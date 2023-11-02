شركة Rimini Street تعلن عن النتائج المالية والتشغيلية للربع المالي الثالث لعام 2023

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- شركة Rimini Street, Inc. (الرمز على مؤشر Nasdaq: RMNI)، مزود عالمي للدعم والمنتجات والخدمات الشاملة للبرمجيات المؤسسية، ومزود الدعم الخارجي الرائد لبرنامجي Oracle وSAP، وشريك كل من Salesforce وAWS، أعلنت اليوم عن النتائج المالية والتشغيلية للربع المالي الثالث المنتهي يوم 30 سبتمبر 2023.
“بالنسبة إلى الربع الثالث من عام 2023، شهدنا استمرار حلنا الشامل للتكليف في مجال تخطيط الموارد المؤسسية، Rimini ONETM، وحلولنا لمنتجات SAP تواصل تحقيق زخم عالميًا مدفوعةً جزئيًا بالبيئة الحالية للاقتصاد الكلي، حيث نعتقد أن محفظتنا الاستثمارية المتوسعة للخدمة الكاملة تشهد تقييمًا متزايدًا بناءً على التوقعات والعملاء، ومدفوعةً من ناحية أخرى بالمزيد من النضج في عملياتنا التنفيذية على مستوى السوق" حسب تصريح Seth A. Ravin ، المشارك في تأسيس شركة Rimini Street ورئيسها ومسؤولها التنفيذي الأول ورئيس مجلس إدارتها.
أبرز النقاط المالية المنتقاة في الربع الثالث من عام 2023
بلغ الإيراد 107.5 ملايين دولار في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة تبلغ 5.4% بالمقارنة مع 101.9 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.
بلغ الإيراد في الولايات المتحدة 55.7 مليون دولار، بزيادة تبلغ 4.3% بالمقارنة مع 53.4 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.
بلغ الإيراد الدولي 51.7 مليون دولار، بزيادة تبلغ 6.6% بالمقارنة مع 48.5 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.
بلغ الإيراد المستمر على أساس سنوي 416.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة تبلغ 4.1% بالمقارنة مع 399.8 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.
بلغ معدل الاحتفاظ بالإيراد 94% لكل من الاثني عشر شهرًا السابقين المنتهين في 30 سبتمبر 2023 و30 سبتمبر 2022 على التوالي.
بلغ الإيراد من الاشتراكات 104.1 ملايين دولار، وهو ما يمثل 96.9% من إجمالي الإيراد في الربع الثالث من عام 2023 بالمقارنة مع الإيراد من الاشتراكات البالغ 99.9 مليون دولار، وهو ما يمثل 98.1% من إجمالي الإيراد عن الفترة نفسها من العام الماضي.
بلغت الفواتير 60.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة تبلغ 21.7% بالمقارنة مع 49.7 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.
بلغ الربح الإجمالي 62.7% في الربع الثالث من عام 2023، بالمقارنة مع 61.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
بلغ الدخل التشغيلي 11.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بالمقارنة مع مليوني دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.
بلغ الدخل التشغيلي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا 16.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 بالمقارنة مع 10.7 ملايين دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.
بلغ صافي الدخل 6.8 ملايين دولار في الربع الثالث من عام 2023، بالمقارنة مع صافي خسارة يبلغ 0.4 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.
بلغ صافي الدخل غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا 12.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 بالمقارنة مع 8.3 ملايين دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 18.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بالمقارنة مع 10.0 ملايين دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.
بلغ صافي الدخل الأساسي والمخفف حسب الحصة منسوبًا إلى أصحاب الأسهم العادية 0.08 دولار في الربع الثالث من عام 2023 بالمقارنة مع صافي الخسارة الأساسية والمخففة لكل حصة البالغ 0.00 دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.
بلغ النقد والاستثمارات القصيرة الأجل 128.1 مليون دولار في 30 سبتمبر 2023 بالمقارنة مع 129.7 مليون دولار في 30 سبتمبر 2022.
إن تسويات الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا والمذكورة في هذه النشرة الصحفية وفق إجراءاتها المالية المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا والمقابلة مباشرةً مذكورة في الجداول المالية المدرجة في نهاية هذه النشرة الصحفية. كما يتوفر شرح لهذه الإجراءات وسبب اعتقادنا أنها ذات مغزى وكيفية احتسابها تحت عنوان "نبذة عن الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا وقياسات رئيسية معينة".
أبرز النقاط التشغيلية المنتقاة في الربع الثالث من عام 2023
أعلن مركز Gil الطبي في جامعة Gachon ، وهو مزود الخدمات الصحية المتميز ومستشفى مركز الأبحاث الرائد في كوريا الجنوبية أنه قد اختار Rimini SupportTM لقاعدة بيانات Oracle، ما أدى إلى تحقيق كل من الثبات والتحسن في عملياته الحرجة للمهام في مجال تكنولوجيا المعلومات والتي تلبي احتياجات 1.5 مليون مريض سنويًا.
