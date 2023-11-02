شركة Rimini Street تعلن عن النتائج المالية والتشغيلية للربع المالي الثالث لعام 2023

“بالنسبة إلى الربع الثالث من عام 2023، شهدنا استمرار حلنا الشامل للتكليف في مجال تخطيط الموارد المؤسسية، Rimini ONETM، وحلولنا لمنتجات SAP تواصل تحقيق زخم عالميًا مدفوعةً جزئيًا بالبيئة الحالية للاقتصاد الكلي، حيث نعتقد أن محفظتنا الاستثمارية المتوسعة للخدمة الكاملة تشهد تقييمًا متزايدًا بناءً على التوقعات والعملاء، ومدفوعةً من ناحية أخرى بالمزيد من النضج في عملياتنا التنفيذية على مستوى السوق" حسب تصريح Seth A. Ravin ، المشارك في تأسيس شركة Rimini Street ورئيسها ومسؤولها التنفيذي الأول ورئيس مجلس إدارتها.

أبرز النقاط المالية المنتقاة في الربع الثالث من عام 2023



بلغ الإيراد 107.5 ملايين دولار في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة تبلغ 5.4% بالمقارنة مع 101.9 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ الإيراد في الولايات المتحدة 55.7 مليون دولار، بزيادة تبلغ 4.3% بالمقارنة مع 53.4 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ الإيراد الدولي 51.7 مليون دولار، بزيادة تبلغ 6.6% بالمقارنة مع 48.5 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ الإيراد المستمر على أساس سنوي 416.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة تبلغ 4.1% بالمقارنة مع 399.8 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ معدل الاحتفاظ بالإيراد 94% لكل من الاثني عشر شهرًا السابقين المنتهين في 30 سبتمبر 2023 و30 سبتمبر 2022 على التوالي.

بلغ الإيراد من الاشتراكات 104.1 ملايين دولار، وهو ما يمثل 96.9% من إجمالي الإيراد في الربع الثالث من عام 2023 بالمقارنة مع الإيراد من الاشتراكات البالغ 99.9 مليون دولار، وهو ما يمثل 98.1% من إجمالي الإيراد عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغت الفواتير 60.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة تبلغ 21.7% بالمقارنة مع 49.7 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ الربح الإجمالي 62.7% في الربع الثالث من عام 2023، بالمقارنة مع 61.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ الدخل التشغيلي 11.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بالمقارنة مع مليوني دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ الدخل التشغيلي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا 16.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 بالمقارنة مع 10.7 ملايين دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ صافي الدخل 6.8 ملايين دولار في الربع الثالث من عام 2023، بالمقارنة مع صافي خسارة يبلغ 0.4 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ صافي الدخل غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا 12.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 بالمقارنة مع 8.3 ملايين دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 18.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بالمقارنة مع 10.0 ملايين دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ صافي الدخل الأساسي والمخفف حسب الحصة منسوبًا إلى أصحاب الأسهم العادية 0.08 دولار في الربع الثالث من عام 2023 بالمقارنة مع صافي الخسارة الأساسية والمخففة لكل حصة البالغ 0.00 دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي. بلغ النقد والاستثمارات القصيرة الأجل 128.1 مليون دولار في 30 سبتمبر 2023 بالمقارنة مع 129.7 مليون دولار في 30 سبتمبر 2022.

إن تسويات الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا والمذكورة في هذه النشرة الصحفية وفق إجراءاتها المالية المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا والمقابلة مباشرةً مذكورة في الجداول المالية المدرجة في نهاية هذه النشرة الصحفية. كما يتوفر شرح لهذه الإجراءات وسبب اعتقادنا أنها ذات مغزى وكيفية احتسابها تحت عنوان "نبذة عن الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا وقياسات رئيسية معينة".

أبرز النقاط التشغيلية المنتقاة في الربع الثالث من عام 2023



أعلن مركز Gil الطبي في جامعة Gachon ، وهو مزود الخدمات الصحية المتميز ومستشفى مركز الأبحاث الرائد في كوريا الجنوبية أنه قد اختار Rimini SupportTM لقاعدة بيانات Oracle، ما أدى إلى تحقيق كل من الثبات والتحسن في عملياته الحرجة للمهام في مجال تكنولوجيا المعلومات والتي تلبي احتياجات 1.5 مليون مريض سنويًا.

