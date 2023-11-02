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شركة Rimini Street تعلن عن النتائج المالية والتشغيلية للربع المالي الثالث لعام 2023

11/2/2023 2:22:03 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- شركة Rimini Street, Inc. (الرمز على مؤشر Nasdaq: RMNI)، مزود عالمي للدعم والمنتجات والخدمات الشاملة للبرمجيات المؤسسية، ومزود الدعم الخارجي الرائد لبرنامجي Oracle وSAP، وشريك كل من Salesforce وAWS، أعلنت اليوم عن النتائج المالية والتشغيلية للربع المالي الثالث المنتهي يوم 30 سبتمبر 2023.

“بالنسبة إلى الربع الثالث من عام 2023، شهدنا استمرار حلنا الشامل للتكليف في مجال تخطيط الموارد المؤسسية، Rimini ONETM، وحلولنا لمنتجات SAP تواصل تحقيق زخم عالميًا مدفوعةً جزئيًا بالبيئة الحالية للاقتصاد الكلي، حيث نعتقد أن محفظتنا الاستثمارية المتوسعة للخدمة الكاملة تشهد تقييمًا متزايدًا بناءً على التوقعات والعملاء، ومدفوعةً من ناحية أخرى بالمزيد من النضج في عملياتنا التنفيذية على مستوى السوق" حسب تصريح Seth A. Ravin ، المشارك في تأسيس شركة Rimini Street ورئيسها ومسؤولها التنفيذي الأول ورئيس مجلس إدارتها.

أبرز النقاط المالية المنتقاة في الربع الثالث من عام 2023

  • بلغ الإيراد 107.5 ملايين دولار في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة تبلغ 5.4% بالمقارنة مع 101.9 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

  • بلغ الإيراد في الولايات المتحدة 55.7 مليون دولار، بزيادة تبلغ 4.3% بالمقارنة مع 53.4 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

  • بلغ الإيراد الدولي 51.7 مليون دولار، بزيادة تبلغ 6.6% بالمقارنة مع 48.5 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

  • بلغ الإيراد المستمر على أساس سنوي 416.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة تبلغ 4.1% بالمقارنة مع 399.8 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

  • بلغ معدل الاحتفاظ بالإيراد 94% لكل من الاثني عشر شهرًا السابقين المنتهين في 30 سبتمبر 2023 و30 سبتمبر 2022 على التوالي.

  • بلغ الإيراد من الاشتراكات 104.1 ملايين دولار، وهو ما يمثل 96.9% من إجمالي الإيراد في الربع الثالث من عام 2023 بالمقارنة مع الإيراد من الاشتراكات البالغ 99.9 مليون دولار، وهو ما يمثل 98.1% من إجمالي الإيراد عن الفترة نفسها من العام الماضي.

  • بلغت الفواتير 60.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة تبلغ 21.7% بالمقارنة مع 49.7 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

  • بلغ الربح الإجمالي 62.7% في الربع الثالث من عام 2023، بالمقارنة مع 61.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

  • بلغ الدخل التشغيلي 11.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بالمقارنة مع مليوني دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

  • بلغ الدخل التشغيلي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا 16.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 بالمقارنة مع 10.7 ملايين دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

  • بلغ صافي الدخل 6.8 ملايين دولار في الربع الثالث من عام 2023، بالمقارنة مع صافي خسارة يبلغ 0.4 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

  • بلغ صافي الدخل غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا 12.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 بالمقارنة مع 8.3 ملايين دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

  • بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 18.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بالمقارنة مع 10.0 ملايين دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

  • بلغ صافي الدخل الأساسي والمخفف حسب الحصة منسوبًا إلى أصحاب الأسهم العادية 0.08 دولار في الربع الثالث من عام 2023 بالمقارنة مع صافي الخسارة الأساسية والمخففة لكل حصة البالغ 0.00 دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

  • بلغ النقد والاستثمارات القصيرة الأجل 128.1 مليون دولار في 30 سبتمبر 2023 بالمقارنة مع 129.7 مليون دولار في 30 سبتمبر 2022.

