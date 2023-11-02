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كبار العلماء تحث عموم المسلمين في السعودية للمساهمة بالحملة الشعبية لإغاثة أهالي غزة

11/2/2023 2:19:00 PM
(MENAFN- Al Watan) حثت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، عموم المسلمين في المملكة العربية السعودية بالمسارعة في المساهمة بالحملة الشعبية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله -، وذلك عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت: إن المساهمة في هذه الحملة مما يتأكد امتثالا لما أوصانا به الله عز وجل ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإسعاف المنكوبين والمحتاجين من المسلمين ثم امتثالاً لدعوة ولاة الأمر أيدهم الله و نظراً للحاجة الملحة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة .
قال الله تعالى(من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة والله يقبض ويبسُط وإليه ترجعون"، وقال عليه الصلاة والسلام: "كل امرئ في ظل صدقته حتى يُفصل بين الناس"، وقال صلى الله عليه وسلم:" المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسْلِمُه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرَّج عن مسلم كربة، فرَّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة "، سائلة الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وكل من أسهم في هذه الحملة خير الجزاء.

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