الإصدار الموسع من Rimini SupportTM لمنتجات SAP وحلول الصناعة ، مع إعادة التأكيد على ضمانه لمدة 15 عامًا إضافية من الدعم والخدمات المُدارة التي تشمل خمسة عشر منتجًا من SAP، بما في ذلك SAP ECC وS/4HANA.
أعلن عن توافر وإتاحة خدمات Rimini ManageTM لمنتجات SAP السحابية ، مع توفير خدمات إضافية مُدارة للتطبيقات لمساعدة تراخيص SAP السحابية على الاستفادة من الإنتاجية المحسنة والقدرة الأفضل على التنبؤ والقيمة الأكبر للأعمال.
النتائج المشتركة لاستبيان Censuswide المدعوم عن آراء المشترين "تريد المؤسسات المزيد من التحكم في ميزانيتها المخصصة لتكنولوجيا المعلومات" وهو ما ألقى الضوء على المخاوف العميقة التي ذكرها أكثر من 600 مسؤول معلومات رئيسي ومسؤول تكنولوجيا رئيسي في الولايات المتحدة بشأن نموذج الترخيص المستند إلى اشتراك للموردين بسبب غياب العائد على الاستثمار والخوف من تقييد المورد.
أغلقت أكثر من 8,400 حالة دعم وقامت بتوصيل أكثر من 4,000 تحديث بشأن الضريبة والنواحي القانونية والتنظيمية للعملاء في أنحاء 20 بلدًا، مع تحقيق معدل رضا متوسط لدى العملاء عن توصيل دعم الشركة وخدمات التهيئة الوظيفية يزيد عن 4.9 من 5.0 (حيث يساوي 5.0 التصنيف الممتاز).
حصلت على تقدير اعتمادات Great Place to Work© في الهند ووأستراليا، كما حصلت على Best Workplace for WomenTM للشركات المتوسطة.
أعلنت عن جدول مؤتمر الخريف لندوة Gartner في مجال تكنولوجيا المعلومات ، حيث شركة Rimini Street قد شاركت أو ستشارك وتحاضر وتقود مجموعات نقاش مع انعقاد فعاليات في أورلاندو وبرشلونة وطوكيو.
احتفلت مؤسسة Rimini Street بتبرعها الخيري رقم 500 ، في إطار مواصلة مهمة "جعل العالم مكانًا أفضل".
النظرة المستقبلية للأعمال في عام 2023
تواصل الشركة تقديم الإرشاد إلى أن يتوفر وضوح اكبر بشأن التأثيرات الناتجة عن نشاط التقاضي الحالي أمام المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة في التقاضي القائم بين الشركة وOracle.
معلومات البث عبر الإنترنت والمكالمة الجماعية
سوف تستضيف شركة Rimini Street مكالمة جماعية وبثًا عبر الإنترنت لمناقشة نتائج الربع الثالث من عام 2023 وربما تحدد تعليقًا على الأداء حتى الآن في الربع الرابع من عام 2023 الساعة 5:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي / 2:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ يوم 1 نوفمبر 2023. سيتوفر بث مباشر عبر الويب للفعالية على موقع علاقات المستثمرين الخاص بشركة Rimini Street على رابط فعاليات علاقات المستثمرين لشركة Rimini Stree وبشكل مباشر عبر رابط البث عبر الويب . يستطيع المشاركون عبر الهاتف الدخول إلى المؤتمر عن طريق التسجيل من رابط التسجيل عبر الهاتف . ستتوفر إعادة تشغيل للبث عبر الويب لمدة عام بعد الفعالية.
استخدام الشركة للإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا
تحتوي هذه النشرة الصحفية على "إجراء مالية معينة غير متوافقة مع الممارسات المالية المقبولة عمومًا". لا تستند الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا إلى مجموعة من قواعد المحاسبة ومبادئها. تُعتبر هذه المعلومات غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا تكميلية ولا تهدف إلى أن تمثل قياسًا للأداء وفق عمليات الكشف المطلوبة بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا أو GAAP في الولايات المتحدة. ينبغي النظر في الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا بالإضافة إلى الإجراءات المالية المعدة وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا وليس كبديل لها أو أعلى منها. تسوية المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا وفق نتائج المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا مدرجة في الجداول المالية ضمن هذه النشرة الصحفية. مذكور تحت عنوان "نبذة عن الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا وقياسات رئيسية معينة" وصف وشرح لإجراءاتنا المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا.
نبذة عن شركة Rimini Street, Inc.
