Sushi Tech Tokyo 2024 - أكبر حدث ابتكار في آسيا!

(MENAFN- AETOSWire) ‏(BUSINESS WIRE )--ستعقد حكومة مدينة طوكيو حدث "SusHi Tech Tokyo 2024" في منطقة خليج طوكيو في أبريل ومايو من عام 2024، لتعزيز رؤية حكومة مدينة طوكيو المستدامة للتكنولوجيا العالية في طوكيو (SusHi Tech Tokyo) لخلق قيمة جديدة مستدامة. يهدف هذا الحدث إلى الجمع بين مبدعي الابتكار في طوكيو، وحل المشكلات التي تواجهها المراكز الحضرية في العالم، ومشاركة نماذجهم للمستقبل على مستوى العالم. يتم الآن قبول الطلبات للمشاركين والعارضين في برنامج الشركات الناشئة العالمي، وكذلك للشركاء الرعاة.

SusHi Tech Tokyo 2024 - النقاط الرئيسية ・ SusHi Tech Tokyo 2024 هو حدث واسع النطاق يقام في أبريل ومايو من عام 2024 ・سيتم تقسيم الحدث إلى ثلاثة برامج:

برنامج الشركات الناشئة العالمي ، وهو أكبر مؤتمر من هذا القبيل في آسيا، والذي من المتوقع أن يجذب 40,000 زائر

برنامج قادة المدن، وهو قمة لقادة المدن من القارات الخمس برنامج الواجهة، وهو مهرجان يقدم مدن المستقبل النموذجية، والذي من المتوقع أن يجذب 500,000 زائر. ・ يتم الآن قبول الطلبات للعارضين في برنامج الشركات الناشئة العالمي ، و الجهات الراعية والمشاركين في مسابقة العرض التقديمي . التذاكر معروضة للبيع الآن أيضًا. (التفاصيل أدناه) ・تتوفر المزيد من المعلومات على الصفحات الرئيسية و وسائل التواصل الاجتماعي لكل برنامج. ・سيتم الإعلان عن تفاصيل حول موضوعات وأماكن ومحتويات برنامج الشركات الناشئة العالمي وبرنامج الواجهة. يرجى الاطلاع على الأوراق المرفقة للحصول على التفاصيل. عنوان الموقع:

دعوات للعارضين والجهات الراعية وما إلى ذلك.

المشاركات في مسابقة " SusHi Tech Challenge" لبرنامج الشركات الناشئة العالمي

اللغات: جائزة اللغة الإنجليزية:

10 ملايين ين ياباني للشركة الفائزة، وجوائز أخرى تحدد لاحقًا

فترة الإرسال: من الجمعة 27 أكتوبر 2023 إلى الجمعة 22 ديسمبر 2023

التفاصيل ونموذج الإرسال:



تطبيقات الجهات العارضة لبرنامج الشركات الناشئة العالمي



اللغات: فترة الإرسال باللغة الإنجليزية:

من الجمعة 27 أكتوبر 2023 إلى الجمعة 22 ديسمبر 2023

التفاصيل ونموذج الطلب:



تذاكر فعاليات برنامج الشركات الناشئة العالمي

تخفيضات الحجز المبكر! حتى يوم الأربعاء 31 يناير 2024

التفاصيل:



الشراكات الراعية لبرنامج الشركات الناشئة العالمي

الشريك الداعم

نحن نبحث عن الرعاة الذين يشاركوننا رؤيتنا لبرنامج الشركات الناشئة العالمي SusHi Tech Tokyo 2024

التفاصيل والتطبيق

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السفراء

نحن نبحث عن سفراء لمساعدتنا في الترويج للحدث. التفاصيل والتطبيق:



فعالية الشركاء

نسعى إلى إقامة شراكات مع الفعاليات التي تتماشى مع أهدافنا ونرغب في التعاون مع برنامج الشركات الناشئة العالمي SusHi Tech Tokyo 2024، لا سيما تلك التي من المقرر عقدها قبل أسبوعين تقريبًا من تواريخ فعالية البرنامج أو بعدها (15-16 مايو).التفاصيل والتطبيق:

مزيد من المعلومات

SUSHI TECH TOKYO 2024 برنامج الشركات الناشئة العالمي

رابط الموقع:

:X @STT2024GSP_EN

LinkedIn:

برنامج الواجهة في SusHi Tech Tokyo 2024

رابط الموقع:

:X ‏‏@SusHiTech_eSG

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