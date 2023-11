شركة Rimini Street تعلن عن النتائج المالية والتشغيلية للربع المالي الثالث لعام 2023

“بالنسبة إلى الربع الثالث من عام 2023، شهدنا استمرار حلنا الشامل للتكليف في مجال تخطيط الموارد المؤسسية، Rimini ONETM، وحلولنا لمنتجات SAP تواصل تحقيق زخم عالميًا مدفوعةً جزئيًا بالبيئة الحالية للاقتصاد الكلي، حيث نعتقد أن محفظتنا الاستثمارية المتوسعة للخدمة الكاملة تشهد تقييمًا متزايدًا بناءً على التوقعات والعملاء، ومدفوعةً من ناحية أخرى بالمزيد من النضج في عملياتنا التنفيذية على مستوى السوق" حسب تصريح Seth A. Ravin ، المشارك في تأسيس شركة Rimini Street ورئيسها ومسؤولها التنفيذي الأول ورئيس مجلس إدارتها.

أبرز النقاط المالية المنتقاة في الربع الثالث من عام 2023



بلغ الإيراد 107.5 ملايين دولار في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة تبلغ 5.4% بالمقارنة مع 101.9 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ الإيراد في الولايات المتحدة 55.7 مليون دولار، بزيادة تبلغ 4.3% بالمقارنة مع 53.4 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ الإيراد الدولي 51.7 مليون دولار، بزيادة تبلغ 6.6% بالمقارنة مع 48.5 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ الإيراد المستمر على أساس سنوي 416.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة تبلغ 4.1% بالمقارنة مع 399.8 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ معدل الاحتفاظ بالإيراد 94% لكل من الاثني عشر شهرًا السابقين المنتهين في 30 سبتمبر 2023 و30 سبتمبر 2022 على التوالي.

بلغ الإيراد من الاشتراكات 104.1 ملايين دولار، وهو ما يمثل 96.9% من إجمالي الإيراد في الربع الثالث من عام 2023 بالمقارنة مع الإيراد من الاشتراكات البالغ 99.9 مليون دولار، وهو ما يمثل 98.1% من إجمالي الإيراد عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغت الفواتير 60.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة تبلغ 21.7% بالمقارنة مع 49.7 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ الربح الإجمالي 62.7% في الربع الثالث من عام 2023، بالمقارنة مع 61.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ الدخل التشغيلي 11.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بالمقارنة مع مليوني دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ الدخل التشغيلي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا 16.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 بالمقارنة مع 10.7 ملايين دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ صافي الدخل 6.8 ملايين دولار في الربع الثالث من عام 2023، بالمقارنة مع صافي خسارة يبلغ 0.4 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ صافي الدخل غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا 12.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 بالمقارنة مع 8.3 ملايين دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 18.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بالمقارنة مع 10.0 ملايين دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ صافي الدخل الأساسي والمخفف حسب الحصة منسوبًا إلى أصحاب الأسهم العادية 0.08 دولار في الربع الثالث من عام 2023 بالمقارنة مع صافي الخسارة الأساسية والمخففة لكل حصة البالغ 0.00 دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي. بلغ النقد والاستثمارات القصيرة الأجل 128.1 مليون دولار في 30 سبتمبر 2023 بالمقارنة مع 129.7 مليون دولار في 30 سبتمبر 2022.

إن تسويات الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا والمذكورة في هذه النشرة الصحفية وفق إجراءاتها المالية المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا والمقابلة مباشرةً مذكورة في الجداول المالية المدرجة في نهاية هذه النشرة الصحفية. كما يتوفر شرح لهذه الإجراءات وسبب اعتقادنا أنها ذات مغزى وكيفية احتسابها تحت عنوان "نبذة عن الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا وقياسات رئيسية معينة".

أبرز النقاط التشغيلية المنتقاة في الربع الثالث من عام 2023



أعلن مركز Gil الطبي في جامعة Gachon ، وهو مزود الخدمات الصحية المتميز ومستشفى مركز الأبحاث الرائد في كوريا الجنوبية أنه قد اختار Rimini SupportTM لقاعدة بيانات Oracle، ما أدى إلى تحقيق كل من الثبات والتحسن في عملياته الحرجة للمهام في مجال تكنولوجيا المعلومات والتي تلبي احتياجات 1.5 مليون مريض سنويًا.