شركة Rimini Street, Inc. (الرمز على مؤشر Nasdaq: RMNI)، إحدى شركات Russell 2000®، وهي مزود عالمي للدعم الشامل للبرمجيات المؤسسية ومنتجاتها وخدماتها، ومزود الدعم الخارجي الرائد لبرنامجي Oracle وSAP وشريك لبرنامجي Salesforce وAWS. تمارس الشركة أعمالاً عالمية وتقدم مجموعة شاملة من الحلول الموحدة للتشغيل والإدارة والدعم والتخصيص والتكوين والتوصيل والحماية والمراقبة والتحسين للتطبيق وقاعدة البيانات وبرمجيات التكنولوجيا في المؤسسة، وتتيح للعملاء أن يحققوا نتائج أفضل للأعمال ويقللوا بشكل كبير من التكاليف ويعيدوا تخصيص الموارد للابتكار. إن أكثر من 5,300 مؤسسة مدرجة ضمن قائمة Fortune لأفضل 500 مؤسسة وقائمة Fortune Global لأفضل 100 مؤسسة والمؤسسات المتوسطة ومؤسسات من القطاع العام وغيرها من المؤسسات من نطاق واسع من المجالات قد اعتمدت حتى اليوم على شركة Rimini Street باعتبارها مزود حلول البرمجيات المؤسسية محل الثقة لديها. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة الموقع riministreet ، وتواصل مع شركة Rimini Street عبر Twitter ، وInstagram ، وFacebook وLinkedIn . (IR-RMNI)
التصريحات الاستشرافية
بعض التصريحات الواردة في هذه النشرة لا تعبر عن حقائق تاريخية لكنها تصريحات استشرافية لأغراض توفير المرفأ الآمن بموجب قانون إصلاح التحكم في السندات الخاصة لعام 1995. تأتي التصريحات الاستشرافية عادةً مصحوبة بكلمات مثل "يتطلع" أو "يعتقد" أو "يواصل" أو "يمكن" أو "حاليًا" أو "تقدير" أو "يتوقع" أو "المستقبل" أو "ينوي" أو "ربما" أو "قد" أو "نظرة مستقبلية" أو "خطة" أو "من المحتمل" أو "إمكانية" أو "يتنبأ" أو "مشروع" أو "يبدو" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سوف" أو "سيقوم" أو "غيرها من الكلمات أو العبارات أو التعبيرات المشابهة. تشمل هذه التصريحات الاستشرافية -دون حصر- العبارات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. تستند هذه التصريحات إلى العديد من الافتراضات وإلى التوقعات الحالية من الإدارة، وليست تنبؤات للأداء الفعلي كما أن هذه التصريحات لا تعبر عن حقائق تاريخية. تخضع هذه العبارات لعدد من المخاطر والجوانب غير المؤكدة المتعلقة بأعمال Rimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري. تشمل هذه المخاطر والجوانب غير المؤكدة -على سبيل المثال لا الحصر- التطورات المناوئة في التحكيم الذي ينتظر الدفاع فيه أو أي تحكيم جديد، بما في ذلك الحكم في المذكرات القائمة للاستئناف وأي دعاوى جديدة؛ والنفقات الإضافية التي سيجري تحملها للامتثال للأوامر الصادرة ضد ممارسات معينة ضمن أعمالنا والتأثير على والإيراد والتكاليف في الفترة المستقبلية؛ والتغيرات في بيئة الأعمال حيث تمارس شركة Rimini Street العمل، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية تتعلق بالكساد وتغيرات في أسعار صرف العملات إلى جانب الأوضاع المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على مجال عملنا ومجالات عمل عملائنا؛ والتطور في مجال إدارة البرمجيات المؤسسية ودعمها وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم وتوسيع حضورنا لدى قاعدة عملائنا؛ والمنافسة الكبيرة في مجال خدمات دعم البرمجيات؛ وتبني العملاء لمحفظتنا المتوسعة من المنتجات والخدمات إلى جانب المنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ وقدرتنا على الاحتفاظ بنمو العائد أو الربحية أو تحقيقهما وإدارة تكلفة الإيراد وتوقعه الدقيق لدينا؛ والتقديرات لإجمالي السوق المناسب لعملنا والتوقعات بالمدخرات التي يحققها عملاؤنا بالمقارنة مع الاعتماد على مزودين آخرين؛ والتغير في توقيت دورة مبيعاتنا؛ والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتفاظ بالموظفين، بما في ذلك قدرتنا على