Lambdatest تكشف النقاب عن مفتش واجهة مستخدم ذكي لتبسيط فحص تطبيق الهاتف المحمول

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--كشفت LambdaTest ، وهي منصة اختبار موحدة رائدة قائمة على السحابة، النقاب عن مفتش واجهة المستخدم الذكي ، وهي أداة جديدة مصممة بشكل خاص لمطوري تطبيقات الهاتف المحمول والمختبرين. يتميز "مفتش واجهة المستخدم الذكي" بالعديد من الميزات الرئيسية، مما يؤكد على التفاعل السلس والموثوقية وتجربة المستخدم المحسنة.
يقدم مفتش واجهة المستخدم الذكي واجهة متقدمة للتفاعل المباشر والتفتيش السلس لمختلف الصفحات والعناصر داخل التطبيق الخاص بك، وتجنب الحاجة إلى إغلاق وإعادة فتح مفتش واجهة المستخدم بشكل متكرر. لا تعمل هذه العملية الموحدة على تبسيط الاستخدام فحسب، بل تعمل أيضًا على تسريع مهام الفحص، مما يؤدي إلى سير عمل أكثر بساطة.
يمكن للمستخدمين الآن إنشاء Xpaths موثوقة وقائمة على السمات ومخصصة لنصوص الأتمتة الخاصة بهم، مما يعزز سير العمل ويضمن دقة النتائج. هذا التبسيط للعمليات يقلل بشكل كبير من الأخطاء ويرفع من دقة إجراءات الأتمتة، مما يحسن سير العمل التشغيلي.
بالنسبة للتطبيقات الهجينة، تتيح هذه الأداة الفحص السلس لعناصر عرض الويب، مما يوفر رؤية شاملة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يبسط عملية إعادة التشغيل لتطبيقات المطورين ذات البيئات المتعددة من خلال توفير ميزة إعادة التشغيل المريحة بنقرة واحدة. يضمن مفتش واجهة المستخدم الذكي تجربة مستخدم محسنة من خلال واجهة بديهية ومتمحورة حول المستخدم، تتماشى مع متطلبات تجربة أكثر سهولة ومباشرة لجميع وظائفها.
قال Mayank Bhola، المؤسس المشارك ورئيس قسم المنتجات في LambdaTest: "إن تقديم مفتش واجهة المستخدم الذكي الخاص بنا هو خطوة نحو زيادة تعزيز تجربة الاختبار لمستخدمي أجهزتنا الحقيقية. من خلال تحسين سير العمل وتحديد أولويات الدقة، يتمثل الهدف في تمكين الشركات من رفع جودة منتجاتها وتبسيط عمليات الاختبار الخاصة بها بثقة. من خلال تحديد مشكلات واجهة المستخدم وحلها بسرعة، فإن ضمان وجود مفتش واجهة مستخدم متسق وسريع الاستجابة وجذاب بصريًا يعمل كأداة محورية للشركات لتقديم تجربة مستخدم لا تشوبها شائبة لعملائها".
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حول LambdaTest
LambdaTest هي بيئة تنفيذ مؤسسة ذكية ومتعددة القنوات تساعد الشركات على تقليل الوقت اللازم للتسويق بشكل كبير من خلال اختبار التزامن في الوقت المناسب (JITTO)، مما يضمن إصدارات عالية الجودة وتسريع التحول الرقمي. يعتمد أكثر من 10000 عميل من المؤسسات وأكثر من مليوني مستخدم في أكثر من 130 دولة على LambdaTest لتلبية احتياجات الاختبار الخاصة بهم.
تتيح سحابة اختبار المتصفح والتطبي للمستخدمين تشغيل كل من الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 3000 متصفح مختلف وأجهزة حقيقية وبيئات نظام التشغيل.
يساعد HyperExecute العملاء على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت اختبار الجودة، مما يساعد المطورين على إنشاء البرامج بشكل أسرع.
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