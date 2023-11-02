الأردن ترسل طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة

الأردن ترسل طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة
التاريخ
11/2/2023 2:19:00 PM
(MENAFN
- Al Watan) أرسلت الأردن اليوم، طائرة مساعدات إغاثية جديدة إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع مصر لإيصالها من خلال معبر رفح. وتحمل الطائرة مواد إغاثية وطبية، سيتم تسليمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأنروا)، وتوزيعها على المستشفيات في القطاع.
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