التوقع الدقيق لمعدلات الاحتفاظ؛ وفقدان عضو أو أكثر في فريقنا للإدارة؛ وقدرتنا على جذب الموظفين المؤهلين والعمالة الرئيسية والاحتفاظ بهم؛ والتحديات في إدارة الربحية مع النمو؛ وحاجتنا لجمع أسهم إضافية أو تمويل الدَين وفق شروط تفضيلية وقدرتنا على ذلك إلى جانب قدرتنا على تحقيق تدفقات نقدية من العمليات للمساعدة في تمويل الاستثمار المتزايد في نمونا؛ وتأثير الأمور البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة (ESG)؛ والمخاطر المرتبطة بالعمليات العالمية؛ وقدرتنا على منع الوصول غير المصرح به إلى نظم تكنولوجيا المعلومات لدينا والتهديدات الأخرى للأمن الإلكتروني وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال للوائح الخصوصية؛ وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للتحكم الداخلي في التقارير المالية؛ وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية وملكيتنا الفكرية وحمايتهما وتحسينهما؛ والتغيرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك التغيرات في القوانين الضريبية أو النتائج غير المحببة للأوضاع الضريبية التي نتخذها أو فشلنا في إنشاء احتياطات ضريبية كافية؛ وتسهيلاتنا الائتمانية والتزاماتنا الجارية تجاه خدمة الدَين والمواثيق المالية والتشغيلية التي تحكم أعمالنا ومخاطر معدلات الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك عدم التأكد بشأن التحول إلى معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) أو المعايير القياسية الأخرى لمعدلات التمويل؛ وكفاية النقد أو ما يعادله لدينا لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ ومقدار عمليات إعادة الشراء وتوقيتها، إن وُجدت، ضمن برنامجنا لإعادة شراء الأسهم وقدرتنا على تحسين القيمة لصالح حاملي الأسهم من خلال هذا البرنامج؛ وعدم التأكد في ما يخص قيمة سندات أسهم Rimini Street على المدى الطويل؛ والأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ وما جرت مناقشته ضمن عنوان "عوامل الخطر" في التقرير الربع سنوي الصادر عن شركة Rimini Street على النموذج 10-Q الذي تم تقديمه يوم 1 نوفمبر 2023 وحسب التحديث من وقت لآخر في التقارير السنوية الصادرة في المستقبل عن الشركة على النموذج 10-K والتقرير الربع سنوية على النموذج 10-Q والتقارير الحالية على النموذج 8-K والمواد الأخرى التي تقدمها الشركة إلى مفوضية السندات والتداول. كما أن التصريحات الاستشرافية تقدم توقعات شركة Rimini Street أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث المستقبلية ووجهات نظرها حتى تاريخ هذه النشرة. تتوقع شركة Rimini Street أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير في تقديرات الشركة. لكن على الرغم من أن شركة Rimini Street قد تقرر تحديث هذه التصريحات الاستشرافية في لحظة ما في المستقبل، فإنها تُخلي مسؤوليتها تحديدًا عن أي التزام بعمل ذلك، إلا وفق ما يتطلبه القانون. ينبغي عدم الاعتماد على هذه التصريحات الاستشرافية باعتبارها تمثل تقديرات شركة Rimini Street في أي تاريخ لاحق لتاريخ هذه النشرة.
© حقوق النشر لعام 2023 لصالح شركة .Rimini Street, Inc. كل الحقوق محفوظة. "Rimini Street" علامة تجارية مسجلة باسم شركة Rimini Street, Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى، وإن Rimini Street, Inc. وشعار Rimini Street وأي مزيج منهما والعلامات الأخرى التي عليها كلمة TM علامات تجارية لصالح شركة .Rimini Street, Inc. تظل كل العلامات التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنيين، وتزعم الشركة أنه -ما لم يتم تحديد خلاف ذلك- فلا توجد أي تبعية أو رعاية أو ارتباط مع أي من أصحاب هذه العلامات التجارية أو الشركات الأخرى المذكورة هنا.
|
شركة RIMINI STREET, INC.