الإصدار الموسع من Rimini SupportTM لمنتجات SAP وحلول الصناعة ، مع إعادة التأكيد على ضمانه لمدة 15 عامًا إضافية من الدعم والخدمات المُدارة التي تشمل خمسة عشر منتجًا من SAP، بما في ذلك SAP ECC وS/4HANA.

أعلن عن توافر وإتاحة خدمات Rimini ManageTM لمنتجات SAP السحابية ، مع توفير خدمات إضافية مُدارة للتطبيقات لمساعدة تراخيص SAP السحابية على الاستفادة من الإنتاجية المحسنة والقدرة الأفضل على التنبؤ والقيمة الأكبر للأعمال.

النتائج المشتركة لاستبيان Censuswide المدعوم عن آراء المشترين "تريد المؤسسات المزيد من التحكم في ميزانيتها المخصصة لتكنولوجيا المعلومات" وهو ما ألقى الضوء على المخاوف العميقة التي ذكرها أكثر من 600 مسؤول معلومات رئيسي ومسؤول تكنولوجيا رئيسي في الولايات المتحدة بشأن نموذج الترخيص المستند إلى اشتراك للموردين بسبب غياب العائد على الاستثمار والخوف من تقييد المورد.

أغلقت أكثر من 8,400 حالة دعم وقامت بتوصيل أكثر من 4,000 تحديث بشأن الضريبة والنواحي القانونية والتنظيمية للعملاء في أنحاء 20 بلدًا، مع تحقيق معدل رضا متوسط لدى العملاء عن توصيل دعم الشركة وخدمات التهيئة الوظيفية يزيد عن 4.9 من 5.0 (حيث يساوي 5.0 التصنيف الممتاز).

حصلت على تقدير اعتمادات Great Place to Work© في الهند ووأستراليا، كما حصلت على Best Workplace for WomenTM للشركات المتوسطة.

أعلنت عن جدول مؤتمر الخريف لندوة Gartner في مجال تكنولوجيا المعلومات ، حيث شركة Rimini Street قد شاركت أو ستشارك وتحاضر وتقود مجموعات نقاش مع انعقاد فعاليات في أورلاندو وبرشلونة وطوكيو. احتفلت مؤسسة Rimini Street بتبرعها الخيري رقم 500 ، في إطار مواصلة مهمة "جعل العالم مكانًا أفضل".

النظرة المستقبلية للأعمال في عام 2023

تواصل الشركة تقديم الإرشاد إلى أن يتوفر وضوح اكبر بشأن التأثيرات الناتجة عن نشاط التقاضي الحالي أمام المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة في التقاضي القائم بين الشركة وOracle.

معلومات البث عبر الإنترنت والمكالمة الجماعية

سوف تستضيف شركة Rimini Street مكالمة جماعية وبثًا عبر الإنترنت لمناقشة نتائج الربع الثالث من عام 2023 وربما تحدد تعليقًا على الأداء حتى الآن في الربع الرابع من عام 2023 الساعة 5:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي / 2:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ يوم 1 نوفمبر 2023. سيتوفر بث مباشر عبر الويب للفعالية على موقع علاقات المستثمرين الخاص بشركة Rimini Street على رابط فعاليات علاقات المستثمرين لشركة Rimini Stree وبشكل مباشر عبر رابط البث عبر الويب . يستطيع المشاركون عبر الهاتف الدخول إلى المؤتمر عن طريق التسجيل من رابط التسجيل عبر الهاتف . ستتوفر إعادة تشغيل للبث عبر الويب لمدة عام بعد الفعالية.

