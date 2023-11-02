شركتا Netspend وrêv تجمعان منتجات المحفظة العالمية تحت اسم العلامة التجارية الأم Ouro

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركتا Netspend وRêv Worldwide اليوم أنهما أكملتا دمج أصولهما الاستراتيجية الرئيسية، وشكلتا شركة أم جديدة لتقديم الخدمات المالية العالمية، وحلول الولاء، والحلول التكنولوجية تحت اسمتعتزم الشركة الجديدة توسيع محفظتها التي تضم العديد من العلامات التجارية بقوة، لتشمل خدمات الدفع المسبق، والخصم، والمدفوعات عبر الحدود، ومنتجات الولاء، وابتكارات الخدمات في جميع أنحاء العالم. ويأتي الاسم والاستراتيجية الجديدان في أعقاب عودة المؤسسين في شهر مايو لإدارة الشركة التي وضعوا لبنتها منذ ما يقرب من 25 عامًا.

تجدر الإشارة بأن مجموعة Ouro العالمية الجديدة من العلامات التجارية للتكنولوجيا المالية ستبقي على Netspend باعتبارها علامة تجارية رائدة وأساسية في سوق البطاقات المدفوعة مسبقًا، حيث تُقدِّم خدماتها للعملاء الذين يعانون من نقص الخدمات وممّن يتطلعون إلى الوصول إلى آلية قبول تجار شبكة الدفع. وستواصل محفظة X World Wallet الخاصة بالشركة، والتي طورتها شركة Rêv ، في التوسُّع محليًا ودوليًا إلى جانب التركيز على نمط الحياة والسياحة والتجارة عبر الحدود.

صرَّح Roy Sosa، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Ouro قائلاً: "من خلال التكامل والتوافق الناجح بين موظفينا ومنصاتنا وأهدافنا، فإننا على أهبة الاستعداد لمساعدة المزيد من المستهلكين في جميع أنحاء العالم على الاستفادة من حلول مالية مبتكرة توفر قيمة استثنائية وتحكمًا ومرونة وأمانًا". "يشير قرار تغيير اسم العلامة التجارية إلى اسم Ouro إلى حجم التحوُّل الذي شهدناه في غضون الأشهر الستة الماضية، ويعيد إبراز التزامنا المشترك بإرثنا المتمثل في الابتكار الذي يركز على العملاء والشركاء ويذكرنا بالإمكانيات اللانهائية التي تلاحق سعينا وراء تحقيق أهدافنا."

يستمد اسم Ouro الإلهام والمعنى من الكلمة اليونانية "أوروبوروس،" وهي رمز قديم بتصوُّر دائرة مغلقة مع تنين يلتهم ذيله. ويتجلى هذا الرمز في الثقافات والسياقات المتنوعة عبر التاريخ، ويستحضر روح التجديد المستمر والابتكار ووحدة البدايات والنهايات والطبيعة الدورية لرحلاتنا والإمكانات التي لا نهاية لها.

تعترف العلامة التجارية Ouro وتعكس الطبيعة الدورية للرحلة والتحوُّل الذي مرت به الشركة منذ عودة المؤسسين Roy وBertrand Sosa إلى قيادة الأعمال مع استكمال عملية الاستحواذ في مايو.

وواصل الرئيس والمدير التنفيذي للعلامة التجارية Bertrand Sosa حديثه قائلاً: "في حين أننا نفخر بالدور الذي لعبته Netspend في النظام للتمكين المالي الرائد في حلول الدفع المسبق والخصم والدفع عبر الهاتف المحمول، يمكن لمليارات المستهلكين الآخرين الاستفادة من هذه المنتجات والخدمات الأساسية، وسنظل ملتزمين بتوفير طريقة وصول لهم للاستفادة منها". "تعتمد Ouro على مجموعة واسعة من الأصول الاستراتيجية - بما في ذلك العديد من منصات معالجة الدفع الخاصة، وشبكة تجار تجزئة عالمية من شركاء بيع البطاقات والتدفق النقدي، والعديد من العلامات التجارية العالمية المبتكرة التي تغطي اليوم السلم الاقتصادي بأكمله، وتضفي طابعًا عالميًا."

ستستفيد Ouro من محفظتها الحالية التي تضم العلامات التجارية الاستهلاكية، بما في ذلك أحد أكبر مزودي بطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا في الولايات المتحدة تحت العلامة التجارية Netspend ، بالإضافة إلى برنامج الدفع المباشر للمستهلك للعلامة التجارية الدولية X World Wallet ، و Walletplus بالشراكة مع Etihad Airways و Global Walle t بالشراكة مع بنك Itaú في البرازيل، من بين برامج المستهلكين والمؤسسات الأخرى الخاضعة للإدارة. ومن خلال العلامة التجارية Rêv ، ستواصل Ouro تطوير مجموعتها المتنامية من حلول المؤسسات المخصَّصة وتوسيعها. وتمتلك الشركة أيضًا شراكات استراتيجية في عالم الرياضة والترفيه، بما في ذلك الجهات ذات الرقاقة الزرقاء عبر NASCAR، وMLB، وMLS، وNBA، مع جهات أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، مما يضيف قيمة إلى استراتيجيات وفرص العلامة التجارية المشتركة للمنتج.

نبذة عن شركة Ouro

Ouro هي شركة خدمات مالية وتقنية عالمية متكاملة رأسيًا، وتكرس جميع قطاعاتها لتقديم حلول التمكين المالي المبتكرة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وتشمل منتجات وخدمات Ouro المالية الدفع المسبق والخصم والمدفوعات عبر الحدود وحلول الولاء للمستهلكين وشركاء المؤسسات. ومن لحظة تأسيسها في عام 1999 على يد رواد الصناعة Roy وBertrand Sosa، عالجت منتجات Ouro معاملات بقيمة تقارب تريليونات الدولارات، وخدمت ملايين العملاء في جميع أنحاء العالم. ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة أوستن بولاية تكساس، ولها مكاتب إقليمية منتشرة في جميع أنحاء العالم. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .

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