|
الميزانية العمومية المختصرة الموحدة قبل التدقيق
|
(بالآلاف ما عدا المبالغ لكل سهم)
|
الأصول
|
|
30 سبتمبر
2023
|
|
31 ديسمبر
2022
|
الأصول المتداولة:
|
|
|
|
|
النقد ومكافئات النقد
|
|
بالدولار
|
108,233
|
|
|
بالدولار
|
109,008
|
|
النقد المقيد
|
|
|
427
|
|
|
|
426
|
|
الحسابات المدينة، مطروحًا منها مخصص بقيمة 860 دولارًا و723 دولارًا بالترتيب
|
|
|
61,191
|
|
|
|
116,093
|
|
تكاليف العقود المؤجلة، الجارية
|
|
|
17,641
|
|
|
|
17,218
|
|
الاستثمارات القصيرة الأجل
|
|
|
19,914
|
|
|
|
20,115
|
|
النفقات المدفوعة سابقًا وغيرها
|
|
|
24,678
|
|
|
|
18,846
|
|
الأصول المتداولة الإجمالية
|
|
|
232,084
|
|
|
|
281,706
|
|
الأصول الطويلة الأمد:
|
|
|
|
|
الممتلكات والمعدات، مطروحًا منها الإهلاك والاستهلاك المتراكمان بقيمة 17,320 دولارًا و15,441 دولارًا بالترتيب
|
|
|
8,488
|
|
|
|
6,113
|
|
أصول حق الاستخدام بالتأجير التشغيلي
|
|
|
6,339
|
|
|
|
7,142
|
|
تكاليف العقود المؤجلة، غير الجارية
|
|
|
22,412
|
|
|
|
23,508
|
|
الودائع وغيرها
|
|
|
6,643
|
|
|
|
7,057
|
|
ضرائب الدخل المؤجلة، الصافية
|
|
|
59,009
|
|
|
|
65,515
|
|
الأصول الإجمالية
|
|
بالدولار
|
334,975
|
|
|
بالدولار
|
391,041
|
|
الالتزامات المالية والأسهم المميزة القابلة للاستعادة وعجز أصحاب الأسهم
|
الالتزامات المالية المتداولة:
|
|
|
|
|
الاستحقاقات الجارية للدين الطويل الأمد
|
|
بالدولار
|
5,912
|
|
|
بالدولار
|
4,789
|
|
الحسابات الدائنة
|
|
|
6,139
|
|
|
|
8,040
|
|
الأجر والفوائد والعمولات المتراكمة
|
|
|
35,782
|
|
|
|
37,459
|
|
الالتزامات المالية المتراكمة الأخرى
|
|
|
22,718
|
|
|
|
32,676
|
|
الالتزامات المالية للتأجير التشغيلي، الجارية
|
|
|
4,175
|
|
|
|
4,223
|
|
الإيراد المؤجل، الجاري
|
|
|
214,073
|
|
|
|
265,840
|
|
الالتزامات المالية المتداولة الإجمالية
|
|
|
288,799
|
|
|
|
353,027
|
|
الالتزامات المالية الطويلة الأمد:
|
|
|
|
|
الدين الطويل الأمد، مطروحًا منه الاستحقاقات الجارية
|
|
|
65,671
|
|
|
|
70,003
|
|
الإيراد المؤجل، غير الجاري
|
|
|
24,326
|
|
|
|
34,081
|
|
الالتزامات المالية للتأجير التشغيلي، غير الجارية
|
|
|
7,511
|
|
|
|
9,094
|
|
الالتزامات المالية الأخرى الطويلة الأمد
|
|
|
1,718
|
|
|
|
2,006
|
|
الالتزامات المالية الإجمالية
|
|
|
388,025
|
|
|
|
468,211
|
|
عجز أصحاب الأسهم:
|
|
|
|
|
السهم المميز، القيمة الاسمية 0.0001. مصرح بعدد 99,820 سهمًا (مع استبعاد 180 حصة من الأسهم المميزة من الفئة أ)؛ لم يتم تعيين فئة أخرى
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
السهم العادي، القيمة الاسمية 0.0001. مصرح بعدد 1,000,000 سهم؛ والصادر والقائم منها 89,323 و88,517 سهمًا على التوالي
|
|
|
9
|
|
|
|
9
|
|
رأس المال الإضافية المدفوع
|
|
|
164,522
|
|
|
|
156,401
|
|
الخسارة الإجمالية الأخرى المتراكمة
|
|
|
(4,904
|
)
|
|
|
(4,195
|
)
|
العجز المتراكم
|
|
|
(211,561
|
)
|
|
|
(228,269
|
)
|
سهم الخزانة، عند التكلفة
|
|
|
(1,116
|
)
|
|
|
(1,116
|
)
|
العجز الإجمالي لأصحاب الأسهم
|
|
|
(53,050
|
)
|
|
|
(77,170
|
)
|
الالتزامات المالية الإجمالية وعجز أصحاب الأسهم
|
|
بالدولار
|
334,975
|
|
|
بالدولار
|
391,041
|
|
شركة RIMINI STREET, INC.