إن تسويات الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا والمذكورة في هذه النشرة الصحفية وفق إجراءاتها المالية المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا والمقابلة مباشرةً مذكورة في الجداول المالية المدرجة في نهاية هذه النشرة الصحفية. كما يتوفر شرح لهذه الإجراءات وسبب اعتقادنا أنها ذات مغزى وكيفية احتسابها تحت عنوان "نبذة عن الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا وقياسات رئيسية معينة".

أبرز النقاط التشغيلية المنتقاة في الربع الثالث من عام 2023

  • أعلن مركز Gil الطبي في جامعة Gachon ، وهو مزود الخدمات الصحية المتميز ومستشفى مركز الأبحاث الرائد في كوريا الجنوبية أنه قد اختار Rimini SupportTM لقاعدة بيانات Oracle، ما أدى إلى تحقيق كل من الثبات والتحسن في عملياته الحرجة للمهام في مجال تكنولوجيا المعلومات والتي تلبي احتياجات 1.5 مليون مريض سنويًا.

  • الإصدار الموسع من Rimini SupportTM لمنتجات SAP وحلول الصناعة ، مع إعادة التأكيد على ضمانه لمدة 15 عامًا إضافية من الدعم والخدمات المُدارة التي تشمل خمسة عشر منتجًا من SAP، بما في ذلك SAP ECC وS/4HANA.

  • أعلن عن توافر وإتاحة خدمات Rimini ManageTM لمنتجات SAP السحابية ، مع توفير خدمات إضافية مُدارة للتطبيقات لمساعدة تراخيص SAP السحابية على الاستفادة من الإنتاجية المحسنة والقدرة الأفضل على التنبؤ والقيمة الأكبر للأعمال.

  • النتائج المشتركة لاستبيان Censuswide المدعوم عن آراء المشترين "تريد المؤسسات المزيد من التحكم في ميزانيتها المخصصة لتكنولوجيا المعلومات" وهو ما ألقى الضوء على المخاوف العميقة التي ذكرها أكثر من 600 مسؤول معلومات رئيسي ومسؤول تكنولوجيا رئيسي في الولايات المتحدة بشأن نموذج الترخيص المستند إلى اشتراك للموردين بسبب غياب العائد على الاستثمار والخوف من تقييد المورد.

  • أغلقت أكثر من 8,400 حالة دعم وقامت بتوصيل أكثر من 4,000 تحديث بشأن الضريبة والنواحي القانونية والتنظيمية للعملاء في أنحاء 20 بلدًا، مع تحقيق معدل رضا متوسط لدى العملاء عن توصيل دعم الشركة وخدمات التهيئة الوظيفية يزيد عن 4.9 من 5.0 (حيث يساوي 5.0 التصنيف الممتاز).

  • حصلت على تقدير اعتمادات Great Place to Work© في الهند ووأستراليا، كما حصلت على Best Workplace for WomenTM للشركات المتوسطة.

  • أعلنت عن جدول مؤتمر الخريف لندوة Gartner في مجال تكنولوجيا المعلومات ، حيث شركة Rimini Street قد شاركت أو ستشارك وتحاضر وتقود مجموعات نقاش مع انعقاد فعاليات في أورلاندو وبرشلونة وطوكيو.

  • احتفلت مؤسسة Rimini Street بتبرعها الخيري رقم 500 ، في إطار مواصلة مهمة "جعل العالم مكانًا أفضل".

النظرة المستقبلية للأعمال في عام 2023

تواصل الشركة تقديم الإرشاد إلى أن يتوفر وضوح اكبر بشأن التأثيرات الناتجة عن نشاط التقاضي الحالي أمام المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة في التقاضي القائم بين الشركة وOracle.

معلومات البث عبر الإنترنت والمكالمة الجماعية

سوف تستضيف شركة Rimini Street مكالمة جماعية وبثًا عبر الإنترنت لمناقشة نتائج الربع الثالث من عام 2023 وربما تحدد تعليقًا على الأداء حتى الآن في الربع الرابع من عام 2023 الساعة 5:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي / 2:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ يوم 1 نوفمبر 2023. سيتوفر بث مباشر عبر الويب للفعالية على موقع علاقات المستثمرين الخاص بشركة Rimini Street على رابط فعاليات علاقات المستثمرين لشركة Rimini Stree وبشكل مباشر عبر رابط البث عبر الويب . يستطيع المشاركون عبر الهاتف الدخول إلى المؤتمر عن طريق التسجيل من رابط التسجيل عبر الهاتف . ستتوفر إعادة تشغيل للبث عبر الويب لمدة عام بعد الفعالية.

