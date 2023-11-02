((جيلى)) ترفع أسعارها 20 ألف جنيه بداية من نوفمبر الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت شركة ((أبو غالى موتورز))، الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((جيلى))، أسعار طرازات (كول راى، وأوكافانجو، GX3 برو) موديل 2024، بنحو 20 ألف جنيه.

وحددت الشركة سعر السيارة ((أوكافانجو)) موديل 2024 الفئة الثانية ((Premium)) بنحو 1.450 مليون جنيه، بزيادة 20 ألف جنيه.

وتنتمى السيارة ((أوكافانجو)) لفئة السيارات – ذات السبع مقاعد –مزودة بمحرك سعته 1500 سى سى ومحرك كهربى EMS system معا يولدا قوة 190 حصان وعزم دوران 300 نيوتن/متر، بمعدل استهلاك وقود 6.6 لتر لكل 100 كم، بالإضافة إلى ناقل حركة سبع سرعات DCT WET ينقل بسرعة تصل إلى أقل من 0.2 ثانية وتم اختباره لأكثر من 350 ألف كيلومتر وهو ما يزيد عن المتطلبات الأوروبية بنسبة 46%.

كما قدرت الشركة أسعار سيارة ((كول راى)) موديل 2024، الفئة الأولى ((comfort)) بسعر بلغ نحو 970 ألف جنيه، والفئة الثانية ((Premium)) بنحو 1.120 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((black rim)) بنحو 1.140 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 20 ألف جنيه.

وتأتى السيارة ((كول راي)) بمحرك 1500 سى سى تربو، ويقدم المحرك قوة 175 حصان، وعزم دوران يصل إلى 255 نيوتن متر، وتصل كول راى إلى سرعة 100 كم/الساعة فى اقل من 7.9 ثانية.

كما يسمح للسيارة بتقديم أعلى مستويات من الأداء فى فئتها فى مختلف الطرق مع التوفير فى استهلاك الوقود حيث تستهلك السيارة 6.6 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

والسيارة مجهزة بناقل حركة 7 سرعات Dual clutch WET سرعة نقل تصل إلى 0.2 ثانية، وتم اختباره لأكثر من 350 ألف كيلومتر وهو ما يزيد عن المتطلبات الأوروبية بنسبة 46%.

وطرحت شركة ((أبو غالى موتورز)) الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((جيلى))، السيارة ((GX3 Pro)) موديل 2024، عبر فئة واحدة من التجهيزات والكماليات بنحو 750 ألف جنيه، بزيادة 20 ألف جنيه.

ودُعمت ((GX3 Pro)) بمحرك سريع الدوران من خلال محرك بنوع DVVT سعة 1.5 لتر يولد 103 حصان عند 5.500 RPM وعزم دوران 140 نيوتن متر عند 5500 RPM مما يضمن توفير فى استهلاك الوقود وتسارع مناسب لحجم السيارة مع ناقل حركة CVT بسبع سرعات.

والسيارة تقدم بطول 4.005 متر، وعرض 1.760 متر، وارتفاع 1.575 متر وقاعدة إطارات تبلغ 2.480 متر، بالإضافة إلى عوارض السقف Roof Rack التى تستطيع تحمل وزن حتى 30 كجرام من الأمتعة.