|
كشوف العمليات المجمعة المكثفة قبل التدقيق
|
(بالآلاف ما عدا المبالغ لكل سهم)
|
|
|
الثلاثة أشهر المنتهية في
|
|
التسعة أشهر المنتهية في
|
|
|
30 سبتمبر،
|
|
30 سبتمبر،
|
|
|
2023
|
|
2022
|
|
2023
|
|
2022
|
العائدات
|
|
بالدولار
|
107,453
|
|
|
بالدولار
|
101,931
|
|
|
بالدولار
|
319,386
|
|
|
بالدولار
|
301,041
|
|
تكلفة العائدات
|
|
|
40,110
|
|
|
|
39,271
|
|
|
|
118,802
|
|
|
|
113,822
|
|
الربح الإجمالي
|
|
|
67,343
|
|
|
|
62,660
|
|
|
|
200,584
|
|
|
|
187,219
|
|
نفقات التشغيل:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المبيعات والتسويق
|
|
|
35,593
|
|
|
|
35,934
|
|
|
|
107,356
|
|
|
|
103,840
|
|
عامة وإدارية
|
|
|
18,384
|
|
|
|
18,454
|
|
|
|
55,475
|
|
|
|
57,267
|
|
تكاليف إعادة التنظيم
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
59
|
|
|
|
-
|
|
تكاليف التقاضي وعمليات الاستعادة ذات الصلة:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الأتعاب المهنية والتكاليف للتقاضي
|
|
|
2,127
|
|
|
|
6,145
|
|
|
|
5,475
|
|
|
|
12,837
|
|
تكاليف التأمين وعمليات الاستعادة، الصافي
|
|
|
-
|
|
|
|
92
|
|
|
|
-
|
|
|
|
(389
|
)
|
تكاليف التقاضي وعمليات الاستعادة ذات الصلة، الصافي
|
|
|
2,127
|
|
|
|
6,237
|
|
|
|
5,475
|
|
|
|
12,448
|
|
إجمالي تكاليف التشغيل
|
|
|
56,104
|
|
|
|
60,625
|
|
|
|
168,365
|
|
|
|
173,555
|
|
الدخل التشغيلي
|
|
|
11,239
|
|
|
|
2,035
|
|
|
|
32,219
|
|
|
|
13,664
|
|
الدخل غير التشغيلي و(النفقات):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نفقة الفوائد
|
|
|
(1,413
|
)
|
|
|
(1,167
|
)
|
|
|
(4,139
|
)
|
|
|
(2,974
|
)
|
عناصر الدخل (النفقات) الأخرى، الصافي
|
|
|
990
|
|
|
|
(1,329
|
)
|
|
|
1,799
|
|
|
|
(2,696
|
)
|
الدخل قبل ضرائب الدخل
|
|
|
10,816
|
|
|
|
(461
|
)
|
|
|
29,879
|
|
|
|
7,994
|
|
ضرائب الدخل
|
|
|
(4,015
|
)
|
|
|
56
|
|
|
|
(13,171
|
)
|
|
|
(5,202
|
)
|
صافي الدخل (الخسارة)
|
|
بالدولار
|
6,801
|
|
|
بالدولار
|
(405
|
)
|
|
بالدولار
|
16,708
|
|
|
بالدولار
|
2,792
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
صافي الدخل (الخسارة) منسوبًا إلى أصحاب الأسهم العادية
|
|
بالدولار
|
6,801
|
|
|
بالدولار
|
(405
|
)
|
|
بالدولار
|
16,708
|
|
|
بالدولار
|
2,792
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
صافي الدخل (الخسارة) لكل حصة منسوبًا إلى أصحاب الأسهم العادية:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الأساسي
|
|
بالدولار
|
0.08
|
|
|
بالدولار
|
-
|
|
|
بالدولار
|
0.19
|
|
|
بالدولار
|
0.03
|
|
المخفف
|
|
بالدولار
|
0.08
|
|
|
بالدولار
|
-
|
|
|
بالدولار
|
0.19
|
|
|
بالدولار
|
0.03
|
|
المتوسط الموزون لعدد الحصص القائمة من الأسهم العادية:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الأساسي
|
|
|
89,228
|
|
|
|
87,965
|
|
|
|
88,942
|
|
|
|
87,441
|
|
المخفف
|
|
|
89,357
|
|
|
|
87,965
|
|
|
|
89,322
|
|
|
|
89,054
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
شركة RIMINI STREET, INC.
|
تسويات المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا إلى المبادئ المحاسبية بخلافها
|
(بالآلاف)
|
|
|
الثلاثة أشهر المنتهية في
|
|
التسعة أشهر المنتهية في
|
|
|
30 سبتمبر،
|
|
30 سبتمبر،
|
|
|
2023
|
|
2022
|
|
2023
|
|
2022
|
تسوية الدخل التشغيلي وفق المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الدخل التشغيلي
|
|
بالدولار
|
11,239
|
|
|
بالدولار
|
2,035
|
|
|
بالدولار
|
32,219
|
|
|
بالدولار
|
13,664
|
|
تعديلات المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تكاليف التقاضي وعمليات الاستعادة ذات الصلة، الصافي
|
|
|
2,127
|
|
|
|
6,237
|
|
|
|
5,475
|
|
|
|
12,448
|
|
نفقة الأجر على أساس الأسهم
|
|
|
3,131
|
|
|
|
2,443
|
|
|
|
9,056
|
|
|
|
8,653
|
|
تكاليف إعادة التنظيم
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
59
|
|
|
|
-
|
|
الدخل التشغيلي وفق المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا
|
|
بالدولار
|
16,497
|
|
|
بالدولار
|
