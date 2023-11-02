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أمطار الشرقية تغرق الشوارع وتؤجل الفعاليات

11/2/2023 2:18:59 PM
(MENAFN- Al Watan) مع تحذيرات المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار الأحمر بهطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بسقوط البرّد ورياح نشطة في مدن المنطقة الشرقية ( الدمام، الخبر، الجبيل، الظهران، الخفجي، راس تنورة، القطيف) إلا أن تأثير سوء الأحوال الجوية ذهب إلى أبعد من ذلك إثر العاصفة القوية التي أدت إلى اغلاق عدد من شوارع مدينة الدمام والخبر، بسبب ارتفاع منسوب المياه.
كما تم تأجيل أنشطة وفعاليات في محافظة القطيف منها مهرجان البيئة الذي كان من المقرر افتتاحه اليوم برعاية محافظ القطيف إبراهيم بن محمد الخريف في كورنيش المحيسنيات، وتوقف أنشطة مهرجان مدينة سيهات، فيما تداولت منصات التواصل الاجتماعي حوادث تكسر زجاج سيارات في طريق الظهران الجبيل إثر سقوط حبات البرّد الكبيرة عليها، وغرق طريق الدمام الرياض السريع، وكوبري طريق الملك فهد أيضاً ماأدى لتعطل الحركة المرورية والاختناق بالازدحام الشديد وسط حركة بطيئة وحذرة للمركبات.
من جهتها، أوصت ⁧‫صحة الشرقية‬⁩ بتوخيّ الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وفي حال وجود استفسارات الإتصال على 937 ، وقد سبق أن أعلنت رفع مستوى الجاهزية؛ نظرًا للأحوال الجوية والأمطار في جميع مستشفيات المنطقة لاستقبال جميع الحالات الطارئة لا قدر الله، ومثلها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بتوخي الحذر واتباع الإرشادات
أما أمانة المنطقة الشرقية فقد شددت على أهمية الإبلاغ عن طوارئ الأمطار وتجمعات المياه، عبر مركز الطوارئ والبلاغات 940 موضحة أن العمل لاستقبال البلاغات هو على مدار الساعة.
وفي نفس السياق أعلنت بلدية القطيف جاهزيتها في غرفة الطوارئ لاستقبال البلاغات خلال ال 24 ساعة عبر الاتصال على أرقام غرفة عمليات ⁧ الأمطار.

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