استخدام الشركة للإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا

تحتوي هذه النشرة الصحفية على "إجراء مالية معينة غير متوافقة مع الممارسات المالية المقبولة عمومًا". لا تستند الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا إلى مجموعة من قواعد المحاسبة ومبادئها. تُعتبر هذه المعلومات غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا تكميلية ولا تهدف إلى أن تمثل قياسًا للأداء وفق عمليات الكشف المطلوبة بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا أو GAAP في الولايات المتحدة. ينبغي النظر في الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا بالإضافة إلى الإجراءات المالية المعدة وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا وليس كبديل لها أو أعلى منها. تسوية المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا وفق نتائج المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا مدرجة في الجداول المالية ضمن هذه النشرة الصحفية. مذكور تحت عنوان "نبذة عن الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا وقياسات رئيسية معينة" وصف وشرح لإجراءاتنا المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا.

نبذة عن شركة Rimini Street, Inc.

شركة Rimini Street, Inc. (الرمز على مؤشر Nasdaq: RMNI)، إحدى شركات Russell 2000®، وهي مزود عالمي للدعم الشامل للبرمجيات المؤسسية ومنتجاتها وخدماتها، ومزود الدعم الخارجي الرائد لبرنامجي Oracle وSAP وشريك لبرنامجي Salesforce وAWS. تمارس الشركة أعمالاً عالمية وتقدم مجموعة شاملة من الحلول الموحدة للتشغيل والإدارة والدعم والتخصيص والتكوين والتوصيل والحماية والمراقبة والتحسين للتطبيق وقاعدة البيانات وبرمجيات التكنولوجيا في المؤسسة، وتتيح للعملاء أن يحققوا نتائج أفضل للأعمال ويقللوا بشكل كبير من التكاليف ويعيدوا تخصيص الموارد للابتكار. إن أكثر من 5,300 مؤسسة مدرجة ضمن قائمة Fortune لأفضل 500 مؤسسة وقائمة Fortune Global لأفضل 100 مؤسسة والمؤسسات المتوسطة ومؤسسات من القطاع العام وغيرها من المؤسسات من نطاق واسع من المجالات قد اعتمدت حتى اليوم على شركة Rimini Street باعتبارها مزود حلول البرمجيات المؤسسية محل الثقة لديها. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة الموقع riministreet ، وتواصل مع شركة Rimini Street عبر Twitter ، وInstagram ، وFacebook وLinkedIn . (IR-RMNI)

