جميع قطاعات أعمال الحكمة تواصل تحقيق زخمٍ جيد وتوقعات محدثة للعام 2023

(MENAFN
- AETOSWire) أعلنت شركة " حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي.
" ( مجموعة الحكمة
)، المجموعة الدوائية متعددة الجنسيات، اليوم عن آخر مستجدات أدائها التجاري.
وحول ذلك، قال رياض مشلاوي، الرئيس التنفيذي لـ " الحكمة ": "استمر الزخم الجيد لأعمالنا خلال النصف الأول من العام الجاري، مما مكّننا من تحديث توقعات العام بأكمله في اثنين من قطاعاتنا الثلاثة؛ حيث يمتاز قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية تحديداً بأداء جيد على أساس ضمني. وتستمر المنتجات الرئيسية لقطاع الأدوية الجنيسة في تحقيق أداء أفضل من المتوقع، كما يشهد قطاع المحاقين نمواً ثابتاً مدعوماً بأداء جيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وقد واصلنا الاستثمار في جميع مناطقنا لتوسيع قدراتنا التصنيعية وإعداد المنتجات قيد التطوير والتنفيذ. وبصورة عامة، تحرز المجموعة تقدماً ممتازاً، وتسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو جيد في الأرباح للعام بأكمله".
قطاع المحاقين
ما يزال قطاع المحاقين لـ "الحكمة" يشهد نمواً ثابتاً عالمياً. ففي أمريكا الشمالية، يتواصل الطلب القوي من العملاء على محفظة المنتجات المتنامية للشركة والمساهمة الجيدة من المنتجات الجديدة التي تم إطلاقها في النصف الثاني من هذا العام، مع نمو أقل من المتوقع نظراً للقيود التي فُرِضت على العرض والقدرة على المدى القصير. ويتم تخفيف هذه القيود مع تشغيل خطوط التصنيع الجديدة عالية السرعة في كلٍ من منشأتيْ "الحكمة" في تشيري هيل (الولايات المتحدة) والبرتغال واللتيْن أصبحتا جاهزتيْن للعمل بكامل طاقتهما التشغيلية، وتُعدّ " الحكمة " في مكانة جيدة تمكنها من تلبية الطلب على المنتجات في عام 2024.
وتمتاز أعمال قطاع المحاقين لـ "الحكمة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأداء جيد جداً؛ حيث يؤدي إطلاق المنتجات إلى تحفيز النمو وتعويض خسارة المبيعات في السودان. وفي أوروبا، تحقق " الحكمة " نمواً قوياً في ألمانيا وإيطاليا، وتقوم تدريجياً ببناء حصتها السوقية في إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.
وتواصل "الحكمة" أيضًا الاستثمار على نطاق واسع في قطاع المحاقين لتوسيع محفظتها وقدرتها التصنيعية، كما تحرز تقدماً جيداً في بناء منشآتها الجديدة في المغرب والجزائر، وتعمل تدريجياً على تطوير أعمالها في مجال المركبات المعقمة 503B في الولايات المتحدة.
وتتوقع "الحكمة" حدًا أدنى لنمو إيرادات العام بأكمله؛ بنطاقٍ يتراوح ما بين7% و9%، وهامش التشغيل الأساسي بنطاق يتراوح ما بين و36% و37% على التوالي؛ وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار إغلاق منشأة التصنيع لديها في السودان، والاستثمار في أعمالها المركبة، بالإضافة إلى القيود التي فُرِضت على القدرة على المدى القصير في الولايات المتحدة.
قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة
ما يزال قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة لـ "الحكمة" يشهد طلباً قوياً. وتعمل أدوية الأمراض المزمنة على دفع عجلة النمو في الأسواق الرئيسية للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعوض التحديات الناجمة عن انخفاض قيمة الجنيه المصري وإغلاق منشأة التصنيع لديها في السودان. ومن خلال الاستفادة من حضورها التصنيعي المحلي وفِرقها التجارية القوية، تواصل " الحكمة " إطلاق منتجات جديدة، بما في ذلك الأدوية الجنيسة المطروحة لأول مرة في السوق والمنتجات المبتكرة المرخصة، كما تركز فِرق " الحكمة " على تعزيز الكفاءة في منشآت الشركة في جميع أنحاء المنطقة، ويقود ذلك كلّه؛ مضافًا للمزيج المناسب من المنتجات، إلى تحسين الربحية.
وما تزال "الحكمة" تتوقع نمو إيرادات الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة بأرقام أحادية متوسطة إلى مرتفعة بالعملة الثابتة. وعلى أساس التقارير، وبافتراض عدم حدوث أي تحركات سلبية أخرى للعملة، ما تزال " الحكمة " تتوقع أن تتماشى إيرادات هذا القطاع مع نظيرتها في عام 2022، مما يعوض التحديات الناجمة عن انخفاض قيمة الجنيه المصري وإغلاق عملياتها في السودان. ونظراً لأدائها القوي وتركيزها على تعزيز الكفاءة، تتوقع " الحكمة " أن يتسع هامش التشغيل الأساسي إلى حوالي 23% للعام بأكمله.
قطاع الأدوية الجنيسة
يواصل قطاع الأدوية الجنيسة تحقيق أداء ممتاز خلال العام؛ حيث تستفيد " الحكمة " من عوامل السوق المواتية في قطاعاتها الأساسية وتحقيق إيرادات تفوق التوقعات لأحد أدويتها الجنيسة المعتمدة لأوكسيبات الصوديوم.
وتواصل "الحكمة" الجهود التي تبذلها للاستفادة من القدرة الاحتياطية لمنشأتها في كولومبوس في التصنيع التعاقدي، كما تحرز تقدماً جيداً في منتجاتها المتخصصة.
وتتوقع " الحكمة " الآن أن تتراوح إيراداتها للعام 2023 بين 920 مليون دولار و940 مليون دولار، وأن يبلغ هامش التشغيل الأساسي حوالي 20%، مما يشكّل ارتفاعاً عن توقعاتها السابقة التي أشارت إلى تحقيق نمو يقارب 30%، وهامش يتراوح بين 18% و20%.
نبذة عن "الحكمة":
منذ أكثر من 45 عاماً، تقدم الحكمة أدوية عالية الجودة وتتيحها لمن هم بحاجة إليها بأسعار معقولة. ومن مقرها في المملكة المتحدة، تعد الحكمة شركة عالمية بتواجد محلي في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: .
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