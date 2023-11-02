أسواق التميمي تعزز بصمتها في عالم التجارة الإلكترونية

MENAFN - Al Watan) تسعى "أسواق التميمي " سلسلة المتاجر الكبرى الرائدة في المملكة، إلى تعزيز بصمتها في عالم التجارة الالكترونية، من خلال عقد شراكات مع منصات رقمية متخصصة في هذا المجال. وستقوم الشركة بتوفير الدعم اللوجستي الكامل لنجاح هذا التوجه، من خلال افتتاحها مراكز كُبرى للتخزين والتوزيع خاصة بالتجارة الالكترونية (Fulfillment Center) في كلٍّ من الرياض، والشرقية، وجدة، تقوم بتغذية مستودعات الشركة التي تتوزع في مختلف مُدن المملكة بكافة منتجات "أسواق التميمي"، حتى يتسنى للعملاء طلبها من خلال المنصات الرقمية وتوصيلها لهم بوقت قياسي.

ويتيح هذا التوجه لعملاء أسواق التميمي إمكانية طلب احتياجات الأسرة والمستلزمات المنزلية ومنتجات الأطفال والتجميل والألعاب والالكترونيات وغيرها من المنتجات من خلال منصات التجارة الالكترونية الخاصة بأسواق التميمي وشركائها، وتوصيلها للعملاء في كافة مناطق ومدن المملكة بأسرع وقت.

تعليقًا على هذا التوجه، قال الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي، بوبي راجيندران: تسعى "أسواق التميمي" بشكل مستمر إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لعملائها من خلال ابتكار أفكار جديدة، وتطوير آليات العمل، وتوفير سلع ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية تلبي تطلعات عملائنا. وأضاف: يأتي توجهنا اليوم نحو التجارة السريعة Q-commerce التي تعتبر الجيل الجديد من التجارة الإلكترونية، لنوفر لعملائنا تجربة تسوق لا مثيل لها من الراحة والسرعة والجودة، تتيح لهم طلب منتجاتنا النوعية من خلال منصتنا الرقمية ومنصات شركائنا، وتوصيلها لهم في وقت قياسي، مع خدمة عملاء متميزة على مدار 24 ساعة يوميًا، طوال أيام الأسبوع، لمساعدة العملاء في حل أي مشكلات قد تواجههم.

ولفت السيد راجيندران، إلى أن التعاون مع منصات التجارة الالكترونية يتوافق مع استراتيجية "أسواق التميمي" الرامية لخلق تجارب تسوق جديدة وغير تقليدية لعملائها تواكب رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي. مُتطلعًا إلى نجاح هذه التجربة لتمكين أكبر عدد من عملائنا من تسوق منتجاتهم المفضلة بكل راحة في منازلهم والاستفادة من المميزات العديدة التي توفرها تلك المنصات، من خلال العروض الحصرية والسرعة القياسية في التوصيل.

وأوضح السيد "راجيندران" أن "أسواق التميمي" ستبدأ أعمال التجارة السريعة في العاصمة الرياض إحدى أكثر مدن المملكة حيويةً ونشاطًا اقتصاديًا في المنطقة، من خلال افتتاح مركز تجاري لوجستي يمتد على مساحة تبلغ نحو 2000 متر مُربع، يُغذي 30 مستودعًا حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى 30 مستودعًا آخر سيتم تغذيتها خلال العام المُقبل، حتى نتمكن من تغطية كافة أحياء الرياض. كما نستهدف أيضًا خلال العام 2024م افتتاح مركز تجاري لوجستي في الشرقية يُغذي نحو 15 مستودعًا في الدمام والخُبر، إضافة إلى افتتاح مركز لوجستي في المنطقة الغربية يُغذي نحو 20 مستودعًا في مدينة جدة، حتى يتمكن عملائنا في أي مكان بالمملكة من استلام طلباتهم في غضون 20 دقيقة فقط.

وأضاف: استراتيجيتنا تعتمد على الاستثمار في التكنولوجيا، من خلال التركيز على توسيع نشاط التجارة الالكترونية إلى ما هو أبعد من خدمة Click & Collectالتي توفر لعملائنا خدمة استلام منتجاتهم من الفروع في نفس اليوم، إضافة إلى خدمات التسليم السريع. ونعتقد أن الشراكة مع منصات التجارة الالكترونية وتطبيقات التوصيل السريع ستساهم بالتأكيد في توفير أفضل الخدمات لعملائنا في المملكة، وهذا الأمر يعتبر من أولويتنا القصوى.

وأكد السيد "راجيندران" التزام "أسواق التميمي" بتقديم أرقى المنتجات العضوية والطبيعية، الخالية من الغلوتين، والصديقة للبيئة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من العلامات التجارية المستوردة والمحلية، التي توفرها "أسواق التميمي" باستمرار لتلبية احتياجات عملائها المتنوعة.