التصريحات الاستشرافية

بعض التصريحات الواردة في هذه النشرة لا تعبر عن حقائق تاريخية لكنها تصريحات استشرافية لأغراض توفير المرفأ الآمن بموجب قانون إصلاح التحكم في السندات الخاصة لعام 1995. تأتي التصريحات الاستشرافية عادةً مصحوبة بكلمات مثل "يتطلع" أو "يعتقد" أو "يواصل" أو "يمكن" أو "حاليًا" أو "تقدير" أو "يتوقع" أو "المستقبل" أو "ينوي" أو "ربما" أو "قد" أو "نظرة مستقبلية" أو "خطة" أو "من المحتمل" أو "إمكانية" أو "يتنبأ" أو "مشروع" أو "يبدو" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سوف" أو "سيقوم" أو "غيرها من الكلمات أو العبارات أو التعبيرات المشابهة. تشمل هذه التصريحات الاستشرافية -دون حصر- العبارات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. تستند هذه التصريحات إلى العديد من الافتراضات وإلى التوقعات الحالية من الإدارة، وليست تنبؤات للأداء الفعلي كما أن هذه التصريحات لا تعبر عن حقائق تاريخية. تخضع هذه العبارات لعدد من المخاطر والجوانب غير المؤكدة المتعلقة بأعمال Rimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري. تشمل هذه المخاطر والجوانب غير المؤكدة -على سبيل المثال لا الحصر- التطورات المناوئة في التحكيم الذي ينتظر الدفاع فيه أو أي تحكيم جديد، بما في ذلك الحكم في المذكرات القائمة للاستئناف وأي دعاوى جديدة؛ والنفقات الإضافية التي سيجري تحملها للامتثال للأوامر الصادرة ضد ممارسات معينة ضمن أعمالنا والتأثير على والإيراد والتكاليف في الفترة المستقبلية؛ والتغيرات في بيئة الأعمال حيث تمارس شركة Rimini Street العمل، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية تتعلق بالكساد وتغيرات في أسعار صرف العملات إلى جانب الأوضاع المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على مجال عملنا ومجالات عمل عملائنا؛ والتطور في مجال إدارة البرمجيات المؤسسية ودعمها وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم وتوسيع حضورنا لدى قاعدة عملائنا؛ والمنافسة الكبيرة في مجال خدمات دعم البرمجيات؛ وتبني العملاء لمحفظتنا المتوسعة من المنتجات والخدمات إلى جانب المنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ وقدرتنا على الاحتفاظ بنمو العائد أو الربحية أو تحقيقهما وإدارة تكلفة الإيراد وتوقعه الدقيق لدينا؛ والتقديرات لإجمالي السوق المناسب لعملنا والتوقعات بالمدخرات التي يحققها عملاؤنا بالمقارنة مع الاعتماد على مزودين آخرين؛ والتغير في توقيت دورة مبيعاتنا؛ والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتفاظ بالموظفين، بما في ذلك قدرتنا على التوقع الدقيق لمعدلات الاحتفاظ؛ وفقدان عضو أو أكثر في فريقنا للإدارة؛ وقدرتنا على جذب الموظفين المؤهلين والعمالة الرئيسية والاحتفاظ بهم؛ والتحديات في إدارة الربحية مع النمو؛ وحاجتنا لجمع أسهم إضافية أو تمويل الدَين وفق شروط تفضيلية وقدرتنا على ذلك إلى جانب قدرتنا على تحقيق تدفقات نقدية من العمليات للمساعدة في تمويل الاستثمار المتزايد في نمونا؛ وتأثير الأمور البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة (ESG)؛ والمخاطر المرتبطة بالعمليات العالمية؛ وقدرتنا على منع الوصول غير المصرح به إلى نظم تكنولوجيا المعلومات لدينا والتهديدات الأخرى للأمن الإلكتروني وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال للوائح الخصوصية؛ وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للتحكم الداخلي في التقارير المالية؛ وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية وملكيتنا الفكرية وحمايتهما وتحسينهما؛ والتغيرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك التغيرات في القوانين الضريبية أو النتائج غير المحببة للأوضاع الضريبية التي نتخذها أو فشلنا في إنشاء احتياطات ضريبية كافية؛ وتسهيلاتنا الائتمانية والتزاماتنا الجارية تجاه خدمة الدَين والمواثيق المالية والتشغيلية التي تحكم أعمالنا ومخاطر معدلات الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك عدم التأكد بشأن التحول إلى معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) أو المعايير القياسية الأخرى لمعدلات التمويل؛ وكفاية النقد أو ما يعادله لدينا لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ ومقدار عمليات إعادة الشراء وتوقيتها، إن وُجدت، ضمن برنامجنا لإعادة شراء الأسهم وقدرتنا على تحسين القيمة لصالح حاملي الأسهم من خلال هذا البرنامج؛ وعدم التأكد في ما يخص قيمة سندات أسهم Rimini Street على المدى الطويل؛ والأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ وما جرت مناقشته ضمن عنوان "عوامل الخطر" في التقرير الربع سنوي الصادر عن شركة Rimini Street على النموذج 10-Q الذي تم تقديمه يوم 1 نوفمبر 2023 وحسب التحديث من وقت لآخر في التقارير السنوية الصادرة في المستقبل عن الشركة على النموذج 10-K والتقرير الربع سنوية على النموذج 10-Q والتقارير الحالية على النموذج 8-K والمواد الأخرى التي تقدمها الشركة إلى مفوضية السندات والتداول. كما أن التصريحات الاستشرافية تقدم توقعات شركة Rimini Street أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث المستقبلية ووجهات نظرها حتى تاريخ هذه النشرة. تتوقع شركة Rimini Street أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير في تقديرات الشركة. لكن على الرغم من أن شركة Rimini Street قد تقرر تحديث هذه التصريحات الاستشرافية في لحظة ما في المستقبل، فإنها تُخلي مسؤوليتها تحديدًا عن أي التزام بعمل ذلك، إلا وفق ما يتطلبه القانون. ينبغي عدم الاعتماد على هذه التصريحات الاستشرافية باعتبارها تمثل تقديرات شركة Rimini Street في أي تاريخ لاحق لتاريخ هذه النشرة.

