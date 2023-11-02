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الإسعاف الجوي يتدخل في حادث مروري خطير بطريق مكة-جدة السريع

11/2/2023 2:19:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي بمنطقة مكة المكرمة عند الساعة 10:37 صباح اليوم الخميس 2/11/2023م -18/4/1445هـ بلاغ عن حادث تصادم بطريق مكة جدة السريع عند مجسم المصحف باتجاه جدة .
وتم على الفور تمرير البلاغ للفرقة الإسعافية والإسعاف الجوي وتوجيه 6 فرق إسعافية إلى الموقع بالإضافة للإسعاف الجوي وعند وصول أول فرق اسعافية تبين وجود 11 إصابة منها حالة خطرة تم نقلها عن طريق الإسعاف الى مستشفى الملك فهد بجدة بزمن استجابة 16 دقيقة فيما تم تنقل 10 إصابات متوسطه الي ( مستشفي النور - مستشفي الملك عبدالعزيز بالزاهر )بالعاصمة المقدسة لتلقي العلاج اللازم .
أما الحالة الخطرة فتم نقلها عن طريق الإسعاف الجوي الى مستشفى الملك فهد.

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