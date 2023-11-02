((جيلى)) ترفع أسعارها 20 ألف جنيه بداية من نوفمبر الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفعت شركة ((أبو غالى موتورز))، الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((جيلى))، أسعار طرازات (كول راى، وأوكافانجو، GX3 برو) موديل 2024، بنحو 20 ألف جنيه.
وحددت الشركة سعر السيارة ((أوكافانجو)) موديل 2024 الفئة الثانية ((Premium)) بنحو 1.450 مليون جنيه، بزيادة 20 ألف جنيه.
وتنتمى السيارة ((أوكافانجو)) لفئة السيارات – ذات السبع مقاعد –مزودة بمحرك سعته 1500 سى سى ومحرك كهربى EMS system معا يولدا قوة 190 حصان وعزم دوران 300 نيوتن/متر، بمعدل استهلاك وقود 6.6 لتر لكل 100 كم، بالإضافة إلى ناقل حركة سبع سرعات DCT WET ينقل بسرعة تصل إلى أقل من 0.2 ثانية وتم اختباره لأكثر من 350 ألف كيلومتر وهو ما يزيد عن المتطلبات الأوروبية بنسبة 46%.
كما قدرت الشركة أسعار سيارة ((كول راى)) موديل 2024، الفئة الأولى ((comfort)) بسعر بلغ نحو 970 ألف جنيه، والفئة الثانية ((Premium)) بنحو 1.120 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((black rim)) بنحو 1.140 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 20 ألف جنيه.
وتأتى السيارة ((كول راي)) بمحرك 1500 سى سى تربو، ويقدم المحرك قوة 175 حصان، وعزم دوران يصل إلى 255 نيوتن متر، وتصل كول راى إلى سرعة 100 كم/الساعة فى اقل من 7.9 ثانية.
كما يسمح للسيارة بتقديم أعلى مستويات من الأداء فى فئتها فى مختلف الطرق مع التوفير فى استهلاك الوقود حيث تستهلك السيارة 6.6 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.
والسيارة مجهزة بناقل حركة 7 سرعات Dual clutch WET سرعة نقل تصل إلى 0.2 ثانية، وتم اختباره لأكثر من 350 ألف كيلومتر وهو ما يزيد عن المتطلبات الأوروبية بنسبة 46%.
وطرحت شركة ((أبو غالى موتورز)) الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((جيلى))، السيارة ((GX3 Pro)) موديل 2024، عبر فئة واحدة من التجهيزات والكماليات بنحو 750 ألف جنيه، بزيادة 20 ألف جنيه.
ودُعمت ((GX3 Pro)) بمحرك سريع الدوران من خلال محرك بنوع DVVT سعة 1.5 لتر يولد 103 حصان عند 5.500 RPM وعزم دوران 140 نيوتن متر عند 5500 RPM مما يضمن توفير فى استهلاك الوقود وتسارع مناسب لحجم السيارة مع ناقل حركة CVT بسبع سرعات.
والسيارة تقدم بطول 4.005 متر، وعرض 1.760 متر، وارتفاع 1.575 متر وقاعدة إطارات تبلغ 2.480 متر، بالإضافة إلى عوارض السقف Roof Rack التى تستطيع تحمل وزن حتى 30 كجرام من الأمتعة.
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