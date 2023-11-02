Lambdatest تكشف النقاب عن مفتش واجهة مستخدم ذكي لتبسيط فحص تطبيق الهاتف المحمول

MENAFN - AETOSWire) ‏(BUSINESS WIRE )--كشفت LambdaTest ، وهي منصة اختبار موحدة رائدة قائمة على السحابة، النقاب عن مفتش واجهة المستخدم الذكي ، وهي أداة جديدة مصممة بشكل خاص لمطوري تطبيقات الهاتف المحمول والمختبرين. يتميز "مفتش واجهة المستخدم الذكي" بالعديد من الميزات الرئيسية، مما يؤكد على التفاعل السلس والموثوقية وتجربة المستخدم المحسنة.

يقدم مفتش واجهة المستخدم الذكي واجهة متقدمة للتفاعل المباشر والتفتيش السلس لمختلف الصفحات والعناصر داخل التطبيق الخاص بك، وتجنب الحاجة إلى إغلاق وإعادة فتح مفتش واجهة المستخدم بشكل متكرر. لا تعمل هذه العملية الموحدة على تبسيط الاستخدام فحسب، بل تعمل أيضًا على تسريع مهام الفحص، مما يؤدي إلى سير عمل أكثر بساطة.

يمكن للمستخدمين الآن إنشاء Xpaths موثوقة وقائمة على السمات ومخصصة لنصوص الأتمتة الخاصة بهم، مما يعزز سير العمل ويضمن دقة النتائج. هذا التبسيط للعمليات يقلل بشكل كبير من الأخطاء ويرفع من دقة إجراءات الأتمتة، مما يحسن سير العمل التشغيلي.

بالنسبة للتطبيقات الهجينة، تتيح هذه الأداة الفحص السلس لعناصر عرض الويب، مما يوفر رؤية شاملة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يبسط عملية إعادة التشغيل لتطبيقات المطورين ذات البيئات المتعددة من خلال توفير ميزة إعادة التشغيل المريحة بنقرة واحدة. يضمن مفتش واجهة المستخدم الذكي تجربة مستخدم محسنة من خلال واجهة بديهية ومتمحورة حول المستخدم، تتماشى مع متطلبات تجربة أكثر سهولة ومباشرة لجميع وظائفها.

قال Mayank Bhola، المؤسس المشارك ورئيس قسم المنتجات في LambdaTest: "إن تقديم مفتش واجهة المستخدم الذكي الخاص بنا هو خطوة نحو زيادة تعزيز تجربة الاختبار لمستخدمي أجهزتنا الحقيقية. من خلال تحسين سير العمل وتحديد أولويات الدقة، يتمثل الهدف في تمكين الشركات من رفع جودة منتجاتها وتبسيط عمليات الاختبار الخاصة بها بثقة. من خلال تحديد مشكلات واجهة المستخدم وحلها بسرعة، فإن ضمان وجود مفتش واجهة مستخدم متسق وسريع الاستجابة وجذاب بصريًا يعمل كأداة محورية للشركات لتقديم تجربة مستخدم لا تشوبها شائبة لعملائها".

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حول LambdaTest

LambdaTest هي بيئة تنفيذ مؤسسة ذكية ومتعددة القنوات تساعد الشركات على تقليل الوقت اللازم للتسويق بشكل كبير من خلال اختبار التزامن في الوقت المناسب (JITTO)، مما يضمن إصدارات عالية الجودة وتسريع التحول الرقمي. يعتمد أكثر من 10000 عميل من المؤسسات وأكثر من مليوني مستخدم في أكثر من 130 دولة على LambdaTest لتلبية احتياجات الاختبار الخاصة بهم.



تتيح سحابة اختبار المتصفح والتطبي للمستخدمين تشغيل كل من الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 3000 متصفح مختلف وأجهزة حقيقية وبيئات نظام التشغيل. يساعد HyperExecute العملاء على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت اختبار الجودة، مما يساعد المطورين على إنشاء البرامج بشكل أسرع.

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