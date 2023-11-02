ستة عقود من التفاني: Mary Kay تُصدر تقريرًا متعمقًا في المجالات الحرجة للاستدامة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE)--أصدرت شركة .Mary Kay Inc، المناصرة العالمية لاستدامة الشركات والإشراف عليها، تقريرها الخاص عن الاستدامة لعام 202 الذي يشرح بالتفصيل التزام العلامة التجارية الثابت بإثراء حياة المرأة وضمان مستقبل مستدام للجميع. في الوقت الذي تحتفل فيه علامة التجميل الشهيرة بالذكرى الستين لتأسيسها ، تفخر Mary Kay بأن تكون جزءًا من تحالف عالمي مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتحقيق خطوات واسعة في المجالات الحيوية للاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
قالت Deborah Gibbins، الرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة .Mary Kay Inc: "الاستدامة ليست مجرد شعار بالنسبة لنا، بل هي في القلب مما نمثله كعلامة تجارية". وأضافت "بينما نحتفل بإنجازاتنا هذا العام، نبقى عازمين في مهمتنا. نحن ملتزمون بأن نكون أكثر مساءلة في قراراتنا الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مما يضمن أن إرث Mary Kay لا يتعلق فقط بتمكين المرأة ولكن أيضًا بحماية وطننا الذي نعيش فيه".
في عالم يتطور بسرعة، تقف Mary Kay في طليعة التغيير، وتدافع عن قضية المرأة مع الاعتراف بالقوة الهائلة التي تتمتع بها في تشكيل اقتصادنا العالمي ودفع التغيير الهادف في جهود الاستدامة. يسلط تقرير عام 2023 الضوء على المبادرات التي تقودها النساء في جميع أنحاء العالم:
الاستدامة البيئية
مورد أساسي وثمين: الماء
قوة المرأة في حفظ الموارد الطبيعية
المرأة في قلب الجهود للمحافظة على المحيطات
الاستدامة الاجتماعية
تغيير وجه العلم في جميع أنحاء العالم
إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لرائدات الأعمال
وردي وقوي
قيادة الجهود في أبحاث سرطان المرأة
الاستدامة الاقتصادية
التنوع والشمولية: المحركات الرئيسية لابتكار المنتجات
تمكين الملايين من رائدات الأعمال في جميع أنحاء العالم
البحث الرائد في المساواة بين الجنسين في الخوارزميات والذكاء الاصطناعي
يتبع التقرير تقرير Mary Kay للاستدامة والأثر الاجتماعي للفترة 2020-2022 الذي يشمل الركائز الثلاث للاستدامة – الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. لمعرفة المزيد حول إستراتيجية ماري كاي العالمية للاستدامة، انقر هنا .
حول Mary Kay
في الغد والآن. ودائمًا. بوصفها واحدة من السيدات الرائدت في مجال تمكين النساء، أسست Mary Kay Ash علامتها التجارية الحالمة لمستحضرات التجميل في تكساس في عام 1963 بهدف واحد: إثراء حياة النساء. ازدهر هذا الحلم ليصبح شركة عالمية تضم ملايين أعضاء قوة المبيعات المستقلين في أكثر من 35 دولة. على مدى 60 عامًا، مكّنت الفرص التي وفرتها Mary Kay النساء من تحديد مستقبلهن من خلال التعليم والإرشاد والمناصرة والابتكار. تكرس Mary Kay نفسها للاستثمار في العلوم الكامنة وراء الجمال وتصنيع أحدث مستحضرات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل الملونة والمكملات الغذائية والعطور. تؤمن Mary Kay بالحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة، وحماية النساء المصابات بالسرطان والعنف المنزلي، وتشجيع الشباب على متابعة أحلامهم. تعرف على المزيد على marykayglobal ، أو تابعنا على Facebook أو Instagram أو LinkedIn أو Twitter .
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