جميع قطاعات أعمال الحكمة تواصل تحقيق زخمٍ جيد وتوقعات محدثة للعام 2023

MENAFN - AETOSWire) أعلنت شركة "" ()، المجموعة الدوائية متعددة الجنسيات، اليوم عن آخر مستجدات أدائها التجاري.

وحول ذلك، قال رياض مشلاوي، الرئيس التنفيذي لـ " الحكمة ": "استمر الزخم الجيد لأعمالنا خلال النصف الأول من العام الجاري، مما مكّننا من تحديث توقعات العام بأكمله في اثنين من قطاعاتنا الثلاثة؛ حيث يمتاز قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية تحديداً بأداء جيد على أساس ضمني. وتستمر المنتجات الرئيسية لقطاع الأدوية الجنيسة في تحقيق أداء أفضل من المتوقع، كما يشهد قطاع المحاقين نمواً ثابتاً مدعوماً بأداء جيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وقد واصلنا الاستثمار في جميع مناطقنا لتوسيع قدراتنا التصنيعية وإعداد المنتجات قيد التطوير والتنفيذ. وبصورة عامة، تحرز المجموعة تقدماً ممتازاً، وتسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو جيد في الأرباح للعام بأكمله".

قطاع المحاقين

ما يزال قطاع المحاقين لـ "الحكمة" يشهد نمواً ثابتاً عالمياً. ففي أمريكا الشمالية، يتواصل الطلب القوي من العملاء على محفظة المنتجات المتنامية للشركة والمساهمة الجيدة من المنتجات الجديدة التي تم إطلاقها في النصف الثاني من هذا العام، مع نمو أقل من المتوقع نظراً للقيود التي فُرِضت على العرض والقدرة على المدى القصير. ويتم تخفيف هذه القيود مع تشغيل خطوط التصنيع الجديدة عالية السرعة في كلٍ من منشأتيْ "الحكمة" في تشيري هيل (الولايات المتحدة) والبرتغال واللتيْن أصبحتا جاهزتيْن للعمل بكامل طاقتهما التشغيلية، وتُعدّ " الحكمة " في مكانة جيدة تمكنها من تلبية الطلب على المنتجات في عام 2024.

وتمتاز أعمال قطاع المحاقين لـ "الحكمة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأداء جيد جداً؛ حيث يؤدي إطلاق المنتجات إلى تحفيز النمو وتعويض خسارة المبيعات في السودان. وفي أوروبا، تحقق " الحكمة " نمواً قوياً في ألمانيا وإيطاليا، وتقوم تدريجياً ببناء حصتها السوقية في إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.

وتواصل "الحكمة" أيضًا الاستثمار على نطاق واسع في قطاع المحاقين لتوسيع محفظتها وقدرتها التصنيعية، كما تحرز تقدماً جيداً في بناء منشآتها الجديدة في المغرب والجزائر، وتعمل تدريجياً على تطوير أعمالها في مجال المركبات المعقمة 503B في الولايات المتحدة.

وتتوقع "الحكمة" حدًا أدنى لنمو إيرادات العام بأكمله؛ بنطاقٍ يتراوح ما بين7% و9%، وهامش التشغيل الأساسي بنطاق يتراوح ما بين و36% و37% على التوالي؛ وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار إغلاق منشأة التصنيع لديها في السودان، والاستثمار في أعمالها المركبة، بالإضافة إلى القيود التي فُرِضت على القدرة على المدى القصير في الولايات المتحدة.

قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة

ما يزال قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة لـ "الحكمة" يشهد طلباً قوياً. وتعمل أدوية الأمراض المزمنة على دفع عجلة النمو في الأسواق الرئيسية للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعوض التحديات الناجمة عن انخفاض قيمة الجنيه المصري وإغلاق منشأة التصنيع لديها في السودان. ومن خلال الاستفادة من حضورها التصنيعي المحلي وفِرقها التجارية القوية، تواصل " الحكمة " إطلاق منتجات جديدة، بما في ذلك الأدوية الجنيسة المطروحة لأول مرة في السوق والمنتجات المبتكرة المرخصة، كما تركز فِرق " الحكمة " على تعزيز الكفاءة في منشآت الشركة في جميع أنحاء المنطقة، ويقود ذلك كلّه؛ مضافًا للمزيج المناسب من المنتجات، إلى تحسين الربحية.

وما تزال "الحكمة" تتوقع نمو إيرادات الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة بأرقام أحادية متوسطة إلى مرتفعة بالعملة الثابتة. وعلى أساس التقارير، وبافتراض عدم حدوث أي تحركات سلبية أخرى للعملة، ما تزال " الحكمة " تتوقع أن تتماشى إيرادات هذا القطاع مع نظيرتها في عام 2022، مما يعوض التحديات الناجمة عن انخفاض قيمة الجنيه المصري وإغلاق عملياتها في السودان. ونظراً لأدائها القوي وتركيزها على تعزيز الكفاءة، تتوقع " الحكمة " أن يتسع هامش التشغيل الأساسي إلى حوالي 23% للعام بأكمله.

قطاع الأدوية الجنيسة

يواصل قطاع الأدوية الجنيسة تحقيق أداء ممتاز خلال العام؛ حيث تستفيد " الحكمة " من عوامل السوق المواتية في قطاعاتها الأساسية وتحقيق إيرادات تفوق التوقعات لأحد أدويتها الجنيسة المعتمدة لأوكسيبات الصوديوم.

وتواصل "الحكمة" الجهود التي تبذلها للاستفادة من القدرة الاحتياطية لمنشأتها في كولومبوس في التصنيع التعاقدي، كما تحرز تقدماً جيداً في منتجاتها المتخصصة.

وتتوقع " الحكمة " الآن أن تتراوح إيراداتها للعام 2023 بين 920 مليون دولار و940 مليون دولار، وأن يبلغ هامش التشغيل الأساسي حوالي 20%، مما يشكّل ارتفاعاً عن توقعاتها السابقة التي أشارت إلى تحقيق نمو يقارب 30%، وهامش يتراوح بين 18% و20%.

نبذة عن "الحكمة":

منذ أكثر من 45 عاماً، تقدم الحكمة أدوية عالية الجودة وتتيحها لمن هم بحاجة إليها بأسعار معقولة. ومن مقرها في المملكة المتحدة، تعد الحكمة شركة عالمية بتواجد محلي في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: .