استخدام الشركة للإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا

تحتوي هذه النشرة الصحفية على "إجراء مالية معينة غير متوافقة مع الممارسات المالية المقبولة عمومًا". لا تستند الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا إلى مجموعة من قواعد المحاسبة ومبادئها. تُعتبر هذه المعلومات غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا تكميلية ولا تهدف إلى أن تمثل قياسًا للأداء وفق عمليات الكشف المطلوبة بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا أو GAAP في الولايات المتحدة. ينبغي النظر في الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا بالإضافة إلى الإجراءات المالية المعدة وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا وليس كبديل لها أو أعلى منها. تسوية المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا وفق نتائج المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا مدرجة في الجداول المالية ضمن هذه النشرة الصحفية. مذكور تحت عنوان "نبذة عن الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا وقياسات رئيسية معينة" وصف وشرح لإجراءاتنا المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا.

نبذة عن شركة Rimini Street, Inc.

شركة Rimini Street, Inc. (الرمز على مؤشر Nasdaq: RMNI)، إحدى شركات Russell 2000®، وهي مزود عالمي للدعم الشامل للبرمجيات المؤسسية ومنتجاتها وخدماتها، ومزود الدعم الخارجي الرائد لبرنامجي Oracle وSAP وشريك لبرنامجي Salesforce وAWS. تمارس الشركة أعمالاً عالمية وتقدم مجموعة شاملة من الحلول الموحدة للتشغيل والإدارة والدعم والتخصيص والتكوين والتوصيل والحماية والمراقبة والتحسين للتطبيق وقاعدة البيانات وبرمجيات التكنولوجيا في المؤسسة، وتتيح للعملاء أن يحققوا نتائج أفضل للأعمال ويقللوا بشكل كبير من التكاليف ويعيدوا تخصيص الموارد للابتكار. إن أكثر من 5,300 مؤسسة مدرجة ضمن قائمة Fortune لأفضل 500 مؤسسة وقائمة Fortune Global لأفضل 100 مؤسسة والمؤسسات المتوسطة ومؤسسات من القطاع العام وغيرها من المؤسسات من نطاق واسع من المجالات قد اعتمدت حتى اليوم على شركة Rimini Street باعتبارها مزود حلول البرمجيات المؤسسية محل الثقة لديها. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة الموقع riministreet ، وتواصل مع شركة Rimini Street عبر Twitter ، وInstagram ، وFacebook وLinkedIn . (IR-RMNI)