© حقوق النشر لعام 2023 لصالح شركة .Rimini Street, Inc. كل الحقوق محفوظة. "Rimini Street" علامة تجارية مسجلة باسم شركة Rimini Street, Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى، وإن Rimini Street, Inc. وشعار Rimini Street وأي مزيج منهما والعلامات الأخرى التي عليها كلمة TM علامات تجارية لصالح شركة .Rimini Street, Inc. تظل كل العلامات التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنيين، وتزعم الشركة أنه -ما لم يتم تحديد خلاف ذلك- فلا توجد أي تبعية أو رعاية أو ارتباط مع أي من أصحاب هذه العلامات التجارية أو الشركات الأخرى المذكورة هنا.

شركة RIMINI STREET, INC.

الميزانية العمومية المختصرة الموحدة قبل التدقيق

(بالآلاف ما عدا المبالغ لكل سهم)

الأصول

30 سبتمبر
2023

31 ديسمبر
2022

الأصول المتداولة:

النقد ومكافئات النقد

بالدولار

108,233

بالدولار

109,008

النقد المقيد

427

426

الحسابات المدينة، مطروحًا منها مخصص بقيمة 860 دولارًا و723 دولارًا بالترتيب

61,191

116,093

تكاليف العقود المؤجلة، الجارية

17,641

17,218

الاستثمارات القصيرة الأجل

19,914

20,115

النفقات المدفوعة سابقًا وغيرها

24,678

18,846

الأصول المتداولة الإجمالية

232,084

281,706

الأصول الطويلة الأمد:

الممتلكات والمعدات، مطروحًا منها الإهلاك والاستهلاك المتراكمان بقيمة 17,320 دولارًا و15,441 دولارًا بالترتيب

8,488

6,113

أصول حق الاستخدام بالتأجير التشغيلي

6,339

7,142

تكاليف العقود المؤجلة، غير الجارية

22,412

23,508

الودائع وغيرها

6,643

7,057

ضرائب الدخل المؤجلة، الصافية

59,009

65,515

الأصول الإجمالية

بالدولار

334,975

بالدولار

391,041

الالتزامات المالية والأسهم المميزة القابلة للاستعادة وعجز أصحاب الأسهم

الالتزامات المالية المتداولة:

الاستحقاقات الجارية للدين الطويل الأمد

بالدولار

5,912

بالدولار

4,789

الحسابات الدائنة

6,139

8,040

الأجر والفوائد والعمولات المتراكمة

35,782

37,459

الالتزامات المالية المتراكمة الأخرى

22,718

32,676

الالتزامات المالية للتأجير التشغيلي، الجارية

4,175

4,223

الإيراد المؤجل، الجاري

214,073

265,840

الالتزامات المالية المتداولة الإجمالية

288,799

353,027

الالتزامات المالية الطويلة الأمد:

الدين الطويل الأمد، مطروحًا منه الاستحقاقات الجارية

65,671

70,003

الإيراد المؤجل، غير الجاري

24,326

34,081

الالتزامات المالية للتأجير التشغيلي، غير الجارية

7,511

9,094

الالتزامات المالية الأخرى الطويلة الأمد

1,718

2,006

الالتزامات المالية الإجمالية

388,025

468,211

عجز أصحاب الأسهم:

السهم المميز، القيمة الاسمية 0.0001. مصرح بعدد 99,820 سهمًا (مع استبعاد 180 حصة من الأسهم المميزة من الفئة أ)؛ لم يتم تعيين فئة أخرى

-

-

السهم العادي، القيمة الاسمية 0.0001. مصرح بعدد 1,000,000 سهم؛ والصادر والقائم منها 89,323 و88,517 سهمًا على التوالي

9

9

رأس المال الإضافية المدفوع

164,522

156,401

الخسارة الإجمالية الأخرى المتراكمة

(4,904

)

(4,195

)

العجز المتراكم

(211,561

)

(228,269

)

سهم الخزانة، عند التكلفة

(1,116

)

(1,116

)

العجز الإجمالي لأصحاب الأسهم

(53,050

)

(77,170

)

الالتزامات المالية الإجمالية وعجز أصحاب الأسهم

بالدولار

334,975

بالدولار

391,041

شركة RIMINI STREET, INC.