10,715
|
|
|
بالدولار
|
46,809
|
|
|
بالدولار
|
34,765
|
|
تسوية الدخل الصافي وفق المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
صافي الدخل (الخسارة)
|
|
بالدولار
|
6,801
|
|
|
بالدولار
|
(405
|
)
|
|
بالدولار
|
16,708
|
|
|
بالدولار
|
2,792
|
|
تعديلات المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تكاليف التقاضي وعمليات الاستعادة ذات الصلة، الصافي
|
|
|
2,127
|
|
|
|
6,237
|
|
|
|
5,475
|
|
|
|
12,448
|
|
نفقة الأجر على أساس الأسهم
|
|
|
3,131
|
|
|
|
2,443
|
|
|
|
9,056
|
|
|
|
8,653
|
|
تكاليف إعادة التنظيم
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
59
|
|
|
|
-
|
|
الدخل الصافي وفق المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا
|
|
بالدولار
|
12,059
|
|
|
بالدولار
|
8,275
|
|
|
بالدولار
|
31,298
|
|
|
بالدولار
|
23,893
|
|
تسوية الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وفق المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
صافي الدخل (الخسارة)
|
|
بالدولار
|
6,801
|
|
|
بالدولار
|
(405
|
)
|
|
بالدولار
|
16,708
|
|
|
بالدولار
|
2,792
|
|
تعديلات المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نفقة الفوائد
|
|
|
1,413
|
|
|
|
1,167
|
|
|
|
4,139
|
|
|
|
2,974
|
|
ضرائب الدخل
|
|
|
4,015
|
|
|
|
(56
|
)
|
|
|
13,171
|
|
|
|
5,202
|
|
نفقات الإهلاك والاستهلاك
|
|
|
752
|
|
|
|
649
|
|
|
|
2,001
|
|
|
|
1,871
|
|
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
|
|
|
12,981
|
|
|
|
1,355
|
|
|
|
36,019
|
|
|
|
12,839
|
|
تعديلات المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تكاليف التقاضي وعمليات الاستعادة ذات الصلة، الصافي
|
|
|
2,127
|
|
|
|
6,237
|
|
|
|
5,475
|
|
|
|
12,448
|
|
نفقة الأجر على أساس الأسهم
|
|
|
3,131
|
|
|
|
2,443
|
|
|
|
9,056
|
|
|
|
8,653
|
|
تكاليف إعادة التنظيم
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
59
|
|
|
|
-
|
|
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
|
|
بالدولار
|
18,239
|
|
|
بالدولار
|
10,035
|
|
|
بالدولار
|
50,609
|
|
|
بالدولار
|
33,940
|
|
الفواتير:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
العائدات
|
|
بالدولار
|
107,453
|
|
|
بالدولار
|
101,931
|
|
|
بالدولار
|
319,386
|
|
|
بالدولار
|
301,041
|
|
الإيراد المؤجل، الجاري وغير الجاري، حتى نهاية الفترة
|
|
|
238,399
|
|
|
|
248,187
|
|
|
|
238,399
|
|
|
|
248,187
|
|
الإيراد المؤجل، الجاري وغير الجاري، حتى بداية الفترة
|
|
|
285,324
|
|
|
|
300,387
|
|
|
|
299,921
|
|
|
|
300,268
|
|
التغير في الإيراد المؤجل
|
|
|
(46,925
|
)
|
|
|
(52,200
|
)
|
|
|
(61,522
|
)
|
|
|
(52,081
|
)
|
الفواتير
|
|
بالدولار
|
60,528
|
|
|
بالدولار
|
49,731
|
|
|
بالدولار
|
257,864
|
|
|
بالدولار
|
248,960
|
نبذة عن الإجراءات المالية غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا وقياسات رئيسية معينة
لتزويد المستثمرين وغيرهم بمعلومات إضافية تتعلق بنتائج شركة Rimini Street، كشفنا عن الإجراءات المالية التالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا وقياسات رئيسية معينة. لقد وصفنا أدناه الإيراد المستمر على أساس سنوي ومعدل استبقاء الإيراد، وكلاهما مقياس تشغيلي رئيسي لأعمالنا. بالإضافة إلى أننا قد كشفنا عن الإجراءات المالية التالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا: الدخل التشغيلي وفق المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا، والدخل الصافي وفق المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والفواتير. لقد وفرت شركة Rimini Street في الجداول أعلاه تسوية لكل إجراء مالي غير متوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا تم اتباعه في هذا الإصدار للأرباح مع الإجراء المالي وفق المبدأ المحاسبي المقبول عمومًا المقارن بشكل مباشر. بسبب مخصص التقييم لأصولنا الضريبية المؤجلة، لم توجد آثار ضريبية مرتبطة بأي من تعديلاتنا غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا. هذه الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا توصف أيضًا أدناه.
