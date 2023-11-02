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فيو تطلق مشروع تون وتراهن على نجاحه والإقبال عليه

11/2/2023 2:18:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت شركة "فيو المتحدة للتطوير العقاري" يوم الإثنين مشروع سكني جديد في مدينة الرياض بمسمى "تون"، وأعلنت أنها تراهن على نجاح المشروع، لما يتميز به من مزايا عدة، تعزز من نسبة الإقبال الكبير عليه.
ويتصف تصميم "تون" بأنه حديث ، تم تنفيذه بطريقة مبتكرة كلياً، وهو مبني على استغلال المساحات باحترافية وتكمن جماليته بتفاوت الارتفاعات بشكل متناغم.
ويعتبر نموذج مشروع "تون" أحد أبرز منتجات "فيو"، وهو المشروع الثاني من النموذج نفسه، صممه المعماري بندر المنصور، ويضم مساحات تبدأ من 209 أمتار، ومسطح بناء 300 متر.
ويتميز المشروع بارتفاع السقف أكثر من 4 أمتار، ويحتوي على مناطق تشجير بأغلب أرجاء الفيلا، ويحتوي على مسبح وشلال مطل على الصالة المصممة بطريقة استثنائية، كونها مطلة على أجزاء المنزل الداخلي بالكامل، واطلالة المسبح على المطبخ والحديقة داخلية، ويتميز الدور الأول بثلاثة أجنحة نوم، ويضم الدور العلوي صالة عائلية كبيرة مع جلسة سطح، ومنطقة شواء، ودورة مياه، إضافة الى قسم الخادمة المستقل مع غرفة الغسيل ومنطقة نشر الملابس بالهواء الطبيعي.
ولدى "فيو المتحدة للتطوير العقاري" سجل طويل من النشاط العقاري المعروف، حيث طورت الشركة مسطحات بناء، تصل الى 200 ألف متر مربع من فلل وأدوار وشقق، وتتواجد مشاريع "فيو" في مدينتي الرياض وجدة.
وكانت شركة "فيو المتحدة للتطوير العقاري" حلصت على موافقة هيئة السوق المالية على إدراجها في السوق المالية، وسيكون موعد الاكتتاب في أسهم الشركة 19 نوفمبر الجاري.

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