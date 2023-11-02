ستة عقود من التفاني: Mary Kay تُصدر تقريرًا متعمقًا في المجالات الحرجة للاستدامة

MENAFN - AETOSWire) ‏(BUSINESS WIRE)--أصدرت شركة .Mary Kay Inc، المناصرة العالمية لاستدامة الشركات والإشراف عليها، تقريرها الخاص عن الاستدامة لعام 202 الذي يشرح بالتفصيل التزام العلامة التجارية الثابت بإثراء حياة المرأة وضمان مستقبل مستدام للجميع. في الوقت الذي تحتفل فيه علامة التجميل الشهيرة بالذكرى الستين لتأسيسها ، تفخر Mary Kay بأن تكون جزءًا من تحالف عالمي مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتحقيق خطوات واسعة في المجالات الحيوية للاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

قالت Deborah Gibbins، الرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة .Mary Kay Inc: "الاستدامة ليست مجرد شعار بالنسبة لنا، بل هي في القلب مما نمثله كعلامة تجارية". وأضافت "بينما نحتفل بإنجازاتنا هذا العام، نبقى عازمين في مهمتنا. نحن ملتزمون بأن نكون أكثر مساءلة في قراراتنا الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مما يضمن أن إرث Mary Kay لا يتعلق فقط بتمكين المرأة ولكن أيضًا بحماية وطننا الذي نعيش فيه".

في عالم يتطور بسرعة، تقف Mary Kay في طليعة التغيير، وتدافع عن قضية المرأة مع الاعتراف بالقوة الهائلة التي تتمتع بها في تشكيل اقتصادنا العالمي ودفع التغيير الهادف في جهود الاستدامة. يسلط تقرير عام 2023 الضوء على المبادرات التي تقودها النساء في جميع أنحاء العالم:

الاستدامة البيئية



مورد أساسي وثمين: الماء

قوة المرأة في حفظ الموارد الطبيعية المرأة في قلب الجهود للمحافظة على المحيطات

الاستدامة الاجتماعية



تغيير وجه العلم في جميع أنحاء العالم

إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لرائدات الأعمال

وردي وقوي قيادة الجهود في أبحاث سرطان المرأة

الاستدامة الاقتصادية



التنوع والشمولية: المحركات الرئيسية لابتكار المنتجات

تمكين الملايين من رائدات الأعمال في جميع أنحاء العالم البحث الرائد في المساواة بين الجنسين في الخوارزميات والذكاء الاصطناعي

يتبع التقرير تقرير Mary Kay للاستدامة والأثر الاجتماعي للفترة 2020-2022 الذي يشمل الركائز الثلاث للاستدامة – الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. لمعرفة المزيد حول إستراتيجية ماري كاي العالمية للاستدامة، انقر هنا .

حول Mary Kay

في الغد والآن. ودائمًا. بوصفها واحدة من السيدات الرائدت في مجال تمكين النساء، أسست Mary Kay Ash علامتها التجارية الحالمة لمستحضرات التجميل في تكساس في عام 1963 بهدف واحد: إثراء حياة النساء. ازدهر هذا الحلم ليصبح شركة عالمية تضم ملايين أعضاء قوة المبيعات المستقلين في أكثر من 35 دولة. على مدى 60 عامًا، مكّنت الفرص التي وفرتها Mary Kay النساء من تحديد مستقبلهن من خلال التعليم والإرشاد والمناصرة والابتكار. تكرس Mary Kay نفسها للاستثمار في العلوم الكامنة وراء الجمال وتصنيع أحدث مستحضرات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل الملونة والمكملات الغذائية والعطور. تؤمن Mary Kay بالحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة، وحماية النساء المصابات بالسرطان والعنف المنزلي، وتشجيع الشباب على متابعة أحلامهم. تعرف على المزيد على marykayglobal ، أو تابعنا على Facebook أو Instagram أو LinkedIn أو Twitter .

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