كشوف العمليات المجمعة المكثفة قبل التدقيق

(بالآلاف ما عدا المبالغ لكل سهم)

الثلاثة أشهر المنتهية في

التسعة أشهر المنتهية في

30 سبتمبر،

30 سبتمبر،

2023

2022

2023

2022

العائدات

بالدولار

107,453

بالدولار

101,931

بالدولار

319,386

بالدولار

301,041

تكلفة العائدات

40,110

39,271

118,802

113,822

الربح الإجمالي

67,343

62,660

200,584

187,219

نفقات التشغيل:

المبيعات والتسويق

35,593

35,934

107,356

103,840

عامة وإدارية

18,384

18,454

55,475

57,267

تكاليف إعادة التنظيم

-

-

59

-

تكاليف التقاضي وعمليات الاستعادة ذات الصلة:

الأتعاب المهنية والتكاليف للتقاضي

2,127

6,145

5,475

12,837

تكاليف التأمين وعمليات الاستعادة، الصافي

-

92

-

(389

)

تكاليف التقاضي وعمليات الاستعادة ذات الصلة، الصافي

2,127

6,237

5,475

12,448

إجمالي تكاليف التشغيل

56,104

60,625

168,365

173,555

الدخل التشغيلي

11,239

2,035

32,219

13,664

الدخل غير التشغيلي و(النفقات):

نفقة الفوائد

(1,413

)

(1,167

)

(4,139

)

(2,974

)

عناصر الدخل (النفقات) الأخرى، الصافي

990

(1,329

)

1,799

(2,696

)

الدخل قبل ضرائب الدخل

10,816

(461

)

29,879

7,994

ضرائب الدخل

(4,015

)

56

(13,171

)

(5,202

)

صافي الدخل (الخسارة)

بالدولار

6,801

بالدولار

(405

)

بالدولار

16,708

بالدولار

2,792

صافي الدخل (الخسارة) منسوبًا إلى أصحاب الأسهم العادية

بالدولار

6,801

بالدولار

(405

)

بالدولار

16,708

بالدولار

2,792

صافي الدخل (الخسارة) لكل حصة منسوبًا إلى أصحاب الأسهم العادية:

الأساسي

بالدولار

0.08

بالدولار

-

بالدولار

0.19

بالدولار

0.03

المخفف

بالدولار

0.08

بالدولار

-

بالدولار

0.19

بالدولار

0.03

المتوسط الموزون لعدد الحصص القائمة من الأسهم العادية:

الأساسي

89,228

87,965

88,942

87,441

المخفف

89,357

87,965

89,322

89,054

شركة RIMINI STREET, INC.

تسويات المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا إلى المبادئ المحاسبية بخلافها

(بالآلاف)

الثلاثة أشهر المنتهية في

التسعة أشهر المنتهية في

30 سبتمبر،

30 سبتمبر،

2023

2022

2023

2022

تسوية الدخل التشغيلي وفق المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا:

الدخل التشغيلي

بالدولار

11,239

بالدولار

2,035

بالدولار

32,219

بالدولار

13,664

تعديلات المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا:

تكاليف التقاضي وعمليات الاستعادة ذات الصلة، الصافي

2,127

6,237

5,475

12,448

نفقة الأجر على أساس الأسهم

3,131

2,443

9,056

8,653

تكاليف إعادة التنظيم

-

-

59

-

الدخل التشغيلي وفق المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا

بالدولار

16,497

بالدولار

10,715

بالدولار

46,809

بالدولار

34,765

تسوية الدخل الصافي وفق المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا:

صافي الدخل (الخسارة)