التصريحات الاستشرافية

بعض التصريحات الواردة في هذه النشرة لا تعبر عن حقائق تاريخية لكنها تصريحات استشرافية لأغراض توفير المرفأ الآمن بموجب قانون إصلاح التحكم في السندات الخاصة لعام 1995. تأتي التصريحات الاستشرافية عادةً مصحوبة بكلمات مثل "يتطلع" أو "يعتقد" أو "يواصل" أو "يمكن" أو "حاليًا" أو "تقدير" أو "يتوقع" أو "المستقبل" أو "ينوي" أو "ربما" أو "قد" أو "نظرة مستقبلية" أو "خطة" أو "من المحتمل" أو "إمكانية" أو "يتنبأ" أو "مشروع" أو "يبدو" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سوف" أو "سيقوم" أو "غيرها من الكلمات أو العبارات أو التعبيرات المشابهة. تشمل هذه التصريحات الاستشرافية -دون حصر- العبارات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. تستند هذه التصريحات إلى العديد من الافتراضات وإلى التوقعات الحالية من الإدارة، وليست تنبؤات للأداء الفعلي كما أن هذه التصريحات لا تعبر عن حقائق تاريخية. تخضع هذه العبارات لعدد من المخاطر والجوانب غير المؤكدة المتعلقة بأعمال Rimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري. تشمل هذه المخاطر والجوانب غير المؤكدة -على سبيل المثال لا الحصر- التطورات المناوئة في التحكيم الذي ينتظر الدفاع فيه أو أي تحكيم جديد، بما في ذلك الحكم في المذكرات القائمة للاستئناف وأي دعاوى جديدة؛ والنفقات الإضافية التي سيجري تحملها للامتثال للأوامر الصادرة ضد ممارسات معينة ضمن أعمالنا والتأثير على والإيراد والتكاليف في الفترة المستقبلية؛ والتغيرات في بيئة الأعمال حيث تمارس شركة Rimini Street العمل، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية تتعلق بالكساد وتغيرات في أسعار صرف العملات إلى جانب الأوضاع المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على مجال عملنا ومجالات عمل عملائنا؛ والتطور في مجال إدارة البرمجيات المؤسسية ودعمها وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم وتوسيع حضورنا لدى قاعدة عملائنا؛ والمنافسة الكبيرة في مجال خدمات دعم البرمجيات؛ وتبني العملاء لمحفظتنا المتوسعة من المنتجات والخدمات إلى جانب المنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ وقدرتنا على الاحتفاظ بنمو العائد أو الربحية أو تحقيقهما وإدارة تكلفة الإيراد وتوقعه الدقيق لدينا؛ والتقديرات لإجمالي السوق المناسب لعملنا والتوقعات بالمدخرات التي يحققها عملاؤنا بالمقارنة مع الاعتماد على مزودين آخرين؛ والتغير في توقيت دورة مبيعاتنا؛ والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتفاظ بالموظفين، بما في ذلك قدرتنا على التوقع الدقيق لمعدلات الاحتفاظ؛ وفقدان عضو أو أكثر في فريقنا للإدارة؛ وقدرتنا على جذب الموظفين المؤهلين والعمالة الرئيسية والاحتفاظ بهم؛ والتحديات في إدارة الربحية مع النمو؛ وحاجتنا لجمع أسهم إضافية أو تمويل الدَين وفق شروط تفضيلية وقدرتنا على ذلك إلى جانب قدرتنا على تحقيق تدفقات نقدية من العمليات للمساعدة في تمويل الاستثمار المتزايد في نمونا؛ وتأثير الأمور البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة (ESG)؛ والمخاطر المرتبطة بالعمليات العالمية؛ وقدرتنا على منع الوصول غير المصرح به إلى نظم تكنولوجيا المعلومات لدينا والتهديدات الأخرى للأمن الإلكتروني وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال للوائح الخصوصية؛ وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للتحكم الداخلي في التقارير المالية؛ وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية وملكيتنا الفكرية وحمايتهما وتحسينهما؛ والتغيرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك التغيرات في القوانين الضريبية أو النتائج غير المحببة للأوضاع الضريبية التي نتخذها أو فشلنا في إنشاء احتياطات ضريبية كافية؛ وتسهيلاتنا الائتمانية والتزاماتنا الجارية تجاه خدمة الدَين والمواثيق المالية والتشغيلية التي تحكم أعمالنا ومخاطر معدلات الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك عدم التأكد بشأن التحول إلى معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) أو المعايير القياسية الأخرى لمعدلات التمويل؛ وكفاية النقد أو ما يعادله لدينا لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ ومقدار عمليات إعادة الشراء وتوقيتها، إن وُجدت، ضمن برنامجنا لإعادة شراء الأسهم وقدرتنا على تحسين القيمة لصالح حاملي الأسهم من خلال هذا البرنامج؛ وعدم التأكد في ما يخص قيمة سندات أسهم Rimini Street على المدى الطويل؛ والأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ وما جرت مناقشته ضمن عنوان "عوامل الخطر" في التقرير الربع سنوي الصادر عن شركة Rimini Street على النموذج 10-Q الذي تم تقديمه يوم 1 نوفمبر 2023 وحسب التحديث من وقت لآخر في التقارير السنوية الصادرة في المستقبل عن الشركة على النموذج 10-K والتقرير الربع سنوية على النموذج 10-Q والتقارير الحالية على النموذج 8-K والمواد الأخرى التي تقدمها الشركة إلى مفوضية السندات والتداول. كما أن التصريحات الاستشرافية تقدم توقعات شركة Rimini Street أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث المستقبلية ووجهات نظرها حتى تاريخ هذه النشرة. تتوقع شركة Rimini Street أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير في تقديرات الشركة. لكن على الرغم من أن شركة Rimini Street قد تقرر تحديث هذه التصريحات الاستشرافية في لحظة ما في المستقبل، فإنها تُخلي مسؤوليتها تحديدًا عن أي التزام بعمل ذلك، إلا وفق ما يتطلبه القانون. ينبغي عدم الاعتماد على هذه التصريحات الاستشرافية باعتبارها تمثل تقديرات شركة Rimini Street في أي تاريخ لاحق لتاريخ هذه النشرة.

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