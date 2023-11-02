Friday, 03 November 2023 01:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرياض تستضيف مؤتمر الأكاديمية العلمية للطب التجميلي

11/2/2023 2:19:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تستضيف العاصمة السعودية الرياض، مؤتمر الأكاديمية العلمية للطب التجميلي في نسخته الثانية، بمشاركة 51 متحدثًا محليًا وعالميًا متخصصاً في مجال التجميل من أمريكا وأوروبا ودول عربية إضافة إلى المشاركين من السعودية.
وقال الدكتور نايف النمير رئيس المؤتمر، إن المؤتمر الأكبر من نوعه في المنطقة يقام يومي 3 و 4 نوفمبر الجاري في فندق الفيرمونت في الرياض برعاية 33 شركة، يعتبر فرصة سانحة لتبادل الخبرات والتجارب وأيضا إبراز أحدث ما توصل إليه طب وجراحة التجميل في العالم".
وأضاف الدكتور "النمير إن "المؤتمر يسبقه ورش عمل عن أحدث التقنيات والإجراءات التجميلية في العالم من خلال متحدثين من أمريكا، أوروبا، مصر، الإمارات بالإضافة إلى السعودية، حيث يستهدف تطوير وتنمية المعلومات في مجال الطب التجميلي لجميع المهتمين والممارسين الصحيين في هذا المجال".
وفي ذات الصدد، أوضح الدكتور سعد آل طلحاب رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أن البرنامج العلمي المصاحب معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بواقع عدد ساعات تعليمية قدرها ١٦ ساعة، ويستهدف المؤتمر أطباء التجميل والممارسين الصحيين في هذا المجال، بالإضافة إلى طلاب وطالبات الطب المهتمين بهذا التخصص
وأشار "آل طلحاب" إلى أن الجديد هذا العام سيكون بتخصيص قسم خاص لجراحة النساء التجميلية إضافة إلى مناقشة تعامل أطباء الجلدية والتجميل مع السوشل ميديا في نقل خبراتهم وتجاربهم للمتابعين.

MENAFN02112023000089011017ID1107362222

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث