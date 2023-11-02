Sushi Tech Tokyo 2024 - أكبر حدث ابتكار في آسيا!

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--ستعقد حكومة مدينة طوكيو حدث "SusHi Tech Tokyo 2024" في منطقة خليج طوكيو في أبريل ومايو من عام 2024، لتعزيز رؤية حكومة مدينة طوكيو المستدامة للتكنولوجيا العالية في طوكيو (SusHi Tech Tokyo) لخلق قيمة جديدة مستدامة.
يهدف هذا الحدث إلى الجمع بين مبدعي الابتكار في طوكيو، وحل المشكلات التي تواجهها المراكز الحضرية في العالم، ومشاركة نماذجهم للمستقبل على مستوى العالم.
يتم الآن قبول الطلبات للمشاركين والعارضين في برنامج الشركات الناشئة العالمي، وكذلك للشركاء الرعاة.
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SusHi Tech Tokyo 2024 - النقاط الرئيسية
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・ SusHi Tech Tokyo 2024 هو حدث واسع النطاق يقام في أبريل ومايو من عام 2024
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・سيتم تقسيم الحدث إلى ثلاثة برامج:
برنامج الشركات الناشئة العالمي ، وهو أكبر مؤتمر من هذا القبيل في آسيا، والذي من المتوقع أن يجذب 40,000 زائر برنامج قادة المدن، وهو قمة لقادة المدن من القارات الخمس برنامج الواجهة، وهو مهرجان يقدم مدن المستقبل النموذجية، والذي من المتوقع أن يجذب 500,000 زائر.
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・ يتم الآن قبول الطلبات للعارضين في برنامج الشركات الناشئة العالمي ، و الجهات الراعية والمشاركين في مسابقة العرض التقديمي . التذاكر معروضة للبيع الآن أيضًا. (التفاصيل أدناه)
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・تتوفر المزيد من المعلومات على الصفحات الرئيسية و وسائل التواصل الاجتماعي لكل برنامج.
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・سيتم الإعلان عن تفاصيل حول موضوعات وأماكن ومحتويات برنامج الشركات الناشئة العالمي وبرنامج الواجهة. يرجى الاطلاع على الأوراق المرفقة للحصول على التفاصيل.
عنوان الموقع:
دعوات للعارضين والجهات الراعية وما إلى ذلك.
المشاركات في مسابقة " SusHi Tech Challenge" لبرنامج الشركات الناشئة العالمي
اللغات: جائزة اللغة الإنجليزية:
10 ملايين ين ياباني للشركة الفائزة، وجوائز أخرى تحدد لاحقًا
فترة الإرسال: من الجمعة 27 أكتوبر 2023 إلى الجمعة 22 ديسمبر 2023
التفاصيل ونموذج الإرسال:
تطبيقات الجهات العارضة لبرنامج الشركات الناشئة العالمي
اللغات: فترة الإرسال باللغة الإنجليزية:
من الجمعة 27 أكتوبر 2023 إلى الجمعة 22 ديسمبر 2023
التفاصيل ونموذج الطلب:
تذاكر فعاليات برنامج الشركات الناشئة العالمي
تخفيضات الحجز المبكر! حتى يوم الأربعاء 31 يناير 2024
التفاصيل:
الشراكات الراعية لبرنامج الشركات الناشئة العالمي
الشريك الداعم
نحن نبحث عن الرعاة الذين يشاركوننا رؤيتنا لبرنامج الشركات الناشئة العالمي SusHi Tech Tokyo 2024
التفاصيل والتطبيق
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السفراء
نحن نبحث عن سفراء لمساعدتنا في الترويج للحدث. التفاصيل والتطبيق:
فعالية الشركاء
نسعى إلى إقامة شراكات مع الفعاليات التي تتماشى مع أهدافنا ونرغب في التعاون مع برنامج الشركات الناشئة العالمي SusHi Tech Tokyo 2024، لا سيما تلك التي من المقرر عقدها قبل أسبوعين تقريبًا من تواريخ فعالية البرنامج أو بعدها (15-16 مايو).التفاصيل والتطبيق:
مزيد من المعلومات
SUSHI TECH TOKYO 2024 برنامج الشركات الناشئة العالمي
رابط الموقع:
:X @STT2024GSP_EN
LinkedIn:
برنامج الواجهة في SusHi Tech Tokyo 2024
رابط الموقع:
:X @SusHiTech_eSG
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