الإصدار الموسع من Rimini SupportTM لمنتجات SAP وحلول الصناعة ، مع إعادة التأكيد على ضمانه لمدة 15 عامًا إضافية من الدعم والخدمات المُدارة التي تشمل خمسة عشر منتجًا من SAP، بما في ذلك SAP ECC وS/4HANA.

أعلن عن توافر وإتاحة خدمات Rimini ManageTM لمنتجات SAP السحابية ، مع توفير خدمات إضافية مُدارة للتطبيقات لمساعدة تراخيص SAP السحابية على الاستفادة من الإنتاجية المحسنة والقدرة الأفضل على التنبؤ والقيمة الأكبر للأعمال.

النتائج المشتركة لاستبيان Censuswide المدعوم عن آراء المشترين "تريد المؤسسات المزيد من التحكم في ميزانيتها المخصصة لتكنولوجيا المعلومات" وهو ما ألقى الضوء على المخاوف العميقة التي ذكرها أكثر من 600 مسؤول معلومات رئيسي ومسؤول تكنولوجيا رئيسي في الولايات المتحدة بشأن نموذج الترخيص المستند إلى اشتراك للموردين بسبب غياب العائد على الاستثمار والخوف من تقييد المورد.

أغلقت أكثر من 8,400 حالة دعم وقامت بتوصيل أكثر من 4,000 تحديث بشأن الضريبة والنواحي القانونية والتنظيمية للعملاء في أنحاء 20 بلدًا، مع تحقيق معدل رضا متوسط لدى العملاء عن توصيل دعم الشركة وخدمات التهيئة الوظيفية يزيد عن 4.9 من 5.0 (حيث يساوي 5.0 التصنيف الممتاز).

حصلت على تقدير اعتمادات Great Place to Work© في الهند ووأستراليا، كما حصلت على Best Workplace for WomenTM للشركات المتوسطة.

أعلنت عن جدول مؤتمر الخريف لندوة Gartner في مجال تكنولوجيا المعلومات ، حيث شركة Rimini Street قد شاركت أو ستشارك وتحاضر وتقود مجموعات نقاش مع انعقاد فعاليات في أورلاندو وبرشلونة وطوكيو. احتفلت مؤسسة Rimini Street بتبرعها الخيري رقم 500 ، في إطار مواصلة مهمة "جعل العالم مكانًا أفضل".

النظرة المستقبلية للأعمال في عام 2023

تواصل الشركة تقديم الإرشاد إلى أن يتوفر وضوح اكبر بشأن التأثيرات الناتجة عن نشاط التقاضي الحالي أمام المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة في التقاضي القائم بين الشركة وOracle.

معلومات البث عبر الإنترنت والمكالمة الجماعية

سوف تستضيف شركة Rimini Street مكالمة جماعية وبثًا عبر الإنترنت لمناقشة نتائج الربع الثالث من عام 2023 وربما تحدد تعليقًا على الأداء حتى الآن في الربع الرابع من عام 2023 الساعة 5:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي / 2:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ يوم 1 نوفمبر 2023. سيتوفر بث مباشر عبر الويب للفعالية على موقع علاقات المستثمرين الخاص بشركة Rimini Street على رابط فعاليات علاقات المستثمرين لشركة Rimini Stree وبشكل مباشر عبر رابط البث عبر الويب . يستطيع المشاركون عبر الهاتف الدخول إلى المؤتمر عن طريق التسجيل من رابط التسجيل عبر الهاتف . ستتوفر إعادة تشغيل للبث عبر الويب لمدة عام بعد الفعالية.

