شركتا Netspend وrêv تجمعان منتجات المحفظة العالمية تحت اسم العلامة التجارية الأم Ouro

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركتا Netspend وRêv Worldwide اليوم أنهما أكملتا دمج أصولهما الاستراتيجية الرئيسية، وشكلتا شركة أم جديدة لتقديم الخدمات المالية العالمية، وحلول الولاء، والحلول التكنولوجية تحت اسم Ouro .
تعتزم الشركة الجديدة توسيع محفظتها التي تضم العديد من العلامات التجارية بقوة، لتشمل خدمات الدفع المسبق، والخصم، والمدفوعات عبر الحدود، ومنتجات الولاء، وابتكارات الخدمات في جميع أنحاء العالم. ويأتي الاسم والاستراتيجية الجديدان في أعقاب عودة المؤسسين في شهر مايو لإدارة الشركة التي وضعوا لبنتها منذ ما يقرب من 25 عامًا.
تجدر الإشارة بأن مجموعة Ouro العالمية الجديدة من العلامات التجارية للتكنولوجيا المالية ستبقي على Netspend باعتبارها علامة تجارية رائدة وأساسية في سوق البطاقات المدفوعة مسبقًا، حيث تُقدِّم خدماتها للعملاء الذين يعانون من نقص الخدمات وممّن يتطلعون إلى الوصول إلى آلية قبول تجار شبكة الدفع. وستواصل محفظة X World Wallet الخاصة بالشركة، والتي طورتها شركة Rêv ، في التوسُّع محليًا ودوليًا إلى جانب التركيز على نمط الحياة والسياحة والتجارة عبر الحدود.
صرَّح Roy Sosa، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Ouro قائلاً: "من خلال التكامل والتوافق الناجح بين موظفينا ومنصاتنا وأهدافنا، فإننا على أهبة الاستعداد لمساعدة المزيد من المستهلكين في جميع أنحاء العالم على الاستفادة من حلول مالية مبتكرة توفر قيمة استثنائية وتحكمًا ومرونة وأمانًا". "يشير قرار تغيير اسم العلامة التجارية إلى اسم Ouro إلى حجم التحوُّل الذي شهدناه في غضون الأشهر الستة الماضية، ويعيد إبراز التزامنا المشترك بإرثنا المتمثل في الابتكار الذي يركز على العملاء والشركاء ويذكرنا بالإمكانيات اللانهائية التي تلاحق سعينا وراء تحقيق أهدافنا."
يستمد اسم Ouro الإلهام والمعنى من الكلمة اليونانية "أوروبوروس،" وهي رمز قديم بتصوُّر دائرة مغلقة مع تنين يلتهم ذيله. ويتجلى هذا الرمز في الثقافات والسياقات المتنوعة عبر التاريخ، ويستحضر روح التجديد المستمر والابتكار ووحدة البدايات والنهايات والطبيعة الدورية لرحلاتنا والإمكانات التي لا نهاية لها.
تعترف العلامة التجارية Ouro وتعكس الطبيعة الدورية للرحلة والتحوُّل الذي مرت به الشركة منذ عودة المؤسسين Roy وBertrand Sosa إلى قيادة الأعمال مع استكمال عملية الاستحواذ في مايو.
وواصل الرئيس والمدير التنفيذي للعلامة التجارية Bertrand Sosa حديثه قائلاً: "في حين أننا نفخر بالدور الذي لعبته Netspend في النظام للتمكين المالي الرائد في حلول الدفع المسبق والخصم والدفع عبر الهاتف المحمول، يمكن لمليارات المستهلكين الآخرين الاستفادة من هذه المنتجات والخدمات الأساسية، وسنظل ملتزمين بتوفير طريقة وصول لهم للاستفادة منها". "تعتمد Ouro على مجموعة واسعة من الأصول الاستراتيجية - بما في ذلك العديد من منصات معالجة الدفع الخاصة، وشبكة تجار تجزئة عالمية من شركاء بيع البطاقات والتدفق النقدي، والعديد من العلامات التجارية العالمية المبتكرة التي تغطي اليوم السلم الاقتصادي بأكمله، وتضفي طابعًا عالميًا."
ستستفيد Ouro من محفظتها الحالية التي تضم العلامات التجارية الاستهلاكية، بما في ذلك أحد أكبر مزودي بطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا في الولايات المتحدة تحت العلامة التجارية Netspend ، بالإضافة إلى برنامج الدفع المباشر للمستهلك للعلامة التجارية الدولية X World Wallet ، و Walletplus بالشراكة مع Etihad Airways و Global Walle t بالشراكة مع بنك Itaú في البرازيل، من بين برامج المستهلكين والمؤسسات الأخرى الخاضعة للإدارة. ومن خلال العلامة التجارية Rêv ، ستواصل Ouro تطوير مجموعتها المتنامية من حلول المؤسسات المخصَّصة وتوسيعها. وتمتلك الشركة أيضًا شراكات استراتيجية في عالم الرياضة والترفيه، بما في ذلك الجهات ذات الرقاقة الزرقاء عبر NASCAR، وMLB، وMLS، وNBA، مع جهات أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، مما يضيف قيمة إلى استراتيجيات وفرص العلامة التجارية المشتركة للمنتج.
نبذة عن شركة Ouro
Ouro هي شركة خدمات مالية وتقنية عالمية متكاملة رأسيًا، وتكرس جميع قطاعاتها لتقديم حلول التمكين المالي المبتكرة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وتشمل منتجات وخدمات Ouro المالية الدفع المسبق والخصم والمدفوعات عبر الحدود وحلول الولاء للمستهلكين وشركاء المؤسسات. ومن لحظة تأسيسها في عام 1999 على يد رواد الصناعة Roy وBertrand Sosa، عالجت منتجات Ouro معاملات بقيمة تقارب تريليونات الدولارات، وخدمت ملايين العملاء في جميع أنحاء العالم. ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة أوستن بولاية تكساس، ولها مكاتب إقليمية منتشرة في جميع أنحاء العالم. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .
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