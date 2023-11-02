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الأردن ترسل طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة

11/2/2023 2:19:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أرسلت الأردن اليوم، طائرة مساعدات إغاثية جديدة إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع مصر لإيصالها من خلال معبر رفح. وتحمل الطائرة مواد إغاثية وطبية، سيتم تسليمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأنروا)، وتوزيعها على المستشفيات في القطاع.

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