بالدولار

6,801

بالدولار

(405

)

بالدولار

16,708

بالدولار

2,792

تعديلات المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا:

تكاليف التقاضي وعمليات الاستعادة ذات الصلة، الصافي

2,127

6,237

5,475

12,448

نفقة الأجر على أساس الأسهم

3,131

2,443

9,056

8,653

تكاليف إعادة التنظيم

-

-

59

-

الدخل الصافي وفق المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا

بالدولار

12,059

بالدولار

8,275

بالدولار

31,298

بالدولار

23,893

تسوية الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وفق المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا:

صافي الدخل (الخسارة)

بالدولار

6,801

بالدولار

(405

)

بالدولار

16,708

بالدولار

2,792

تعديلات المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا:

نفقة الفوائد

1,413

1,167

4,139

2,974

ضرائب الدخل

4,015

(56

)

13,171

5,202

نفقات الإهلاك والاستهلاك

752

649

2,001

1,871

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

12,981

1,355

36,019

12,839

تعديلات المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا:

تكاليف التقاضي وعمليات الاستعادة ذات الصلة، الصافي

2,127

6,237

5,475

12,448

نفقة الأجر على أساس الأسهم

3,131

2,443

9,056

8,653

تكاليف إعادة التنظيم

-

-

59

-

الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

بالدولار

18,239

بالدولار

10,035

بالدولار

50,609

بالدولار

33,940

الفواتير:

العائدات

بالدولار

107,453

بالدولار

101,931

بالدولار

319,386

بالدولار

301,041

الإيراد المؤجل، الجاري وغير الجاري، حتى نهاية الفترة

238,399

248,187

238,399

248,187

الإيراد المؤجل، الجاري وغير الجاري، حتى بداية الفترة

285,324

300,387

299,921

300,268

التغير في الإيراد المؤجل

(46,925

)

(52,200

)

(61,522

)

(52,081

)

الفواتير

بالدولار

60,528

بالدولار

49,731

بالدولار

257,864

بالدولار

248,960

نبذة عن الإجراءات المالية غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا وقياسات رئيسية معينة

لتزويد المستثمرين وغيرهم بمعلومات إضافية تتعلق بنتائج شركة Rimini Street، كشفنا عن الإجراءات المالية التالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا وقياسات رئيسية معينة. لقد وصفنا أدناه الإيراد المستمر على أساس سنوي ومعدل استبقاء الإيراد، وكلاهما مقياس تشغيلي رئيسي لأعمالنا. بالإضافة إلى أننا قد كشفنا عن الإجراءات المالية التالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا: الدخل التشغيلي وفق المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا، والدخل الصافي وفق المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والفواتير. لقد وفرت شركة Rimini Street في الجداول أعلاه تسوية لكل إجراء مالي غير متوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا تم اتباعه في هذا الإصدار للأرباح مع الإجراء المالي وفق المبدأ المحاسبي المقبول عمومًا المقارن بشكل مباشر. بسبب مخصص التقييم لأصولنا الضريبية المؤجلة، لم توجد آثار ضريبية مرتبطة بأي من تعديلاتنا غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا. هذه الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا توصف أيضًا أدناه.

الغرض الرئيسي من استخدام الإجراءات غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا هو تقديم معلومات تكميلية تعتقد الإدارة أنها قد تثبت فائدتها للمستثمرين ولتمكين المستثمرين من تقييم نتائجنا بالطريقة نفسها التي تتبعها الإدارة. كما أننا نقدم الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا لأننا نعتقد أنها تساعد المستثمرين في مقارنة أدائنا عبر فترات وضع التقرير بشكل متسق، إلى جانب مقارنة نتائجنا في مقابل نتائج الشركات الأخرى عن طريق استبعاد العناصر التي لا نعتقد أنها تبين أداءنا التشغيلي الجوهري. تستخدم الإدارة تحديدًا هذه الإجراءات غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا باعتبارها إجراءات تخص الأداء التشغيلي؛ وتجهيز ميزانيتنا التشغيلية السنوية؛ وتخصيص الموارد لتحسين الأداء المالي لأعمالنا؛ وتقييم فعالية استراتيجيات أعمالنا؛ وتحقيق الاتساق والقابلية للمقارنة مع الأداء المالي السابق؛ وتيسير إجراء مقارنة لنتائجنا مع نتائج شركات أخرى، والكثير منها تستخدم إجراءات مالية مشابهة غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا لتكمل نتائجها المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا؛ وفي الاتصالات مع مجلس إدارتنا في ما يتعلق بأدائنا المالي. لكن ينبغي أن يدرك المستثمرون أنه ليست كل الشركات تقدم تعريف هذه الإجراءات غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا بشكل متسق.