الغرض الرئيسي من استخدام الإجراءات غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا هو تقديم معلومات تكميلية تعتقد الإدارة أنها قد تثبت فائدتها للمستثمرين ولتمكين المستثمرين من تقييم نتائجنا بالطريقة نفسها التي تتبعها الإدارة. كما أننا نقدم الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا لأننا نعتقد أنها تساعد المستثمرين في مقارنة أدائنا عبر فترات وضع التقرير بشكل متسق، إلى جانب مقارنة نتائجنا في مقابل نتائج الشركات الأخرى عن طريق استبعاد العناصر التي لا نعتقد أنها تبين أداءنا التشغيلي الجوهري. تستخدم الإدارة تحديدًا هذه الإجراءات غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا باعتبارها إجراءات تخص الأداء التشغيلي؛ وتجهيز ميزانيتنا التشغيلية السنوية؛ وتخصيص الموارد لتحسين الأداء المالي لأعمالنا؛ وتقييم فعالية استراتيجيات أعمالنا؛ وتحقيق الاتساق والقابلية للمقارنة مع الأداء المالي السابق؛ وتيسير إجراء مقارنة لنتائجنا مع نتائج شركات أخرى، والكثير منها تستخدم إجراءات مالية مشابهة غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا لتكمل نتائجها المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا؛ وفي الاتصالات مع مجلس إدارتنا في ما يتعلق بأدائنا المالي. لكن ينبغي أن يدرك المستثمرون أنه ليست كل الشركات تقدم تعريف هذه الإجراءات غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا بشكل متسق.
الفواتير تمثل التغير في الإيراد المؤجل للفترة الجارية إلى جانب إيراد الفترة الجارية.
الإيراد المستمر على أساس سنوي هو حجم الإيراد المتحقق من الاشتراكات في أثناء ربع سنة مالية مضروبًا في أربعة. يقدم لنا هذا إشارة إلى الإيراد الذي يمكن تحقيقه في فترة الاثني عشر شهرًا التالية من قاعدة عملائنا القائمة بافتراض عدم حدوث عمليات إلغاء أو تغييرات في الأسعار خلال تلك الفترة. يستبعد الإيراد من الاشتراكات أي إيراد غير مستمر، والذي كان محدودًا حتى تاريخه.
معدل استبقاء الإيراد هو الإيراد الفعلي من الاشتراكات (محسوبًا بالدولار) الذي تحقق على مدار فترة 12 شهرًا من العملاء الذين كانوا زبائن في اليوم السابق لبدء فترة الاثني عشر شهرًا هذه مقسومًا على إيرادنا المستمر على أساس سنوي حتى اليوم السابق على بداية فترة الاثني عشر شهرًا.
الدخل التشغيلي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا هو الدخل التشغيلي المعدل لاستبعاد: تكاليف التقاضي وعمليات الاستعادة ذات الصلة، والصافي، ونفقة الأجر المستند إلى الأسهم وتكاليف إعادة التنظيم. جرت مناقشة عناصر الاستبعاد بمزيد من التفصيل أدناه.
الدخل الصافي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية بخلاف المقبولة عمومًا هو الدخل الصافي المعدل لاستبعاد: تكاليف التقاضي وعمليات الاستعادة ذات الصلة، والصافي، ونفقة الأجر المستند إلى الأسهم وتكاليف إعادة التنظيم. جرت مناقشة عناصر الاستبعاد هذه بمزيد من التفصيل أدناه.
تستبعد الإدارة تحديدًا العناصر التالية من إجراءاتها المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا كما تنطبق على الفترات المذكورة:
تكاليف التقاضي وعمليات الاستعادة ذات الصلة، الصافي: تكاليف التقاضي والتأمين المرتبط وعمليات استعادة الاستئناف ترتبط بالتكاليف الخارجية لنشاطات التقاضي. تعكس هذه التكاليف وعمليات الاستعادة التقاضي الجاري الذي نحن أطراف فيه ولا ترتبط بالعمليات اليومية أو أعمالنا الأساسية لخدمة عملائنا.
نفقة الأجر على أساس الأسهم: تتضمن استراتيجيتنا في الأجر استخدام الأجر المستند إلى الأسهم لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم. تستهدف هذه الاستراتيجية بشكل أساسي التوفيق بين مصالح الموظفين ومصالح أصحاب أسهمنا وتحقيق استبقاء الموظفين على المدى الطويل بدلاً من تحفيز الأداء التشغيلي أو المكافأة عليه في أي فترة معينة. لذلك تختلف نفقة الأجر على أساس الأسهم لأسباب لا ترتبط عمومًا بالقرارات التشغيلية والأداء في أي فترة معينة.
تكاليف إعادة التنظيم: تتألف النفقات بشكل أساسي من تكاليف الفصل من العمل المرتبطة بخطة إعادة تنظيف الشركة.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك هي صافي الدخل المعدل لاستبعاد: نفقة الفوائد، وضرائب الدخل، ونفقة الإهلاك والاستهلاك.
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك هو الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لاستبعاد: تكاليف التقاضي وعمليات الاستعادة ذات الصلة، والصافي، ونفقة الأجر المستند إلى الأسهم وتكاليف إعادة التنظيم كما ورد أعلاه.
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MENAFN02112023004146001356ID1107362280