تقديم البيانات، ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث هذه المعلومات التطلعية إذا كانت الظروف أو معتقدات الإدارة أو توقعاتها أو يجب أن تتغير الآراء، بخلاف ما يقتضيه القانون المعمول به. للأسباب المذكورة أعلاه، لا ينبغي للمرء الاعتماد بشكل غير مبرر على المعلومات التطلعية.
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