استخدام الشركة للإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا

تحتوي هذه النشرة الصحفية على "إجراء مالية معينة غير متوافقة مع الممارسات المالية المقبولة عمومًا". لا تستند الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا إلى مجموعة من قواعد المحاسبة ومبادئها. تُعتبر هذه المعلومات غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا تكميلية ولا تهدف إلى أن تمثل قياسًا للأداء وفق عمليات الكشف المطلوبة بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا أو GAAP في الولايات المتحدة. ينبغي النظر في الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا بالإضافة إلى الإجراءات المالية المعدة وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا وليس كبديل لها أو أعلى منها. تسوية المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا وفق نتائج المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا مدرجة في الجداول المالية ضمن هذه النشرة الصحفية. مذكور تحت عنوان "نبذة عن الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا وقياسات رئيسية معينة" وصف وشرح لإجراءاتنا المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا.

نبذة عن شركة Rimini Street, Inc.

شركة Rimini Street, Inc. (الرمز على مؤشر Nasdaq: RMNI)، إحدى شركات Russell 2000®، وهي مزود عالمي للدعم الشامل للبرمجيات المؤسسية ومنتجاتها وخدماتها، ومزود الدعم الخارجي الرائد لبرنامجي Oracle وSAP وشريك لبرنامجي Salesforce وAWS. تمارس الشركة أعمالاً عالمية وتقدم مجموعة شاملة من الحلول الموحدة للتشغيل والإدارة والدعم والتخصيص والتكوين والتوصيل والحماية والمراقبة والتحسين للتطبيق وقاعدة البيانات وبرمجيات التكنولوجيا في المؤسسة، وتتيح للعملاء أن يحققوا نتائج أفضل للأعمال ويقللوا بشكل كبير من التكاليف ويعيدوا تخصيص الموارد للابتكار. إن أكثر من 5,300 مؤسسة مدرجة ضمن قائمة Fortune لأفضل 500 مؤسسة وقائمة Fortune Global لأفضل 100 مؤسسة والمؤسسات المتوسطة ومؤسسات من القطاع العام وغيرها من المؤسسات من نطاق واسع من المجالات قد اعتمدت حتى اليوم على شركة Rimini Street باعتبارها مزود حلول البرمجيات المؤسسية محل الثقة لديها. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة الموقع riministreet ، وتواصل مع شركة Rimini Street عبر Twitter ، وInstagram ، وFacebook وLinkedIn . (IR-RMNI)