الفواتير تمثل التغير في الإيراد المؤجل للفترة الجارية إلى جانب إيراد الفترة الجارية.

الإيراد المستمر على أساس سنوي هو حجم الإيراد المتحقق من الاشتراكات في أثناء ربع سنة مالية مضروبًا في أربعة. يقدم لنا هذا إشارة إلى الإيراد الذي يمكن تحقيقه في فترة الاثني عشر شهرًا التالية من قاعدة عملائنا القائمة بافتراض عدم حدوث عمليات إلغاء أو تغييرات في الأسعار خلال تلك الفترة. يستبعد الإيراد من الاشتراكات أي إيراد غير مستمر، والذي كان محدودًا حتى تاريخه.

معدل استبقاء الإيراد هو الإيراد الفعلي من الاشتراكات (محسوبًا بالدولار) الذي تحقق على مدار فترة 12 شهرًا من العملاء الذين كانوا زبائن في اليوم السابق لبدء فترة الاثني عشر شهرًا هذه مقسومًا على إيرادنا المستمر على أساس سنوي حتى اليوم السابق على بداية فترة الاثني عشر شهرًا.

الدخل التشغيلي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا هو الدخل التشغيلي المعدل لاستبعاد: تكاليف التقاضي وعمليات الاستعادة ذات الصلة، والصافي، ونفقة الأجر المستند إلى الأسهم وتكاليف إعادة التنظيم. جرت مناقشة عناصر الاستبعاد بمزيد من التفصيل أدناه.

الدخل الصافي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا هو الدخل الصافي المعدل لاستبعاد: تكاليف التقاضي وعمليات الاستعادة ذات الصلة، والصافي، ونفقة الأجر المستند إلى الأسهم وتكاليف إعادة التنظيم. جرت مناقشة عناصر الاستبعاد هذه بمزيد من التفصيل أدناه.

تستبعد الإدارة تحديدًا العناصر التالية من إجراءاتها المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا كما تنطبق على الفترات المذكورة:

تكاليف التقاضي وعمليات الاستعادة ذات الصلة، الصافي: تكاليف التقاضي والتأمين المرتبط وعمليات استعادة الاستئناف ترتبط بالتكاليف الخارجية لنشاطات التقاضي. تعكس هذه التكاليف وعمليات الاستعادة التقاضي الجاري الذي نحن أطراف فيه ولا ترتبط بالعمليات اليومية أو أعمالنا الأساسية لخدمة عملائنا.

نفقة الأجر على أساس الأسهم: تتضمن استراتيجيتنا في الأجر استخدام الأجر المستند إلى الأسهم لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم. تستهدف هذه الاستراتيجية بشكل أساسي التوفيق بين مصالح الموظفين ومصالح أصحاب أسهمنا وتحقيق استبقاء الموظفين على المدى الطويل بدلاً من تحفيز الأداء التشغيلي أو المكافأة عليه في أي فترة معينة. لذلك تختلف نفقة الأجر على أساس الأسهم لأسباب لا ترتبط عمومًا بالقرارات التشغيلية والأداء في أي فترة معينة.

تكاليف إعادة التنظيم: تتألف النفقات بشكل أساسي من تكاليف الفصل من العمل المرتبطة بخطة إعادة تنظيف الشركة.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك هي صافي الدخل المعدل لاستبعاد: نفقة الفوائد، وضرائب الدخل، ونفقة الإهلاك والاستهلاك.

الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك هو الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لاستبعاد: تكاليف التقاضي وعمليات الاستعادة ذات الصلة، والصافي، ونفقة الأجر المستند إلى الأسهم وتكاليف إعادة التنظيم كما ورد أعلاه.

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