التصريحات الاستشرافية

بعض التصريحات الواردة في هذه النشرة لا تعبر عن حقائق تاريخية لكنها تصريحات استشرافية لأغراض توفير المرفأ الآمن بموجب قانون إصلاح التحكم في السندات الخاصة لعام 1995. تأتي التصريحات الاستشرافية عادةً مصحوبة بكلمات مثل "يتطلع" أو "يعتقد" أو "يواصل" أو "يمكن" أو "حاليًا" أو "تقدير" أو "يتوقع" أو "المستقبل" أو "ينوي" أو "ربما" أو "قد" أو "نظرة مستقبلية" أو "خطة" أو "من المحتمل" أو "إمكانية" أو "يتنبأ" أو "مشروع" أو "يبدو" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سوف" أو "سيقوم" أو "غيرها من الكلمات أو العبارات أو التعبيرات المشابهة. تشمل هذه التصريحات الاستشرافية -دون حصر- العبارات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. تستند هذه التصريحات إلى العديد من الافتراضات وإلى التوقعات الحالية من الإدارة، وليست تنبؤات للأداء الفعلي كما أن هذه التصريحات لا تعبر عن حقائق تاريخية. تخضع هذه العبارات لعدد من المخاطر والجوانب غير المؤكدة المتعلقة بأعمال Rimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري. تشمل هذه المخاطر والجوانب غير المؤكدة -على سبيل المثال لا الحصر- التطورات المناوئة في التحكيم الذي ينتظر الدفاع فيه أو أي تحكيم جديد، بما في ذلك الحكم في المذكرات القائمة للاستئناف وأي دعاوى جديدة؛ والنفقات الإضافية التي سيجري تحملها للامتثال للأوامر الصادرة ضد ممارسات معينة ضمن أعمالنا والتأثير على والإيراد والتكاليف في الفترة المستقبلية؛ والتغيرات في بيئة الأعمال حيث تمارس شركة Rimini Street العمل، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية تتعلق بالكساد وتغيرات في أسعار صرف العملات إلى جانب الأوضاع المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على مجال عملنا ومجالات عمل عملائنا؛ والتطور في مجال إدارة البرمجيات المؤسسية ودعمها وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم وتوسيع حضورنا لدى قاعدة عملائنا؛ والمنافسة الكبيرة في مجال خدمات دعم البرمجيات؛ وتبني العملاء لمحفظتنا المتوسعة من المنتجات والخدمات إلى جانب المنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ وقدرتنا على الاحتفاظ بنمو العائد أو الربحية أو تحقيقهما وإدارة تكلفة الإيراد وتوقعه الدقيق لدينا؛ والتقديرات لإجمالي السوق المناسب لعملنا والتوقعات بالمدخرات التي يحققها عملاؤنا بالمقارنة مع الاعتماد على مزودين آخرين؛ والتغير في توقيت دورة مبيعاتنا؛ والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتفاظ بالموظفين، بما في ذلك قدرتنا على التوقع الدقيق لمعدلات الاحتفاظ؛ وفقدان عضو أو أكثر في فريقنا للإدارة؛ وقدرتنا على جذب الموظفين المؤهلين والعمالة الرئيسية والاحتفاظ بهم؛ والتحديات في إدارة الربحية مع النمو؛ وحاجتنا لجمع أسهم إضافية أو تمويل الدَين وفق شروط تفضيلية وقدرتنا على ذلك إلى جانب قدرتنا على تحقيق تدفقات نقدية من العمليات للمساعدة في تمويل الاستثمار المتزايد في نمونا؛ وتأثير الأمور البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة (ESG)؛ والمخاطر المرتبطة بالعمليات العالمية؛ وقدرتنا على منع الوصول غير المصرح به إلى نظم تكنولوجيا المعلومات لدينا والتهديدات الأخرى للأمن الإلكتروني وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال للوائح الخصوصية؛ وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للتحكم الداخلي في التقارير المالية؛ وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية وملكيتنا الفكرية وحمايتهما وتحسينهما؛ والتغيرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك التغيرات في القوانين الضريبية أو النتائج غير المحببة للأوضاع الضريبية التي نتخذها أو فشلنا في إنشاء احتياطات ضريبية كافية؛ وتسهيلاتنا الائتمانية والتزاماتنا الجارية تجاه خدمة الدَين والمواثيق المالية والتشغيلية التي تحكم أعمالنا ومخاطر معدلات الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك عدم التأكد بشأن التحول إلى معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) أو المعايير القياسية الأخرى لمعدلات التمويل؛ وكفاية النقد أو ما يعادله لدينا لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ ومقدار عمليات إعادة الشراء وتوقيتها، إن وُجدت، ضمن برنامجنا لإعادة شراء الأسهم وقدرتنا على تحسين القيمة لصالح حاملي الأسهم من خلال هذا البرنامج؛ وعدم التأكد في ما يخص قيمة سندات أسهم Rimini Street على المدى الطويل؛ والأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ وما جرت مناقشته ضمن عنوان "عوامل الخطر" في التقرير الربع سنوي الصادر عن شركة Rimini Street على النموذج 10-Q الذي تم تقديمه يوم 1 نوفمبر 2023 وحسب التحديث من وقت لآخر في التقارير السنوية الصادرة في المستقبل عن الشركة على النموذج 10-K والتقرير الربع سنوية على النموذج 10-Q والتقارير الحالية على النموذج 8-K والمواد الأخرى التي تقدمها الشركة إلى مفوضية السندات والتداول. كما أن التصريحات الاستشرافية تقدم توقعات شركة Rimini Street أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث المستقبلية ووجهات نظرها حتى تاريخ هذه النشرة. تتوقع شركة Rimini Street أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير في تقديرات الشركة. لكن على الرغم من أن شركة Rimini Street قد تقرر تحديث هذه التصريحات الاستشرافية في لحظة ما في المستقبل، فإنها تُخلي مسؤوليتها تحديدًا عن أي التزام بعمل ذلك، إلا وفق ما يتطلبه القانون. ينبغي عدم الاعتماد على هذه التصريحات الاستشرافية باعتبارها تمثل تقديرات شركة Rimini Street في أي تاريخ لاحق لتاريخ هذه النشرة.

